Фалькао и Месси догнали Левандовски в гонке за «Золотую бутсу»

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг десяти главных претендентов на «Золотую бутсу». Тройка лидеров сохранила свои места, а вот Роберт Левандовски и Игор Ангуло позиции утратили. В число самых забивных футболистов вырвался нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, трижды расписавшийся в воротах «Бернли» в 19-м туре АПЛ. Сразу пять игроков набрали по 30 очков.
Эдинсон Кавани (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Мауро Икарди («Интер»): 17 голов, коэффициент лиги 2 - 34 очка;
Чиро Иммобиле («Лацио»): 16 голов, коэффициент лиги 2 - 32 очков;
Фалькао («Монако»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;
Лионель Месси («Барселона»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков*;
Роберт Левандовски («Бавария»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;
Харри Кейн («Тоттенхэм»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 15 голов, коэффициент лиги 2 - 30 очков;
Игор Ангуло («Гурник»): 19 голов, коэффициент лиги 1.5 - 28.5 очка;
Жонас («Бенфика»): 18 голов, коэффициент лиги 1.5 - 27 очков;
*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.