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СМИ: «Динамо» расторгло контракт с Тиамом

12 февраля 2018, 11:36

«Динамо» расторгло контракт с полузащитником Хали Тиамом по обоюдному согласию сторон, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

«„Динамо“ расторгло арендное соглашение с Тиамом по обоюдному согласию сторон. Футболист вернется в венгерский МТК. При этом венгерский клуб также пока не заинтересован в игроке и будет искать ему новую команду. Одним из вариантов является аренда в азербайджанский „Нефтчи“».

24-летний Тиам, взятый «бело-голубыми» в аренду в летнее трансферное окно, провел за «Динамо» шесть матчей в чемпионате России. 

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Все комментарии
Polilux
Polilux
12 февраля 2018 в 20:37
Изначально был мёртворожденным. Зачем брали а ???
Фата лист
Фата лист
12 февраля 2018 в 13:08
Об этом еще в декабре сообщалось.
ДСА
ДСА
12 февраля 2018 в 12:36
Понабирали барахла, а теперь не знают как от него избавиться.
Sueverny
Sueverny
12 февраля 2018 в 12:21
Загадочная траектория карьеры.
sihafazatron
sihafazatron
12 февраля 2018 в 12:18
спартаку подошел бы, там любят загорелых)
Майкл59ru
Майкл59ru
12 февраля 2018 в 12:14
То неловкое чувство когда узнал о существовании такого футболиста только из статьи на соккере )
Казанский
Казанский
12 февраля 2018 в 11:44
Футболист вернется в венгерский МТК. При этом венгерский клуб также пока не заинтересован в игроке и будет искать ему новую команду.
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Зенит собирает ненужных игроков.Насри не даст соврать))
Sem25
Sem25
12 февраля 2018 в 11:43
Вопрос к ТШ Калитвинцева. Как могли взять в аренду такого футболиста? А ведь еще где-то по фнл Петров бродит - тоже "шикарное" приобретение Калитвинцева.
Гость
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