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В «Локомотиве» заявили, что не собираются расставаться с Самошниковым

вчера, 21:59

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с журналистами сообщил, что клуб не ведёт переговоры об уходе защитника Ильи Самошникова.

Надо тут сразу пресечь моменты, клуб это нервирует. Самошников потихоньку набирает кондиции после повреждения. Сегодня мы ему дали возможность начать в стартовом составе. Он является игроком «Локомотива», у него длительный контракт.

Никаких переговоров по нему нет, Самошников является игроком основной обоймы. В клубе по нему никаких предложений нет, мы не собираемся со своими активами расставаться.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 23:32
Все иллюзии в прошлом.. Самошников крепостной Локомотива...
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