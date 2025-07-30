«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Утрехт» – «Шериф», который состоится 30 июля 2025 года.

«Утрехт»

«Утрехт» уверенно справился со своим соперником в выездной игре, которая проходила не на родном стадионе «Шерифа», но все-таки есть ответный поединок и коллективу нужно грамотно его провести, чтобы не дать молдавскому клубу вернуть интригу в противостояние. В домашней игре хозяевам достаточно забить один мяч и тогда «Шерифу» придется отыгрывать три, что будет выглядеть совсем тяжелой задачей в подобной ситуации.

24 июля «Утрехт» обыграл на выезде «Шериф» в Лиге Европы (3:1), а ранее уступил на выезде «Валвейку» (1:2).

«Шериф»

«Шериф» стал уже довольно опытной командой в европейских турнирах, но частая смена состава из сезона в сезон мешает клубу достигать более сложных вершин. В первой игре команде не удалось навязать борьбу сопернику из Нидерландов и теперь им на выезде нужно отыграть два мяча, чтобы только восстановить равный счет в противостоянии, во что практически никто не верит, включая букмекерские конторы.

27 июля «Шериф» на своем поле уступил «Зимбру» (2:3), а 24 июля проиграл в квалификации Лиги Европы «Утрехту» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Утрехт» – 1.32

Ничья – 5.2

Победит «Шериф» – 9.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

Три последних матча «Утрехта» завершились исходом «обе забьют»

«Шериф» проиграл лишь один поединок из десяти последних на выезде во всех турнирах

Команда из Нидерландов выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Утрехта» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что матч будет похож на первую встречу и представитель Эредивизи выиграет снова в два мяча минимум.