Главный тренер сборной Германии рассчитывает на тер Штегена на ЧМ-2026

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сегодня, 00:50

Главный тренер сборной Германии по-прежнему планирует задействовать вратаря «Барселоны» на чемпионате мира 2026 года.

Голкипер успешно перенёс операцию на спине. Как ранее сообщил футболист, врачи считают, что в качестве меры предосторожности на восстановление потребуется около трёх месяцев.

Я думаю, что Марк вернётся в декабре, затем сыграет два матча в марте, а потом в июне, после чего примет участие в чемпионате мира. Для Марка это было действительно непростое время. У нас с ним сложились отличные отношения. Он умеет правильно оценивать ситуацию. Он номер один, когда здоров, и номер один в клубе. Он это знает.