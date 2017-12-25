Фалькао и Месси догнали Левандовски в гонке за «Золотую бутсу»

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг десяти главных претендентов на «Золотую бутсу». Тройка лидеров сохранила свои места, а вот Роберт Левандовски и Игор Ангуло позиции утратили. В число самых забивных футболистов вырвался нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, трижды расписавшийся в воротах «Бернли» в 19-м туре АПЛ. Сразу пять игроков набрали по 30 очков.

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;

Чиро Иммобиле («Лацио»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очков;

Фалькао («Монако»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Лионель Месси («Барселона»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков*;

Роберт Левандовски («Бавария»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;

Игор Ангуло («Гурник»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка;

Жонас («Бенфика»): 18 голов, коэффициент лиги 1.5 - 27 очков;

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.