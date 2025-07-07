11 сильнейших команд в истории футбола. «Барселона» с диким Месси и две версии «Реала»

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07 июля 2025, 22:16

Невероятные коллективы.

Во многих видах спорта используется рейтинг Эло. Эта проверенная система пришла в футбол из шахмат и названа в честь венгерского профессора Арпада Эло. В системе присваиваются баллы, поэтому для каждого клуба можно выделить его пиковый показатель. Это динамичная система, в которой лидеры постоянно меняются. Однако благодаря сохранению критериев можно выделить 11 команд с самыми высокими пиковыми рейтингами в истории европейского футбола. Начинается список с равенства по очкам двух известных команд.

10 место. «Манчестер Юнайтед»-2008 и «Челси»-2008

Баллы: 2029.

Московский финал Лиги чемпионов выделялся силой участников. Луис Фелипе Сколари, создавший великую сборную Бразилии на ЧМ -2002 — одну из лучших национальных команд в истории футбола, — проиграл в решающем матче с «Челси» в серии пенальти «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона. Терри поскользнулся и попал в каркас ворот ван дер Сара, а голландец вышел победителем, хотя Чех тоже умел отражать пенальти. Коллективы с Роналду и Лэмпардом, Руни и Дрогба — друг друга стоили.

9 место. МТК -1955

Баллы: 2 037.

Здесь приходится верить рейтингу, поскольку никто не имеет доступа к записям всех игр МТК того периода. За год до восстания в Будапеште, когда люди пытались свергнуть коммунистическое правительство, местная команда МТК играла в великолепный футбол. Они выступали ярко и без суперзвёзд венгерского футбола того времени. Форвард Кубала уже вовсю играл за «Барселону», а Пушкаш готовился к побегу в «Реал». У МТК были Хидегкути, Лантош и Шандор, а тренировал клуб Тибор Кемень.

8 место. «Милан»-1993

Баллы: 2 052.

Сакки подготовил команду для Капелло, а Фабио настроил коллектив под себя. Тот «Милан» сначала проиграл «Марселю» в финале первого в истории розыгрыша Лиги чемпионов, а лишь через год уничтожил в Афинах в решающем матче турнира «Барселону» Кройфа — 4:0. Но самые высокие баллы в истории «Милана» они получили весной 1993 года. В составе была шикарная команда с Тассотти, Мальдини, Барези и Костакуртой в защите, а также с великими голландцами Райкардом и ван Бастеном.

7 место. «Бавария»-2020

Баллы: 2 066.

Снимаем шляпу — Ханси Флик подготовил «Баварию» во время мировой пандемии. Немцы выиграли усечённый плей-офф Лиги чемпионов, запомнившись невероятной победой над «Барселоной» 8:2. А в финале ЛЧ коллектив с Нойером, Боатенгом, Алабой, Киммихом, Алькантарой, Мюллером и Левандовским оставил Мбаппе без первой в жизни победы в турнире. «Бавария» Флика обыграла ПСЖ : Неймар и Ди Мария не забили, а за немцев отличился воспитанник ПСЖ Коман.

6 место. «Реал»-1961

Баллы: 2 069.

Ожидаемый участник топ-10. Весной 1961 года, когда получили безумно высокий рейтинг Эло, их тренировал Мигель Муньос. Забавно, что тот «Реал» не выиграл Кубок европейских чемпионов, ведь Ди Стефано, Пушкаш, Хенто и Сантамария постарели, а новые звезды не успели окрепнуть. Муньос выиграет КЕЧ в 1966 году, а на пике формы «Реал» довольствуется победой над «Барселоной» в Ла Лиге. Не угадали с трансфером шведа Симонссона, рано вылетели в Кубке европейских чемпионов, но играли шикарно.

5 место. «Ливерпуль»-2020

Баллы: 2 091.

«Бавария» получила пиковый рейтинг с Фликом осенью 2020 года, а «Ливерпуль» Клоппа набрал форму по пути к первой в истории победе клуба в АПЛ . Пандемия бушевала, но чемпионат был завершён после паузы. «Ливерпуль» смог положиться на ван Дейка, Вейналдума, Хендерсона и знаменитую тройку форвардов: Салах, Мане и Фирмино. Они радовали голами в АПЛ . В Лиге чемпионов неожиданно вылетели от «Атлетико», но неудачу в Европе компенсировали 99 очков в АПЛ . Тот «Ливерпуль» был прекрасен.

4 место. «Манчестер Сити»-2023

Баллы: 2 093.

В первой пятёрке три команды — все под руководством почитаемого многими тренера Гвардиолы. «Манчестер Сити» вышел на пик формы в год победы в Лиге чемпионов. Не все участники рейтинга выигрывали серии трофеев, когда доминировали в европейском футболе, но «горожане» соединили приятное с полезным. Переиграли «Интер», а вратарь Эдерсон защитил преимущество после гола Родри. Холанд в финале не забил, зато его команда не повторила ошибки с решающей игры против «Челси» в 2021 году. Кроме ЛЧ , «горожане» выиграли АПЛ , опередив «Арсенал».

3 место. «Реал»-2014

Баллы: 2 099.

Переходим к классике: ведь «Реал» 2014 года под руководством Анчелотти открыл фанатам «сливочных» дорогу к серии побед в Лиге чемпионов. Благодаря соперничеству с «Барселоной» и клубами АПЛ блестящая команда из Мадрида нашла силы на камбэк против «Атлетико» и победу в овертайме. Гол Рамоса не забудут никогда. В составе были Касильяс, Карвахаль, Варан, Хедира, Ди Мария и Модрич. В атаке — великое трио ВВС: Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду. Анчелотти вернул «Реалу» кубок чемпионов после 12 лет неудач.

2 место. «Бавария»-2014

Баллы: 2 106.

Кто восхищается невероятно чистой работой «Баварии» Гвардиолы, тот не сомневается в высокой оценке. У немцев хватало великих команд в истории клуба, но доминировали именно в сезонах с Гвардиолой и Фликом. Впрочем, Хосеп не выиграл Лигу чемпионов с «Баварией». Зато команда играла красиво, пускай и вылетели в полуфинале от «Реала». Поражение 4:0 стало шоком для подопечных Гвардиолы. Уступили в Мюнхене после дублей защитника Рамоса и форварда Роналду. Зато в рейтинге забрались на одну позицию выше того «Реала».

1 место. «Барселона»-2012

Баллы: 2 110.

Предсказуемый победитель: Гвардиола добился от футболистов каталонской команды невероятного взаимопонимания. Также, как в случае с «Реалом» в 2014 году, у «Барселоны» был уникальный помощник. Месси забил в 2012 календарном году 91 гол за клуб и сборную — один из самых впечатляющих рекордов в футболе. Сочувствую каждому, кто не застал матчи той «Барселоны» в прямом эфире. Пусть они не выиграли Лигу чемпионов — их выбил будущий триумфатор «Челси», но нет сомнений в классе Пуйоля, Бускетса, Хави, Иньесты и Месси.

Как видите, на пик формы выходят не всегда коллекционеры трофеев. Здесь нет «Аякса», создавшего современный футбол; нет «Баварии» Беккенбауэра и «Ливерпуля» восьмидесятых годов XX века. Но все коллективы в списке оставили большой след в истории игры. По два раза упомянуты «Реал» и «Бавария», а на вершине — «Барселона». Тогда уважаемый новыми звездами Месси уничтожал всех, но оступился в борьбе с голкипером «Челси» Чехом. Поражения участников списка тоже красивая деталь, подчеркивающая человеческую природу божественной игры.