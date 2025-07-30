В «Локомотиве» заявили, что не собираются расставаться с Самошниковым

Главный тренер «Локомотива» в разговоре с журналистами сообщил, что клуб не ведёт переговоры об уходе защитника .

Надо тут сразу пресечь моменты, клуб это нервирует. Самошников потихоньку набирает кондиции после повреждения. Сегодня мы ему дали возможность начать в стартовом составе. Он является игроком «Локомотива», у него длительный контракт.

Никаких переговоров по нему нет, Самошников является игроком основной обоймы. В клубе по нему никаких предложений нет, мы не собираемся со своими активами расставаться.