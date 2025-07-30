«Маккаби» лишился двух вратарей в первом тайме матча отбора Лиги чемпионов

«Маккаби» из Тель-Авива пришлось сменить двух вратарей в отборочном матче Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом».
На 13-й минуте из-за травмы поле покинул Йоав Герафи. Его заменил Офек Мелика, однако на 30-й он получил красную карточку.
|Маккаби Тель-Авив0 : 1Пафос
|Матч завершен
«Маккаби» из Тель-Авива пришлось сменить двух вратарей в отборочном матче Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом».
На 13-й минуте из-за травмы поле покинул Йоав Герафи. Его заменил Офек Мелика, однако на 30-й он получил красную карточку.