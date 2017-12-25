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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Фалькао и Месси догнали Левандовски в гонке за «Золотую бутсу»

сегодня, 11:55

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг десяти главных претендентов на «Золотую бутсу». Тройка лидеров сохранила свои места, а вот Роберт Левандовски и Игор Ангуло позиции утратили. В число самых забивных футболистов вырвался нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, трижды расписавшийся в воротах «Бернли» в 19-м туре АПЛ. Сразу пять игроков набрали по 30 очков.

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Чиро Иммобиле («Лацио»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очков;

Фалькао («Монако»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Лионель Месси («Барселона»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков*;

Роберт Левандовски («Бавария»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Игор Ангуло («Гурник»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка;

Жонас («Бенфика»): 18 голов, коэффициент лиги 1.5 - 27 очков;

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

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Все комментарии
maliw
maliw
сегодня в 18:30
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:07
А Рональду на каком месте? В полсотню лучших входит, не?
Пластун
Пластун
сегодня в 16:56
Какая то ерунда. Почему 2 если гол один? В чемпионатах где слабый уровень 0,75. И с какого перепуга Франция поравнялась с Испанией, Англией и Германией???? Это за вылет ПСЖ и потом Монако?????
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 16:23
После Месси, из списка, я бы поставил Салаха. Хорошо играет, злодей :)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:21
Вот и молодцы! Особенно рад за Радамеля. Его возвращение в Монако в итоге оправдало себя на все 100 процентов)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил LOpp
сегодня в 15:39
LOpp:
где калатушка Олонаре?
Вас из под машины тренера Валенсии уже достали..))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил vinyardrip
сегодня в 15:38
vinyardrip:
Обычно это называется косоват))
    Artuom
    Artuom ответил Cules2013
    сегодня в 15:35
    Cules2013:
    а при чём тут Европа? Здесь речь идёт о чисто внутренних делах. Из топ-5 лиг у Франции самый развесёлый чемпионат, игра в обороне чуть лучше, чем у тех же голландцев, голы залетают на раз-два. согласен, что коэфф 2 им многовато будет. так и подмывает сказать, что шейх заплатил за Золотую бутсу для Неймара, наверное, но выстрелил Кавани. Всё равно свой. Я лично вообще не вижу никаких объективных причин повышать им баллы. Тут некий дисбаланс просматривается - у португальцев тот же коэфф, что и у поляков. Странно. Страшно спросить, а у РФПЛ какой?)
    Только так кажется... Открой таблицу французской лиги - увидишь что французские команды пропустили в среднем не больше чем команды Испании, Англии, Италии.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    сегодня в 15:15
    Всех католиков с Рождеством, а мы запасемся терпением и отметим через две недели!)

    Maikl322
    Maikl322
    сегодня в 15:08
    Кавани может победить.
    Динамо с Невы
    Динамо с Невы
    сегодня в 15:03
    Да понятно, как белый день, что дадут все равно Месси, как не старайся
    NGY
    NGY ответил Hatewind
    сегодня в 14:57
    Hatewind:
    Бредятина какая-то - почему у Франции коэффициент 2? Там и команд-то кроме ПСЖ нет... Монако тоже далеко не гранд.
    А почему у Бундеслиги, коэффициент 2?

    Там тоже кроме Баварии, других нет!

    Да и Боруссия уже не та!
    NGY
    NGY ответил Owl Fake
    сегодня в 14:55
    Owl Fake:
    Франция не должна иметь тот же коэффициент, что Англия, Испания, Италия и Германия.
    Франция не должна иметь тот же коэффициент, что Англия, Испания, Италия и Германия.
    _____________________

    А чем Лига 1 хуже, чем Бундеслига? Помоему они в нынешнее время одинаковы...!
    zim289
    zim289 ответил Owl Fake
    сегодня в 14:51
    Owl Fake:
    Франция не должна иметь тот же коэффициент, что Англия, Испания, Италия и Германия.
    Какие есть измеримые критерии оценки: должна/не_должна?
    Avalanche85
    Avalanche85 ответил cska plus
    сегодня в 14:50
    cska plus:
    Гномика можно было в списке поставить после Салаха.
    Там при равенстве учитывается еще и количество игр
    Dim64f1121
    Dim64f1121
    сегодня в 14:12
    Неймар с тени Месси, перешёл в тень Кавани
    Одно слово румын
    Одно слово румын
    сегодня в 13:50
    Левандовски выиграет
    Cules2013
    Cules2013 ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 13:47
    Lazio-Kiev:
    Судя по твоей логике, в Германии та же картина. Кроме Баварии, немецкие клубы давно ничего в Европе не показывают.
    а при чём тут Европа? Здесь речь идёт о чисто внутренних делах. Из топ-5 лиг у Франции самый развесёлый чемпионат, игра в обороне чуть лучше, чем у тех же голландцев, голы залетают на раз-два. согласен, что коэфф 2 им многовато будет. так и подмывает сказать, что шейх заплатил за Золотую бутсу для Неймара, наверное, но выстрелил Кавани. Всё равно свой. Я лично вообще не вижу никаких объективных причин повышать им баллы.
    Тут некий дисбаланс просматривается - у португальцев тот же коэфф, что и у поляков. Странно. Страшно спросить, а у РФПЛ какой?)
    Cules2013
    Cules2013
    сегодня в 13:42
    Очень забивной год получается. В коем-то веке Месси соревнуется не с Роналду. Кавани и вправду будет сложно догнать, УЕФА щедрый подарок французам сделал с коэффом х 2. Интрига какая, а!
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Hatewind
    сегодня в 13:31
    Hatewind:
    Бредятина какая-то - почему у Франции коэффициент 2? Там и команд-то кроме ПСЖ нет... Монако тоже далеко не гранд.
    Судя по твоей логике, в Германии та же картина. Кроме Баварии, немецкие клубы давно ничего в Европе не показывают.
    Hatewind
    Hatewind
    сегодня в 13:28
    Бредятина какая-то - почему у Франции коэффициент 2?

    Там и команд-то кроме ПСЖ нет...

    Монако тоже далеко не гранд.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 13:16
    Месси снова возьмет "Золотую бутсу".
    Owl Fake
    Owl Fake
    сегодня в 13:07
    Франция не должна иметь тот же коэффициент, что Англия, Испания, Италия и Германия.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 13:03
    Я думаю Месси догонит по забитым мячям
    memphis
    memphis
    сегодня в 13:01
    Риторический вопрос - А Где Кокорин и Смолов?))
    cska plus
    cska plus ответил LOpp
    сегодня в 13:00
    LOpp:
    где калатушка Олонаре?
    Лидером в рейтинге кто больше пропустил за матч будет ваша секта, не переживай.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:58
    Гномика можно было в списке поставить после Салаха.
    Мельгарехо
    Мельгарехо ответил Аргeнтинeц
    сегодня в 12:56
    Аргeнтинeц:
    а где Дзюба с 35-ю мячами?
    надо подождать еще 10 лет.
    vinyardrip
    vinyardrip ответил BARCDJIN
    сегодня в 12:47
    BARCDJIN:
    ну Месси стучит жестко по всем перекладинам противника..Так бы давно бы ушел в открыв..
    Обычно это называется косоват))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:46
    где калатушка Олонаре?
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