В рейтинге гонки за «Золотую бутсу» вновь произошли изменения

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Отметим появление в первой десятке нападающего ПСЖ Неймара, который в последнем матче своей команды отметился дублем, и 34-летнего форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы, который даже в столь солидном возрасте регулярно пополняет свой голевой счет.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

# Игрок Клуб Голы Коэффициент лиги Очки 1 Харри Кейн «Тоттенхэм» 21 2 42 2 Эдинсон Кавани ПСЖ 21 2 42 3 Чиро Иммобиле «Лацио» 20 2 40 4 Лионель Месси «Барселона» 20 2 40 5 Мохамед Салах «Ливерпуль» 18 2 36 6 Роберт Левандовски «Бавария» 18 2 36 7 Мауро Икарди «Интер» 18 2 36 8 Жонас «Бенфика» 23 1,5 34,5 9 Неймар ПСЖ 17 2 34 10 Фабио Квальярелла «Сампдория» 16 2 32

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.