Экс-футболист «Зенита» принёс Карпину первую победу. «Динамо» неуверенно смотрелось с «Ростовом»

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вчера, 20:22

Четыре очка и много недосказанности.

«Динамо» продолжает тяжело вкатываться в первый сезон под руководством Валерия Карпина. Если в первом туре неожиданно поделили очки с «Балтикой», то теперь всё же одержали победу – с минимальным перевесом. Встреча с бывшими сложилась довольно тяжело.

Начало – за «Ростовом»

То ли Джонатан Альба так хорошо подготовил «Ростов» к матчу против бывшего тренера, то ли «Динамо» всё ещё не до конца адаптировалось к требованиям Карпина – но южане доставили немало проблем «бело-голубым». Особенно это бросалось в глаза на первых минутах, когда хозяева с трудом переходили на чужую половину.

В этом плане игра перекликалась с тем, что было в первом туре в Санкт-Петербурге – ростовчане держали высокую линию обороны и высоко выдвигались в прессинг. Даже в начальной стадии атак соперника давили на защитников и вратаря. Тогда это привело к ошибке Латышонка при передаче и голу гостей. С «Динамо» получился похожий сценарий – команда Альбы всячески мешала москвичам при развитии атак, те часто теряли мяч, разворачивались выпады южан. Продолжая параллель с «Зенитом», «Ростов» после ошибки Латышонка забил на 22-й минуте, а тут похожий шанс подвернулся уже на девятой. В этот раз остроты было куда меньше.

В целом ростовчанам удавалось поддерживать такой темп практически весь матч – от прессинга гости не отказались. Другое дело, что подопечные Валерия Карпина постепенно адаптировались к активности соперника и начали что-то придумывать.

Сергеев – важный гол и незаметная польза

«Динамо» тяжело выглядит на мяче – моменты команде даются с огромным трудом. Так что неудивительно, что дольше знакомый с Альбой «Ростов» владел игровым преимуществом. И в этом плане очень вовремя на острие оказался Иван Сергеев. Поскольку претензии при игре в атаке есть ко всей команде, Иван – не исключение.

При этом польза от форварда тоже немалая. Сергеев – отличная альтернатива на время отсутствия Тюкавина, он даёт достаточно объёма без мяча и определённое качество в завершающей стадии. Как раз последнее сегодня вышло на первый план. В момент, когда у «Динамо» просто не было моментов, Сергеев реализовал единственный эпизод – подкараулил ошибку Мелёхина и замкнул подачу Касереса.

Помимо этого, Иван активно искал способы развития атаки – смещался в зону инсайда под передачу в касание, опускался в подыгрыш, боролся за верховые мячи, выступал «маяком» для дальних передач Лунёва. Словом – отрабатывал так, как того требовал эпизод. Так что, возможно, пока команда как проект Карпина смотрится довольно сыро. Но тот же Сергеев даже при таких ограничениях приносит «бело-голубым» много пользы.

В атаке «Ростову» хватает объёма, но не завершения

У «Ростова» довольно сбалансированный подбор игроков в атаке, поэтому даже при отсутствии Роналдо на мяче что-то удавалось создавать. Отлично в команду вписался Тимур Сулейманов – форвард «Локомотива» вышел в старте южан вместо бразильца. Футболист дал достаточно объёма – активно шёл в отбор, хоть иногда и перегибал палку, при этом грамотно подставлялся и собирал фолы. Так, уже во втором тайме он заработал опасный штрафной. Не забывал Тимур и о завершении, часто выдвигаясь на удар.

Сулейманов, Комаров и Голенков работали довольно слаженно, запуская прессинг «Ростова» –ловили соперника на потерях и разворачивали атаки. Уже при 0:1 моменты возникали у Тимура на 49-й минуте, у Мелёхина на 51-й, у Голенкова на 54-й. В то же время гостям очевидно не хватало индивидуального мастерства в финальной трети. При том, что южане завязывали борьбу на чужой половине, доводить атаки до акцентированного удара удавалось не так часто.

Отменённый гол, нервная концовка

При том, что игра складывалась вязкая, минимальное преимущество оставалось довольно скользким. Периодически в обороне «Динамо» возникали провалы – тот же Вахания убегал с вратарём на рандеву в концовке. Все вопросы мог снимать Дмитрий Скопинцев. Защитник в первом туре проиграл дуэль Саусю, что привело к голу «Балтики», оказался на скамейке – при выходе на замену мотивация была запредельная.

На 90-й минуте Дмитрий забил в манере, похожей на гол Владислава «Спартаку» (правда, последний получился красивее – и привёл к сенсации). В том эпизоде Денис Макаров оказался в офсайде – из-за его движения на мяч взятие ворот отменили. Ростовчане получили шанс спастись в концовке, но теперь они сами на мяче стали ошибаться чаще.

Несмотря на ноль очков, южане смотрятся достойно, а вот «Динамо» надо набирать

У «Ростова» тяжёлый календарь на старте – выезд к «Зениту», теперь гостевая игра с «Динамо». Та же «Балтика» показала, что даже в таких условиях можно собирать очки, но южане смотрелись не хуже. Разница в том, что «балтийцам» удача улыбнулась, а ростовчанам – нет. Команда портила кровь что «сине-бело-голубым» , что москвичам, показывала довольно цельную игру – просто сказывалась разница в индивидуальном мастерстве, так что победы достались соперникам. К «Ростову» и лично к Альбе вопросов минимум.

Зато они есть к «Динамо». Два невнятных матча, не совсем заслуженные четыре очка – так себе дебют для Карпина. Хотя Валерий Георгиевич привык играть аргессивно, к этому ещё надо привыкнуть. Вдобавок трансферная кампания не завершена – и клуб ждёт ещё двух новичков в линию атаки. Вполне возможно, что два бразильца-новичка подтянут общий уровень. Но до этого ещё надо дожить.