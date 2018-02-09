  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Вальверде: «„Валенсия“ была очень опасна и могла перевернуть ход поединка»

сегодня, 03:25
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Валенсией» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, а также объяснил замену Андре Гомеша на Филиппе Коутиньо, который забил спустя 3 минуты после выхода на поле:

«Нам пришлось столкнуться с командой, которая была очень мотивирована. За ними стоял целый город. В первом матче „Валенсия“ не позволила нам многого. Во второй встрече мы доминировали, несмотря на то, что у них были хорошие шансы на гол. Мы заслужили выход в финал. Но я бы предпочёл, чтобы этот выход дался нам легче, чтобы у нас был хороший задел в первой игре – „Валенсия“ была очень опасна на контратаках, и их исполнители создавали нам проблемы. Момент с ударом в штангу мог перевернуть ход поединка.

Что касается выхода Коутиньо вместо Гомеша, я чётко видел эту замену, нам нужно было внести какие-то изменения в игру. Андре помогал нам в силовой борьбе, но нам нужно было больше ходить в атаку и использовать то преимущество, что было у нас на поле. Обычно я не тороплюсь с заменами, но в этот раз всё было предельно ясно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пети: «Ляказетту надо играть лучше или уходить летом»
Сегодня, 12:02 3
Мерсон: «„Арсенал“ должен заменить Венгера Конте»
Сегодня, 09:58 6
Сигурдарсон: «Исландия запросила 15 тысяч билетов на ЧМ, но получила 4 или 5 тысяч»
Сегодня, 09:35 11
Эмери: «ПСЖ верит в себя и в свою способность выигрывать такие матчи, как с „Реалом“»
Сегодня, 07:09 9
Коутиньо: «Хотел поскорее забить свой первый гол за „Барселону“»
Сегодня, 06:40 5
Йедлин: «Хочу выиграть чемпионат мира в составе сборной США»
Сегодня, 06:23 8
Обсудить
Все комментарии
Hatewind
Hatewind
сегодня в 10:15
Гомеш явно не уровень Барсы...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100