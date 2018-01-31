Маргасов: «Перешел в „Тосно“, так как мне нужна игровая практика»

Новичок «Тосно» Тимофей Маргасов рассказал, почему он решил уйти в аренду на полгода из «Локомотива».

«Мне позвонил агент, который сказал, что мной интересуется „Тосно“. А так, как я хочу играть и нужна игровая практика, все взвесив, я согласился на переход в „Тосно“.

В команде встретили хорошо, многих ребят я знаю, проблем с адаптацией не возникло. Очень порадовала тёплая, спокойная, дружественная и в то же время рабочая атмосфера.

Я провёл пару дней в команде, приятные впечатления, буду стараться как можно быстрее влиться в коллектив и помочь команде с поставленными задачами на сезон».

25-летний Маргасов в первой части сезона провел только 5 матчей за второй состав «Локо».