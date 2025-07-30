«Аль-Наср» предложит «Зениту» 70 млн евро за трансфер Луиса Энрике

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вчера, 21:30

Нападающий «Зенита» может перейти в «Аль-Наср».

Саудовский клуб, в составе которого играет , предложит за бразильца 70 млн евро.

По информации источника, зимний трансфер 24-летнего Энрике из «Ботафого» в «Зенит» обошёлся клубу в 33 млн евро.