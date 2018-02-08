«Вест Бромвич» поддержал Джея Родригеса, обвиненного в расизме

Руководство «Вест Бромвича» выразило поддержку нападающему команды Джею Родригесу, которого Федерация футбола Англии обвинила в расизме.

В матче с «Брайтоном» у Родригеса произошел конфликт с защитником команды соперника Гаэтаном Бонгом, а после игры тот обвинил форварда в расизме. Впоследствии сторону Бонга приняла и FA. В судейском протоколе же было записано, что Джей использовал оскорбительные слова, которые относились к этническому происхождению, цвету кожи или расе Бонга.

«Вест Бромвич» на своем официальном сайте сообщил, что клуб полностью поддерживает Родригеса во время обвинительного процесса. Джей должен дать ответ федерации до 16 февраля.

Джей Родригес перешел в «Вест Бромвич» прошлым летом, в 25 матчах он забил 4 гола.