В рейтинге гонки за «Золотую бутсу» вновь произошли изменения

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Отметим появление в первой десятке нападающего ПСЖ Неймара, который в последнем матче своей команды отметился дублем, и 34-летнего форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы, который даже в столь солидном возрасте регулярно пополняет свой голевой счет.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
|#
|Игрок
|Клуб
|Голы
|Коэффициент лиги
|Очки
|1
|Харри Кейн
|«Тоттенхэм»
|21
|2
|42
|2
|Эдинсон Кавани
|ПСЖ
|21
|2
|42
|3
|Чиро Иммобиле
|«Лацио»
|20
|2
|40
|4
|Лионель Месси
|«Барселона»
|20
|2
|40
|5
|Мохамед Салах
|«Ливерпуль»
|18
|2
|36
|6
|Роберт Левандовски
|«Бавария»
|18
|2
|36
|7
|Мауро Икарди
|«Интер»
|18
|2
|36
|8
|Жонас
|«Бенфика»
|23
|1,5
|34,5
|9
|Неймар
|ПСЖ
|17
|2
|34
|10
|Фабио Квальярелла
|«Сампдория»
|16
|2
|32
*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.
Их уровень не выше Нидерландов.
Их уровень не выше Нидерландов.