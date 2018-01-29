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В рейтинге гонки за «Золотую бутсу» вновь произошли изменения

сегодня, 08:20

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Отметим появление в первой десятке нападающего ПСЖ Неймара, который в последнем матче своей команды отметился дублем, и 34-летнего форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы, который даже в столь солидном возрасте регулярно пополняет свой голевой счет.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

#ИгрокКлубГолыКоэффициент лигиОчки
1Харри Кейн«Тоттенхэм»21242
2Эдинсон КаваниПСЖ21242
3Чиро Иммобиле«Лацио»20240
4Лионель Месси«Барселона»20240
5Мохамед Салах«Ливерпуль»18236
6Роберт Левандовски«Бавария»18236
7Мауро Икарди«Интер»18236
8Жонас«Бенфика»231,534,5
9НеймарПСЖ17234
10Фабио Квальярелла«Сампдория»16232

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 10:20
Хочу чтобы Квалья выиграл эту награду ,не разочеруюсь если Кейн выиграет.
Великий Князь
Великий Князь ответил cevin cigan
сегодня в 10:19
cevin cigan:
И всё таки,я считаю,что рейтинг французской лиги 1 искусственно завышен.Как можно сравнивать голы забитые в АПЛ,Серии А и Ла лиги с Лигой 1???
100%.
Их уровень не выше Нидерландов.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:58
И всё таки,я считаю,что рейтинг французской лиги 1 искусственно завышен.Как можно сравнивать голы забитые в АПЛ,Серии А и Ла лиги с Лигой 1???
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:39
Я думаю Месси должен выиграть Золотую бутсу
shur
shur
сегодня в 09:23
...если бы не приход бразильца в ПСЖ, Кавани был бы недосягаемый,факт!!!
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23 ответил Saba Titaishvili
сегодня в 09:21
Смысл в том, что сейчас это особенно актуально))) Более ста пенальти за карьеру говорят сами за себя!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:16
Месси уже 4-ый. Очень скоро рейтинг снова поменяется и Месси будет впереди. Конкурентов из парижо-катарского мешка сразу отметаем,так как они будут друг другу пакостить и отбирать друг у друга голы, Единственный кто может составить конкуренцию Месси в споре за Золотую бутсу это Кейн. Но выиграет всё равно Месси!
Шмавон
Шмавон
сегодня в 09:05
думаю в итоги Месси их обгонит
cska plus
cska plus ответил FILL3286
сегодня в 09:01
FILL3286:
А дзюба где с 35 мячиками)))
Причём тут Дзюба? А где ваш хвалённый негр промас.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:54
Сдаётся мне Кейн и Месси главные претенденты.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:52
Месси и остальные постараются.
Saba Titaishvili
Saba Titaishvili ответил Mr Jordan 23
сегодня в 08:39
Mr Jordan 23:
По 2-3 пенальти в каждом матче и, возможно, Роналду вскарабкается по итогам сезона на 7-8 место в гонке за Золотую бутсу)))
смысл тролить человека у которого 4 золотые бутсы при этом за 2 разных клуба??
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
сегодня в 08:30
По 2-3 пенальти в каждом матче и, возможно, Роналду вскарабкается по итогам сезона на 7-8 место в гонке за Золотую бутсу)))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:29
До Кавани Неймару еще очень далеко, но шансы есть.
leopit
leopit
сегодня в 08:27
А плакса где?
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 08:27
Ну так Псж минимум три забивает в своем чемпе.
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 08:24
Кейн хорош..)
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:22
А дзюба где с 35 мячиками)))
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