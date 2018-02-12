СМИ: «Динамо» расторгло контракт с Тиамом

«Динамо» расторгло контракт с полузащитником Хали Тиамом по обоюдному согласию сторон, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

«„Динамо“ расторгло арендное соглашение с Тиамом по обоюдному согласию сторон. Футболист вернется в венгерский МТК. При этом венгерский клуб также пока не заинтересован в игроке и будет искать ему новую команду. Одним из вариантов является аренда в азербайджанский „Нефтчи“».

24-летний Тиам, взятый «бело-голубыми» в аренду в летнее трансферное окно, провел за «Динамо» шесть матчей в чемпионате России.