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«Вест Бромвич» поддержал Джея Родригеса, обвиненного в расизме

вчера, 22:45
Вест БромвичЛоготип футбольный клуб Вест Бромвич2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Руководство «Вест Бромвича» выразило поддержку нападающему команды Джею Родригесу, которого Федерация футбола Англии обвинила в расизме.

В матче с «Брайтоном» у Родригеса произошел конфликт с защитником команды соперника Гаэтаном Бонгом, а после игры тот обвинил форварда в расизме. Впоследствии сторону Бонга приняла и FA. В судейском протоколе же было записано, что Джей использовал оскорбительные слова, которые относились к этническому происхождению, цвету кожи или расе Бонга.

«Вест Бромвич» на своем официальном сайте сообщил, что клуб полностью поддерживает Родригеса во время обвинительного процесса. Джей должен дать ответ федерации до 16 февраля.

Джей Родригес перешел в «Вест Бромвич» прошлым летом, в 25 матчах он забил 4 гола.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 23:56
Звучит так, будето Вест Бром поддерживает расизм
Saang
Saang
вчера в 23:23
Марсельцам на заметку
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