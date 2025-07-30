ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

ЦСКА выиграл у «Локомотива» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (2:1).
Первый гол в игре на 30-й минуте забил защитник «армейцев» Милан Гайич. На 67-й минуте Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. На 79-й минуте Кирилл Глебов принес победу хозяевам.
В рамках второго тура Кубка России ЦСКА сыграет в гостях с «Акроном», а «Локомотив» проведет домашний матч с «Балтикой».
Ну а если непосредственно про игру, то в 1-м тайме команды играли в разных весовых категориях, армейцы, фактически выставили основу, соперник молодежь. Огромное преимущество ЦСКА, практически без шансов для соперника, с иллюзорными выпадами Локо. Надо признать- отличную игру вратаря Локомотива!!!
Зато во 2-м тайме вышли игроки основы Локо, отодвинули соперника от своих ворот, стали методично нагнетать, что и переросло в пенальти и гол. Но даже играя уже с игроками основы, Локо выглядел убогинько, и даже хваленый Батрак, ничего, в принципе не изменил... Больше было хаотичной игры, мало продуманных действий, что в итоге и закончилось заслуженной победой ЦСКА, с чем я, Славную команду Лейтенантов и поздравляю!!!
Ну а если непосредственно про игру, то в 1-м тайме команды играли в разных весовых категориях, армейцы, фактически выставили основу, соперник молодежь. Огромное преимущество ЦСКА, практически без шансов для соперника, с иллюзорными выпадами Локо. Надо признать- отличную игру вратаря Локомотива!!!
Зато во 2-м тайме вышли игроки основы Локо, отодвинули соперника от своих ворот, стали методично нагнетать, что и переросло в пенальти и гол. Но даже играя уже с игроками основы, Локо выглядел убогинько, и даже хваленый Батрак, ничего, в принципе не изменил... Больше было хаотичной игры, мало продуманных действий, что в итоге и закончилось заслуженной победой ЦСКА, с чем я, Славную команду Лейтенантов и поздравляю!!!