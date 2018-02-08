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ВАДА: «Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого спортсмена»

08 февраля 2018, 06:25

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли во время пресс-конференции в Пхенчхане отметил, что организация продолжает изучать информацию о допинге в российском футболе.

«Что касается допинга в российском футболе, нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена – это касается всех видов спорта. В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем её, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов.

Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации».

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Россия
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
борька
борька
08 февраля 2018 в 11:12
Весь спорт на биопрепаратах, пора снять все ограничения на приминение допинга.
Разделить спортивные соевнования на две категории
1. С допингом спортсмен
2. Без допинга спортсмен
bsww
bsww ответ КЭТиК (раскрыть)
08 февраля 2018 в 10:21
МОК и ВАДА не имеют права проверять допинг-пробы спортсменов из США, это вопрос национальной безопасности и прописан законом, только антидопинговая комиссия США может проверять спортсменов и хранить пробы у себя
311
311
08 февраля 2018 в 09:51
С каких пор ВАДА руководствуется доказательствами? Родченков же сказал, мученник народный!)
ОлегV
ОлегV
08 февраля 2018 в 08:18
Нужно всех без исключения проверять, а не только россиян
Майкл59ru
Майкл59ru
08 февраля 2018 в 07:46
Да какой допинг.Пускай этот директор ВАДА Оливье Ниггли посетит любой матч РФПЛ и он увидит что никаким допингом там и не пахнет. Да и если честно,давай нашим хоть усиленную порцию этого самого допинга,это всё равно им не поможет. Также как не помогает допинг нашим биатлонистам занять место выше десятого )
Аксинья
Аксинья
08 февраля 2018 в 07:35
Да вы уже скоро в урине российских игроков начнете находить досель неизвестные науке новые химические элементы...
КЭТиК
КЭТиК
08 февраля 2018 в 07:32
Для начала американских гимнасток и теннисисток проверить.
нечитайло
нечитайло
08 февраля 2018 в 06:59
Так это нужно делать сразу,А не рубить головы на подозрениях
MIKITA463295
MIKITA463295
08 февраля 2018 в 06:43
Раз вад вспомнила об этом деле значит им непонравилась реакция фифа...
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