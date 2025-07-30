Воспитанник «Зенита» подарил «Спартаку» курьёзный гол. Вратарь повторил фокус Акинфеева

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вчера, 23:35

Одоевский воскресил классику.

Голкипер напомнил о легендарном ляпе Акинфеева

Одиннадцать лет назад сборная России под руководством угрюмого любителя антиквариата Капелло сыграла на чемпионате мира в Бразилии. Попали в нормальную группу с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей. В составе хватало приличных футболистов, но уже в первом матче потеряли очки. Россияне играли против Южной Кореи. В одной из контратак соперник вышел три в три с защитниками сборной России, а затем Ли Гын Хо пробил прямо в голкипера Акинфеева. Ничего проще не придумать, мяч летел прямо в руки опытному вратарю, нужно было отбить его.

Игорь удивительным образом пропустил снаряд в сетку. Фактически это автогол, Акинфеев забил сам себе. Повезло, что Кержаков быстро сравнял счет, но та ничья в итоге потопила и южных корейцев, и команду Капелло. В плей-офф не прошли обе команды. Ошибку Акинфеева вспомнили сегодня по ходу матча «Ростова» и «Спартака». В одной из атак Зобнин прошел к воротам соперника и выдал разрезающий пас на Солари. Мяч не добрался до аргентинца, а после серии рикошетов отскочил правее на Хлусевича. Одоевский решил сыграть в стиле легендарного Акинфеева.

Воспитанник «Зенита» неудачно выставил руки и забросил мяч в сетку собственных ворот. Чувство дежавю испытал каждый, кто помнит ЧМ -2014. Одоевский является резервным голкипером «Ростова». После таких ошибок Даниил не пройдет в основу клуба в РПЛ . После сложных поражений от «Зенита» и «Динамо» подопечные Альбы в смешанном составе вышли играть против резервистов «Спартака». Молодые футболисты хозяев жестко встречали «красно-белых», а составу, который выбрал дисквалифицированный тренер Станкович, не хватало взаимопонимания.

Фаворит смотрелся лучше, но без ошибки Одоевского могли уйти на перерыв при счете 0:0. Поединок был монотонным, «Спартаку» не хватало в игре ширины, хотя они планомерно давили и старались найти ударные позиции. Впрочем, у «Ростова» тоже не было четкого плана на игру. Желание замещало класс, футболисты то прессинговали высоко, то большими силами отходили к своим воротам. Переключения работают, когда команда сыгранная и на поле опытные футболисты. А когда Байрамян, Мохеби и молодежь, то тяжело добраться до ворот голкипера Помазуна.

Тренеру Альбе намного важнее результаты в РПЛ

Поединки против «Крыльев Советов» и «Пари НН» определят позиции главного тренера «Ростова». Альба неплохо справился без Карпина, когда Валерий Георгиевич ушел на отдых. А после летних сборов и парочки традиционных кадровых потерь – ушел лидер обороны Осипенко и центральный форвард Комличенко, у «Ростова» непростой отрезок. Не грех проиграть с разницей в один мяч «Зениту» и «Динамо». Особенно с учетом, что в обоих матчах основа Альбы отрезками демонстрировала неплохую готовность к беговой работе. Физическая форма пригодится в РПЛ .

А когда выпустили резерв против неосновного состава «Спартака», то сыграла разница в классе. Станкович выпустил только двух игроков, которые были основными в стартовых турах РПЛ – форварда Заболотного и защитника Литвинова. У Руслана не было работы до перерыва, а вот Антон сначала смог откатить мяч в борьбе за Хлусевича, а потом заработал пенальти для Солари. Не зря подписывали нападающего «Химок», свободный агент пригодился в Кубке страны, где многие напарники Антона из основного состава сидели на скамейке или вообще не приехали в Ростов-на-Дону.

Сегодня всё складывалось в пользу «Спартака», в отличие от матча с «Балтикой». В параллельной игре «Ахмат» быстро пропустил два мяча от «Зенита», а в Ростове-на-Дону хитрый Заболотный ощутил касание Тарасова и завалился на землю после прострела с фланга. Осталось реализовать пенальти в ворота Одоевского. Аргентинский правый вингер Солари решился на удар и четко отправил мяч почти по центру ворот. Голкипер из школы «Зенита» упал в угол, а Станкович после гола ушел с трибуны. Фавориту осталось не растерять комфортный перевес после перерыва.

«Спартаку» изначально повезло, что Солари не забрался в офсайд во время первой голевой атаки. К сожалению, зрители не дождались равной борьбы. Вырождение дуэлей в нарушения правил не считается. У «Ростова» не было единства в атаке, на Шамонина не играли. Фланги у хозяев не сработали, там не хватало многих основных футболистов. Мохеби и Лангович были на поле, но фаворит совсем не испугался. У тренера Альбы в перерыве было два варианта. Или признать поражение, или выпускать звезд, как сделал тренер «Локомотива» против ЦСКА .

«Спартак» не допустил камбэк «Ростова» после перерыва

Тренер Альба признал поражение, он не рисковал основными игроками ради попытки отыграться. А помните, как «Спартак» не вышел в Суперфинал Кубка России в прошлом сезоне? «Ростов» не пустил «красно-белых» в решающий поединок против ЦСКА . Южане не обыграли «армейцев» в финале, но лишили Станковича шанса на первый трофей в новом клубе. Конечно, нынешний поединок группового этапа не был настолько важным, но москвичи получили маленькую сатисфакцию за весеннюю неудачу. Сегодня «Ростов» без множества основных игроков в старте предложил только борьбу и фолы.

Наставник Станкович, который комфортно развалился на трибуне, сделал замены после перерыва. Его команда откатала надежный второй тайм без пропущенного мяча. Перекрыли поражение от «Балтики», подготовились к поединку с «Акроном» в гостях, так как основные футболисты отдохнули и смогут выйти свежими на матч против коллектива с Дзюбой в атаке. А «Ростов» проиграл третий матч сезона подряд. Альба предсказуемо неудачно стартовал в играх с фаворитами. Сегодня испанский тренер даже не думал о победе, все его мысли связаны с поединками в РПЛ против боевитых середняков.