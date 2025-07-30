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ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

вчера, 20:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

ЦСКА выиграл у «Локомотива» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (2:1).

Первый гол в игре на 30-й минуте забил защитник «армейцев» Милан Гайич. На 67-й минуте Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. На 79-й минуте Кирилл Глебов принес победу хозяевам.

В рамках второго тура Кубка России ЦСКА сыграет в гостях с «Акроном», а «Локомотив» проведет домашний матч с «Балтикой».

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 00:32
Действующий обладатель Кубка России начал новый поход за очередным кубком России с победы.
Red blu
Red blu
вчера в 22:29, ред.
Челестини переиграл Галактионова.
Даже левый пенальти не помог Локо.
Абдулкадырова толкают потом игрок Локо подставляется и за такое ставят пенальти это просто мрак.
Хорошо что справедливость восторжествовала армейцы честными голами наказали Локомотив.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:10
Браво ЦСКА......Брависимо.
ЦСКА забивал после классных комбинаций.......Мойзес, Кисляк, Обляков, Глебов, Тороп, Круговой выдали отличную игру....... Койта вышел просто монстр, на гол отдал, отнимал, разгонял. Лукин вышел словно игрок основы. В общем работа у Челестини кипит, ждем подмоги от новичков.
ЦВБП.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:43, ред.
Друзья,по поводу пенальти в наши ворота...как можно ставить такие??Воробьёв воткнулся в Абдулкадырова и получил пеналь...Это нормально?Их учат,что ли,этому???
112910415
112910415
вчера в 21:29
Хорошая победа!
lotsman
lotsman
вчера в 20:50, ред.
Армейцев с победой. Очень красивые голы. Но много упущенных моментов. Красивых голов было бы больше. Мне понравилось хорошее взаимодействие игроков, взаимопонимание друг друга при выходе в атаку. Армейцы прогрессируют. Если так дальше пойдёт, то ойё-ёй. В воскресенье нам играть с ними.)
isamsn
isamsn
вчера в 20:46, ред.
С заслуженной победой армейцев. Все играли здорово. Мусаев только как то стал неуклюже играть. Видимо ещё не набрал форму.
blitz
blitz
вчера в 20:43
Здорово Койта вошёл на замену во втором тайме, второй гол в ворота Локомотива его заслуга. ЦСКА с победой.
Capral
Capral
вчера в 20:39, ред.
Вот уже вторую игру подряд армейцы создают футбольные ШЕДЕВРЫ!!! В прошлой игре, голы ЦСКА можно было брать в учебникu, да и в этой, оба гола- на загляденье!!! Первый гол красавец: остроумно пропустил мяч один, подхватил другой, пас на линию штрафной и бильярдный удар в лузу- ГОЛ!!! A второй гол- изумительный, королевский, разрезающий пас Великолепного Мойзеса на партнера, следом пас через всю штрафную и снова- ГОЛ!!!

Ну а если непосредственно про игру, то в 1-м тайме команды играли в разных весовых категориях, армейцы, фактически выставили основу, соперник молодежь. Огромное преимущество ЦСКА, практически без шансов для соперника, с иллюзорными выпадами Локо. Надо признать- отличную игру вратаря Локомотива!!!

Зато во 2-м тайме вышли игроки основы Локо, отодвинули соперника от своих ворот, стали методично нагнетать, что и переросло в пенальти и гол. Но даже играя уже с игроками основы, Локо выглядел убогинько, и даже хваленый Батрак, ничего, в принципе не изменил... Больше было хаотичной игры, мало продуманных действий, что в итоге и закончилось заслуженной победой ЦСКА, с чем я, Славную команду Лейтенантов и поздравляю!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:36
Какие же красивые сегодня ЦСКА забивал голы, это вам не с случайных пенальти забивать. Да же пенальти Локо сегодня не помог.
cska1948
cska1948
вчера в 20:32
Отныне и навсегда: ЦСКА всегда первый! Без всякого "будет".
Red blu
Red blu
вчера в 20:32
ЦСКА с победой! Классно сыграли, классно победили!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:31
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:28
    Двадцатый матч в этом году ЦСКА не проигрывает!
    Локо даже пенальти не помог.
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