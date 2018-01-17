Бердыев: «Звал Сарри в „Рубин“»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев признался, что хотел видеть итальянского специалиста Маурицио Сарри, который нынче возглавляет прекрасный «Наполи», на тренерском мостике казанцев в 2013 году:

«Я приезжал к Маурицио Сарри, он тогда тренировал „Эмполи“. Это был тренер, которого многие не знали, а сегодня он тренирует „Наполи“. Но я по матчам „Эмполи“ чувствовал мощную организацию. Начинаю смотреть, кто такой Сарри – бухгалтер. Вообще не понял, как так! Подумал, может быть, его сила в помощниках? И приехал к нему. А он очень доступный, простой, в спортивном костюме.

Его сила в организации. Казалось бы, человек никогда в футбол не играл. Но у него настолько интеллектуальная голова, аналитический склад ума помогает ему все разложить по полочкам, организовать игру. Когда Сарри был в „Эмполи“, ему звонил Спаллетти, который тогда был без работы, и он говорил: „Когда будешь проводить тактические занятия – позвони, я приеду“. Эти тренировки действительно интересные, там все до мелочей учитывается, я такое удовольствие получил. Отдаю ему даже большее предпочтение, чем Гвардиоле. Его сила в деталях, у него вообще нет мелочей. У Гвардиолы их тоже нет, но Сарри копает еще глубже. В этом его сила. И когда я это увидел, то сразу захотел его позвать в „Рубин“.

Хотел, чтобы он возглавил „Рубин“ после меня. И я с ним разговаривал. Его помощник мне говорит: „Давай-давай“. Когда к нему приехал, то понял, что это тот человек, который поднимет „Рубин“. Сарри – очень сильный тренер, и то, что „Наполи“ идет в лидерах – это закономерность».