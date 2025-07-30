«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Утрехт» – «Шериф», который состоится 30 июля 2025 года.
«Утрехт»
«Утрехт» уверенно справился со своим соперником в выездной игре, которая проходила не на родном стадионе «Шерифа», но все-таки есть ответный поединок и коллективу нужно грамотно его провести, чтобы не дать молдавскому клубу вернуть интригу в противостояние. В домашней игре хозяевам достаточно забить один мяч и тогда «Шерифу» придется отыгрывать три, что будет выглядеть совсем тяжелой задачей в подобной ситуации.
24 июля «Утрехт» обыграл на выезде «Шериф» в Лиге Европы (3:1), а ранее уступил на выезде «Валвейку» (1:2).
«Шериф»
«Шериф» стал уже довольно опытной командой в европейских турнирах, но частая смена состава из сезона в сезон мешает клубу достигать более сложных вершин. В первой игре команде не удалось навязать борьбу сопернику из Нидерландов и теперь им на выезде нужно отыграть два мяча, чтобы только восстановить равный счет в противостоянии, во что практически никто не верит, включая букмекерские конторы.
27 июля «Шериф» на своем поле уступил «Зимбру» (2:3), а 24 июля проиграл в квалификации Лиги Европы «Утрехту» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Утрехт» – 1.32
- Ничья – 5.2
- Победит «Шериф» – 9.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.68
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- Три последних матча «Утрехта» завершились исходом «обе забьют»
- «Шериф» проиграл лишь один поединок из десяти последних на выезде во всех турнирах
- Команда из Нидерландов выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Утрехта» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что матч будет похож на первую встречу и представитель Эредивизи выиграет снова в два мяча минимум.