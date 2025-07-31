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Главный тренер сборной Германии рассчитывает на тер Штегена на ЧМ-2026

сегодня, 00:50

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн по-прежнему планирует задействовать вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена на чемпионате мира 2026 года.

Голкипер успешно перенёс операцию на спине. Как ранее сообщил футболист, врачи считают, что в качестве меры предосторожности на восстановление потребуется около трёх месяцев.

Я думаю, что Марк вернётся в декабре, затем сыграет два матча в марте, а потом в июне, после чего примет участие в чемпионате мира.

Для Марка это было действительно непростое время. У нас с ним сложились отличные отношения. Он умеет правильно оценивать ситуацию. Он номер один, когда здоров, и номер один в клубе. Он это знает.

Как отметил специалист, сюрпризов относительно того, кто займёт место в воротах в отборочных играх ЧМ-2026, не будет, а также добавил, что на данный момент нет никаких планов по возвращению в национальную команду Мануэля Нойера. До возвращения тер Штегена, вероятно, на поле будет выходить Оливер Бауманн из «Хоффенхайма».

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