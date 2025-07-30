ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

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вчера, 20:26

ЦСКА выиграл у «Локомотива» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (2:1).

Первый гол в игре на 30-й минуте забил защитник «армейцев» Милан Гайич. На 67-й минуте Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. На 79-й минуте Кирилл Глебов принес победу хозяевам.