Ганчаренко о ничьей с «Пястом»: «Сыграли гораздо лучше, чем с „Хорсенсом“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги контрольного матча с польским клубом «Пяст» (0:0):

«В любой игре можно быть чем-то довольным, а чем-то – недовольным. Мы сыграли гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с „Хорсенсом“, где счёт был 2:2. В этом матче мы даже лучше выглядели в атаке, но не забили. В обороне сыграли очень хорошо. Провели много позиционных атак. В чемпионате России тоже часто сталкиваемся с ситуацией, когда соперник глубоко обороняется. Хорошо находили лазейки, но кроме моментов, когда не забивали, мы часто попадали в положение вне игры. Но если теряли мяч, быстро его возвращали. Так что есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие.

Конечно, опыт взламывания такой эшелонированной обороны может оказаться полезным в РФПЛ. Мы знаем, что столкнёмся с такой обороной, и команду к этому готовим.

Можно ли быть уверенным в том, что команда будет готова на 100 процентов к 13 февраля? В этом можно не сомневаться. Плюс мы будем в одинаковых условиях с „Црвеной Звездой“. Они тоже только выйдут из отпуска».