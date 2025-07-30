Воспитанник «Зенита» подарил «Спартаку» курьёзный гол. Вратарь повторил фокус Акинфеева

Одоевский воскресил классику.
Голкипер напомнил о легендарном ляпе Акинфеева
Одиннадцать лет назад сборная России под руководством угрюмого любителя антиквариата Капелло сыграла на чемпионате мира в Бразилии. Попали в нормальную группу с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей. В составе хватало приличных футболистов, но уже в первом матче потеряли очки. Россияне играли против Южной Кореи. В одной из контратак соперник вышел три в три с защитниками сборной России, а затем Ли Гын Хо пробил прямо в голкипера Акинфеева. Ничего проще не придумать, мяч летел прямо в руки опытному вратарю, нужно было отбить его.
Игорь удивительным образом пропустил снаряд в сетку. Фактически это автогол, Акинфеев забил сам себе. Повезло, что Кержаков быстро сравнял счет, но та ничья в итоге потопила и южных корейцев, и команду Капелло. В плей-офф не прошли обе команды. Ошибку Акинфеева вспомнили сегодня по ходу матча «Ростова» и «Спартака». В одной из атак Зобнин прошел к воротам соперника и выдал разрезающий пас на Солари. Мяч не добрался до аргентинца, а после серии рикошетов отскочил правее на Хлусевича. Одоевский решил сыграть в стиле легендарного Акинфеева.
Воспитанник «Зенита» неудачно выставил руки и забросил мяч в сетку собственных ворот. Чувство дежавю испытал каждый, кто помнит ЧМ-2014. Одоевский является резервным голкипером «Ростова». После таких ошибок Даниил не пройдет в основу клуба в РПЛ. После сложных поражений от «Зенита» и «Динамо» подопечные Альбы в смешанном составе вышли играть против резервистов «Спартака». Молодые футболисты хозяев жестко встречали «красно-белых», а составу, который выбрал дисквалифицированный тренер Станкович, не хватало взаимопонимания.
Фаворит смотрелся лучше, но без ошибки Одоевского могли уйти на перерыв при счете 0:0. Поединок был монотонным, «Спартаку» не хватало в игре ширины, хотя они планомерно давили и старались найти ударные позиции. Впрочем, у «Ростова» тоже не было четкого плана на игру. Желание замещало класс, футболисты то прессинговали высоко, то большими силами отходили к своим воротам. Переключения работают, когда команда сыгранная и на поле опытные футболисты. А когда Байрамян, Мохеби и молодежь, то тяжело добраться до ворот голкипера Помазуна.
Тренеру Альбе намного важнее результаты в РПЛ
Поединки против «Крыльев Советов» и «Пари НН» определят позиции главного тренера «Ростова». Альба неплохо справился без Карпина, когда Валерий Георгиевич ушел на отдых. А после летних сборов и парочки традиционных кадровых потерь – ушел лидер обороны Осипенко и центральный форвард Комличенко, у «Ростова» непростой отрезок. Не грех проиграть с разницей в один мяч «Зениту» и «Динамо». Особенно с учетом, что в обоих матчах основа Альбы отрезками демонстрировала неплохую готовность к беговой работе. Физическая форма пригодится в РПЛ.
А когда выпустили резерв против неосновного состава «Спартака», то сыграла разница в классе. Станкович выпустил только двух игроков, которые были основными в стартовых турах РПЛ – форварда Заболотного и защитника Литвинова. У Руслана не было работы до перерыва, а вот Антон сначала смог откатить мяч в борьбе за Хлусевича, а потом заработал пенальти для Солари. Не зря подписывали нападающего «Химок», свободный агент пригодился в Кубке страны, где многие напарники Антона из основного состава сидели на скамейке или вообще не приехали в Ростов-на-Дону.
Сегодня всё складывалось в пользу «Спартака», в отличие от матча с «Балтикой». В параллельной игре «Ахмат» быстро пропустил два мяча от «Зенита», а в Ростове-на-Дону хитрый Заболотный ощутил касание Тарасова и завалился на землю после прострела с фланга. Осталось реализовать пенальти в ворота Одоевского. Аргентинский правый вингер Солари решился на удар и четко отправил мяч почти по центру ворот. Голкипер из школы «Зенита» упал в угол, а Станкович после гола ушел с трибуны. Фавориту осталось не растерять комфортный перевес после перерыва.
«Спартаку» изначально повезло, что Солари не забрался в офсайд во время первой голевой атаки. К сожалению, зрители не дождались равной борьбы. Вырождение дуэлей в нарушения правил не считается. У «Ростова» не было единства в атаке, на Шамонина не играли. Фланги у хозяев не сработали, там не хватало многих основных футболистов. Мохеби и Лангович были на поле, но фаворит совсем не испугался. У тренера Альбы в перерыве было два варианта. Или признать поражение, или выпускать звезд, как сделал тренер «Локомотива» против ЦСКА.
«Спартак» не допустил камбэк «Ростова» после перерыва
Тренер Альба признал поражение, он не рисковал основными игроками ради попытки отыграться. А помните, как «Спартак» не вышел в Суперфинал Кубка России в прошлом сезоне? «Ростов» не пустил «красно-белых» в решающий поединок против ЦСКА. Южане не обыграли «армейцев» в финале, но лишили Станковича шанса на первый трофей в новом клубе. Конечно, нынешний поединок группового этапа не был настолько важным, но москвичи получили маленькую сатисфакцию за весеннюю неудачу. Сегодня «Ростов» без множества основных игроков в старте предложил только борьбу и фолы.
Наставник Станкович, который комфортно развалился на трибуне, сделал замены после перерыва. Его команда откатала надежный второй тайм без пропущенного мяча. Перекрыли поражение от «Балтики», подготовились к поединку с «Акроном» в гостях, так как основные футболисты отдохнули и смогут выйти свежими на матч против коллектива с Дзюбой в атаке. А «Ростов» проиграл третий матч сезона подряд. Альба предсказуемо неудачно стартовал в играх с фаворитами. Сегодня испанский тренер даже не думал о победе, все его мысли связаны с поединками в РПЛ против боевитых середняков.
Надо отрываться ото дна после матчей с «Крыльями Советов» и «Пари НН». А в Кубке России ростовчане попробуют набрать очки позже. Пока Одоевский благодаря курьёзной ошибке вручил легкую победу «Спартаку». Гол с пенальти закрепил успех гостей, на второй тайм можно было не выходить. Очень легкая и заслуженная победа москвичей, но сегодня их не заставили проявить лучшие и худшие качества. В РПЛ с «Балтикой» все сложилось против Станковича – два удаления уничтожили хозяев поля, а в Ростове-на-Дону без особых усилий набрали три очка. «Спартак» возглавил группу.