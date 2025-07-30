«Аль-Наср» предложит «Зениту» 70 млн евро за трансфер Луиса Энрике

Нападающий «Зенита» Луис Энрике может перейти в «Аль-Наср».
Саудовский клуб, в составе которого играет Криштиану Роналду, предложит за бразильца 70 млн евро.
По информации источника, зимний трансфер 24-летнего Энрике из «Ботафого» в «Зенит» обошёлся клубу в 33 млн евро.
Как говорит мой знакомый " Не важно что ты продаешь, главное кому"....
Как говорит мой знакомый " Не важно что ты продаешь, главное кому"....
Вообще непонятен был этот трансфер, учитывая что Глушенков справа играет
Вообще непонятен был этот трансфер, учитывая что Глушенков справа играет