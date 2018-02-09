Вальверде: «„Валенсия“ была очень опасна и могла перевернуть ход поединка»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Валенсией» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, а также объяснил замену Андре Гомеша на Филиппе Коутиньо, который забил спустя 3 минуты после выхода на поле:

«Нам пришлось столкнуться с командой, которая была очень мотивирована. За ними стоял целый город. В первом матче „Валенсия“ не позволила нам многого. Во второй встрече мы доминировали, несмотря на то, что у них были хорошие шансы на гол. Мы заслужили выход в финал. Но я бы предпочёл, чтобы этот выход дался нам легче, чтобы у нас был хороший задел в первой игре – „Валенсия“ была очень опасна на контратаках, и их исполнители создавали нам проблемы. Момент с ударом в штангу мог перевернуть ход поединка.

Что касается выхода Коутиньо вместо Гомеша, я чётко видел эту замену, нам нужно было внести какие-то изменения в игру. Андре помогал нам в силовой борьбе, но нам нужно было больше ходить в атаку и использовать то преимущество, что было у нас на поле. Обычно я не тороплюсь с заменами, но в этот раз всё было предельно ясно».