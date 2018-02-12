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СМИ: «Динамо» расторгло контракт с Тиамом

сегодня, 11:36

«Динамо» расторгло контракт с полузащитником Хали Тиамом по обоюдному согласию сторон, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

«„Динамо“ расторгло арендное соглашение с Тиамом по обоюдному согласию сторон. Футболист вернется в венгерский МТК. При этом венгерский клуб также пока не заинтересован в игроке и будет искать ему новую команду. Одним из вариантов является аренда в азербайджанский „Нефтчи“».

24-летний Тиам, взятый «бело-голубыми» в аренду в летнее трансферное окно, провел за «Динамо» шесть матчей в чемпионате России. 

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 13:08
Об этом еще в декабре сообщалось.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:36
Понабирали барахла, а теперь не знают как от него избавиться.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:21
Не выдержал конкуренцию с Погребом )))
Sueverny
Sueverny
сегодня в 12:21
Загадочная траектория карьеры.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:18
спартаку подошел бы, там любят загорелых)
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:14
То неловкое чувство когда узнал о существовании такого футболиста только из статьи на соккере )
Казанский
Казанский
сегодня в 11:44
Футболист вернется в венгерский МТК. При этом венгерский клуб также пока не заинтересован в игроке и будет искать ему новую команду.
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Зенит собирает ненужных игроков.Насри не даст соврать))
Sem25
Sem25
сегодня в 11:43
Вопрос к ТШ Калитвинцева. Как могли взять в аренду такого футболиста? А ведь еще где-то по фнл Петров бродит - тоже "шикарное" приобретение Калитвинцева.
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