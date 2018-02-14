Посол Швеции: «Россия – очень безопасная страна, сюда стоит приехать»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.93.354.3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.43.32.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.54.356.3
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет2.053.53.5
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет23.453.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ292
00:35
«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»110
23:49
Роналду забил 100 голов за «Реал» в Лиге чемпионов40
20:06
Арустамян: «„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести защитника из Серии А»47
18:56
Адурис: «„Спартак“ - великая команда»309
02:06
Зидан: «„Реал“ был хорош на протяжении всего матча и заслужил эту победу»0
01:50
Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»5
01:35
Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»13
01:21
Теллес: «Знали, что будем играть с большой командой, но не ожидали такого результата»3
00:57
Рабьо: «У ПСЖ есть моменты, но нет реализации»7
00:20
Шкриньяр: «Никогда не говорил, что хочу покинуть „Интер“»1
00:08
«Рейнджерс» продлил контракт с основным защитником0
23:41
Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»1
23:27
Англия может провести товарищеский матч с Катаром перед ЧМ-20220
23:11
«Амкар» заявил воспитанника ЦСКА Суслова под 13-м номером5
23:02
Полузащитник сборной Нигерии Атулома интересен российским клубам1
22:42
Эмери: «Кимпембе вместо Тиаго Силвы - тактическое решение»0
22:32
Уилшир, Косьельни и Чех не сыграют с «Эстерсундом»2
22:21
Гаттузо: «В последнее время у „Лудогорца“ больше еврокубкового опыта, чем у „Милана“»2
22:07
Барбоса: «В „Интере“ и „Бенфике“ мне не дали шанса»1
21:52
Манчини: «Если победим „Селтик“, это будет отличным результатом»13
21:44
«Порту» - «Ливерпуль»: стартовые составы7
21:32
Митроглу пропустит 3 недели1
21:31
«Реал» - ПСЖ: стартовые составы78
21:21
Наставник «Марселя»: «Сегодня буду болеть за „Реал“»6

Посол Швеции: «Россия – очень безопасная страна, сюда стоит приехать»

вчера, 14:02

Посол Швеции Петер Эриксон заявил, что не беспокоится о безопасности проведения чемпионата мира 2018 в России. 

«Сегодня мы узнали много информации о ЧМ – транспорт, размещение, стадионы и безопасность. Мы хотим как можно больше узнать заранее, чтобы рассказать об этом нашим болельщикам. Предварительно в России на каждом матче Швецию будут поддерживать около 5000 человек. Это не одни и те же люди, ведь кто-то едет только на первый матч, а кто-то на второй. Мне кажется, Россия – очень безопасная страна, сюда стоит приехать.

Что касается Златана Ибрагимовича, насколько я знаю, он уже завершил карьеру в сборной. Приедет ли он на ЧМ в качестве болельщика – я не знаю, но мне бы этого хотелось».

Ранее стало известно, что на ЧМ-2018 в России ожидается около 25 тыс. мексиканских болельщиков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «„Реал“ был хорош на протяжении всего матча и заслужил эту победу»
Сегодня, 02:06 0
Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»
Сегодня, 01:50 5
Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»
Сегодня, 01:35 13
Теллес: «Знали, что будем играть с большой командой, но не ожидали такого результата»
Сегодня, 01:21 3
Рабьо: «У ПСЖ есть моменты, но нет реализации»
Сегодня, 00:57 7
Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»
Вчера, 23:41 1
Обсудить
Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил Dani Alves
сегодня в 02:07
Dani Alves:
в каком смысле безопасно? по официальной статистике вероятность погибнуть от чьих то рук в России в 10 раз выше, чем в странах Европы(не считая стран снг), Скандинавии и даже в Китае.
А источник "официальной статистики" укажите, пожалуйста? Или это опять юношеский бред, навеянный навальными идеями? Тогда, стоит Ксюшу в европу поцеловать и присягнуть "безопасным" США...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил Марк Аврелий
сегодня в 02:05
Марк Аврелий:
Даже слепо-глухо-немому понятно, что Путин и Едро оказывают отрицательное воздействие на россиян и на социально-экономическую обстановку в России.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 21:09
    Да, мы -гостеприимный и миролюбивый народ ! Особенно ждём в качестве гостей Родченкова , Макларена , Томаса Баха ! ЛЮБИТЬ их будем всей страной ,даже нашему президенту немного достанется , за то ,что позволил этим недоноскам мокнуть мордой в дерь-о не только наших спортсменов , но и всю многомиллионную Россию , а так же ,поизмываться над российским флагом ,гимном и гербом! Всех перечисленных очень ЛЮБЛЮ ! А так у нас безопасно ! Милости просим ! )))
    Dani Alves
    Dani Alves
    вчера в 19:26
    в каком смысле безопасно? по официальной статистике вероятность погибнуть от чьих то рук в России в 10 раз выше, чем в странах Европы(не считая стран снг), Скандинавии и даже в Китае.
    Трубочист Зенита Йоан
    Трубочист Зенита Йоан
    вчера в 19:23
      борька
      борька
      вчера в 17:54
      Мы нищие, но гостеприимные, последнюю майку и трусы обьменяем на футболки футболистов
      dudka 98
      dudka 98
      вчера в 16:48
      ключевое слово - "кажется"
      Марк Аврелий
      Марк Аврелий ответил Багров-брат
      вчера в 16:34
      Багров-брат:
      А Марку Аврелию то откуда об этом знать из древнеримских исторических глубин? Или это по причине раздвоения такие фантазии?...)))
      Даже слепо-глухо-немому понятно, что Путин и Едро оказывают отрицательное воздействие на россиян и на социально-экономическую обстановку в России.
      RDeanW
      RDeanW
      вчера в 16:05
      не, не стоит. лучше отдайте свою путевку италии))
      Багров-брат
      Багров-брат ответил Марк Аврелий
      вчера в 15:23
      Марк Аврелий:
      Ну для европейцев и прочих иностранных гостей Питун и ко создадут благоприятные условия для жизни в России, а вот как сами россияне выживают в родной стране - это самый настоящий героизм.
      А Марку Аврелию то откуда об этом знать из древнеримских исторических глубин? Или это по причине раздвоения такие фантазии?...)))
      Московские бабушки
      Московские бабушки ответил Марк Аврелий
      вчера в 14:36
      Марк Аврелий:
      Ну для европейцев и прочих иностранных гостей Питун и ко создадут благоприятные условия для жизни в России, а вот как сами россияне выживают в родной стране - это самый настоящий героизм.
      жрать надо меньше!
      Марк Аврелий
      Марк Аврелий
      вчера в 14:21
      Ну для европейцев и прочих иностранных гостей Питун и ко создадут благоприятные условия для жизни в России, а вот как сами россияне выживают в родной стране - это самый настоящий героизм.
      mntr13
      mntr13
      вчера в 14:16
      Молодец посол
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100