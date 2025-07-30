«Спартак» одержал гостевую победу над «Ростовом» в матче Кубка России

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вчера, 22:44

«Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (0:2).

На 28-й минуте забил защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич. На 45+3-й минуте Пабло Солари удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти.

В рамках второго тура Кубка России «Ростов» сыграет в гостях с «Пари НН», а «Спартак» проведет домашний матч с махачкалинским «Динамо».