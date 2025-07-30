«Маккаби» лишился двух вратарей в первом тайме матча отбора Лиги чемпионов

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вчера, 22:37

«Маккаби» из Тель-Авива пришлось сменить двух вратарей в отборочном матче Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом».

На 13-й минуте из-за травмы поле покинул . Его заменил , однако на 30-й он получил красную карточку.