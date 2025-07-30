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«Спартак» одержал гостевую победу над «Ростовом» в матче Кубка России

вчера, 22:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (0:2).

На 28-й минуте забил защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич. На 45+3-й минуте Пабло Солари удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти.

В рамках второго тура Кубка России «Ростов» сыграет в гостях с «Пари НН», а «Спартак» проведет домашний матч с махачкалинским «Динамо».

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Все комментарии
p6w9pa7bfy28
p6w9pa7bfy28
сегодня в 00:10
С Ростовом всегда получается игра с крупным счетом, сегодня остановились на таком счете.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:10, ред.
Опять импотенция одна в атаке, только вообще от обеих команд, и смотреть то нечего, два необязательных гола которых могло и не быть, но Станкович обязательно поспешит щас всем дать понять что работа идёт и команда снова на коне. Такие победы которые не отражают дела в Спартаке, а скорее мешают команде упасть на дно и оттолкнуться нормально. Опять прошлогоднее проклятие ненужным "фартом" - фарт в моменте, но проклятие в перспективе. Впрочем поражение от Ростова от Лукойла всё равно бы не избавило, а меньшие перемены это всё косметическое и сути не изменит. Поздравлять никого не буду, с раковой опухолью же не поздравляют, а соболезнуют
LOpp
LOpp
вчера в 23:09
Победили и хорошо, надо готовится к матчу в чемпионате.
ABir
ABir
вчера в 23:07
Ну хоть какая-то адекватная реакция на домашнее поражение от Ростова весной в матче финала Пути регионов Кубка России.
NbKA555
NbKA555
вчера в 22:56
На удивление,резерв очень понравился.Да,на фоне резерва Ростова,но всё же.Вышла основа в конце и Ростов забрал мяч.А так,короткий перепас,быстрый выход в атаку был.Сыгранности не хватало конечно.Но очень резерв понравился.Сыроватые,но это нормально.Солари расстраивает.Зорин понравился.С победой своих!Всем остальным добра!Едем в Самару!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
Спартак и его болельщиков с Победой !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:53, ред.
Почти российским составом сыграли большую часть матча. С победой нас....с первой кубковой победой...!!!
Не забываем , что игра была в тридцатиградусную жару...
Capral
Capral
вчера в 22:52
Не такой игры я ждал от команд, сильно разочарован. Первый тайм- вяло текущий, без эмоций, без футбольной интриги, с потешным голом в ворота Ростова. Вообще надо признать- катастрофа с вратарями в Ростове, что первый вратарь, что второй- безнадёжно ненадёжны. Песьяков тоже иногда чудил, но не сравнить же с этими вратарями...

Второй тайм чуть поживее, вышли несколько игроков основы, вышел Маркиньос, немного оживил монотонную игру обеих команд, несколько раз обострил, ну и всё. Ростов понять можно- такие кадровые потери сразу не восполнишь, это надо пережить. Вобщем, нудный, неинтересный матч закончился победой Спартака, с чем, я, команду и поздравляю!!!
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:46
Всех КБ и кто болел, поддерживал - с победой!
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