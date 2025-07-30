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«Аль-Наср» предложит «Зениту» 70 млн евро за трансфер Луиса Энрике

вчера, 21:30

Нападающий «Зенита» Луис Энрике может перейти в «Аль-Наср».

Саудовский клуб, в составе которого играет Криштиану Роналду, предложит за бразильца 70 млн евро.

По информации источника, зимний трансфер 24-летнего Энрике из «Ботафого» в «Зенит» обошёлся клубу в 33 млн евро.

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 02:22
За эти деньги еще и Семака в придачу отдать.
sv_1969
sv_1969 ответ nikolah (раскрыть)
сегодня в 00:02
Дык я к этому и веду! Если это правда то то таких Луисов минимум два можно купить))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:01, ред.
100 млн....не меньше...

Как говорит мой знакомый " Не важно что ты продаешь, главное кому"....
nikolah
nikolah ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:45
поэтому нужно продавать)
Вообще непонятен был этот трансфер, учитывая что Глушенков справа играет
sv_1969
sv_1969 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 23:40
Учитывая его цену на трансфермаркет в 25 млн , они почти в три раза переплачивают!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:37
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev
    вчера в 23:28
    Думаю, что за такую цену его надо продавать не раздумывая. Это отличная сделка для Зенита. За такие деньги они еще кучу бразильцев найдут. Аль-Наср явно переплачивает.
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 22:51
    Аль-Наср берёт уже второго португалоговорящего. Усиливаются серьёзно. Очень выгодное предложение, но что важнее деньги или юбилей ? Посмотрим…
    Датак
    Датак
    вчера в 22:50
    это в офисе зенита придумали? ну и позорище
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 22:38
    Надо продавать))). За 33 купили, продать за 70 млн. Выгодно!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:17
    Выгодная сделка, нужно подумать.
    AlanW 1
    AlanW 1
    вчера в 22:14
    Думаете если продадут цены на газ могут упасть? 🤔
    5xyj4qxqezjs
    5xyj4qxqezjs
    вчера в 21:56
    Скорей надо продать, больше никто не даст
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 21:55
    Поторговаться и за 75-80 млн. спустить))
    LOpp
    LOpp
    вчера в 21:37
    Надо продавать пока столько предлагают
    Гость
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