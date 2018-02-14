Посол Швеции: «Россия – очень безопасная страна, сюда стоит приехать»

Посол Швеции Петер Эриксон заявил, что не беспокоится о безопасности проведения чемпионата мира 2018 в России.



«Сегодня мы узнали много информации о ЧМ – транспорт, размещение, стадионы и безопасность. Мы хотим как можно больше узнать заранее, чтобы рассказать об этом нашим болельщикам. Предварительно в России на каждом матче Швецию будут поддерживать около 5000 человек. Это не одни и те же люди, ведь кто-то едет только на первый матч, а кто-то на второй. Мне кажется, Россия – очень безопасная страна, сюда стоит приехать.



Что касается Златана Ибрагимовича, насколько я знаю, он уже завершил карьеру в сборной. Приедет ли он на ЧМ в качестве болельщика – я не знаю, но мне бы этого хотелось».



Ранее стало известно, что на ЧМ-2018 в России ожидается около 25 тыс. мексиканских болельщиков.