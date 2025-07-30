«Шахтер» – «Бешикташ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Шахтер» – «Бешикташ», который состоится 30 июля 2025 года.

«Шахтер»

Перед первым матчем в Турции, букмекеры не очень верили в «Шахтер», но теперь коллектив является большим фаворитом на проход в следующую стадию квалификации Лиги Европы. Украинский клуб имеет преимущества в два мяча над «Бешикташем» и ему остается лишь не растерять его на нейтральном поле. Если команда первой пропустит мяч, то интрига в этом противостоянии начнет возрождаться.

24 июля «Шахтер» на выезде обыграл «Бешикташ» (4:2), а ранее 18 июля вторым составом уступил «Триглав» (0:1)

«Бешикташ»

Турецкий клуб разочарован своими выступлениями и если ничего кардинально не исправит, то отправится в Лигу конференций. «Бешикташ» слишком много пропустил в первой игре и хочет исправить ситуацию, однако и забивать нужно минимум два мяча. Встреча будет одной из самых интересных в этот игровой день, а «Бешикташ» постарается сотворить чудо.

24 июля «Бешикташ» проиграл «Шахтеру» в Лиге Европы (2:4), а 17 числа команда проиграла товарищеский поединок «Петржелке» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 2.13

Ничья – 3.8

Победит «Бешикташ» – 3.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Бешикташа» завершились исходом «обе забьют»

«Шахтер» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

Команда из Турции проиграла «Шахтеру» три из четырех последних матчей при одной ничьей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Предполагаем, что «Шахтер» не будет атаковать большими силами ведь имеет преимущество, а «Бешикташ» не сможет победить в ответной встрече.