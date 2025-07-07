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11 сильнейших команд в истории футбола. «Барселона» с диким Месси и две версии «Реала»

07 июля 2025, 22:16
Месси и Гвардиола

Невероятные коллективы.

Во многих видах спорта используется рейтинг Эло. Эта проверенная система пришла в футбол из шахмат и названа в честь венгерского профессора Арпада Эло. В системе присваиваются баллы, поэтому для каждого клуба можно выделить его пиковый показатель. Это динамичная система, в которой лидеры постоянно меняются. Однако благодаря сохранению критериев можно выделить 11 команд с самыми высокими пиковыми рейтингами в истории европейского футбола. Начинается список с равенства по очкам двух известных команд.

10 место. «Манчестер Юнайтед»-2008 и «Челси»-2008

Баллы: 2029.

Московский финал Лиги чемпионов выделялся силой участников. Луис Фелипе Сколари, создавший великую сборную Бразилии на ЧМ-2002 — одну из лучших национальных команд в истории футбола, — проиграл в решающем матче с «Челси» в серии пенальти «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона. Терри поскользнулся и попал в каркас ворот ван дер Сара, а голландец вышел победителем, хотя Чех тоже умел отражать пенальти. Коллективы с Роналду и Лэмпардом, Руни и Дрогба — друг друга стоили.

9 место. МТК-1955

Баллы: 2 037.

Здесь приходится верить рейтингу, поскольку никто не имеет доступа к записям всех игр МТК того периода. За год до восстания в Будапеште, когда люди пытались свергнуть коммунистическое правительство, местная команда МТК играла в великолепный футбол. Они выступали ярко и без суперзвёзд венгерского футбола того времени. Форвард Кубала уже вовсю играл за «Барселону», а Пушкаш готовился к побегу в «Реал». У МТК были Хидегкути, Лантош и Шандор, а тренировал клуб Тибор Кемень.

8 место. «Милан»-1993

Баллы: 2 052.

Сакки подготовил команду для Капелло, а Фабио настроил коллектив под себя. Тот «Милан» сначала проиграл «Марселю» в финале первого в истории розыгрыша Лиги чемпионов, а лишь через год уничтожил в Афинах в решающем матче турнира «Барселону» Кройфа — 4:0. Но самые высокие баллы в истории «Милана» они получили весной 1993 года. В составе была шикарная команда с Тассотти, Мальдини, Барези и Костакуртой в защите, а также с великими голландцами Райкардом и ван Бастеном.

7 место. «Бавария»-2020

Баллы: 2 066.

Снимаем шляпу — Ханси Флик подготовил «Баварию» во время мировой пандемии. Немцы выиграли усечённый плей-офф Лиги чемпионов, запомнившись невероятной победой над «Барселоной» 8:2. А в финале ЛЧ коллектив с Нойером, Боатенгом, Алабой, Киммихом, Алькантарой, Мюллером и Левандовским оставил Мбаппе без первой в жизни победы в турнире. «Бавария» Флика обыграла ПСЖ: Неймар и Ди Мария не забили, а за немцев отличился воспитанник ПСЖ Коман.

6 место. «Реал»-1961

Баллы: 2 069.

Ожидаемый участник топ-10. Весной 1961 года, когда получили безумно высокий рейтинг Эло, их тренировал Мигель Муньос. Забавно, что тот «Реал» не выиграл Кубок европейских чемпионов, ведь Ди Стефано, Пушкаш, Хенто и Сантамария постарели, а новые звезды не успели окрепнуть. Муньос выиграет КЕЧ в 1966 году, а на пике формы «Реал» довольствуется победой над «Барселоной» в Ла Лиге. Не угадали с трансфером шведа Симонссона, рано вылетели в Кубке европейских чемпионов, но играли шикарно.

5 место. «Ливерпуль»-2020

Баллы: 2 091.

«Бавария» получила пиковый рейтинг с Фликом осенью 2020 года, а «Ливерпуль» Клоппа набрал форму по пути к первой в истории победе клуба в АПЛ. Пандемия бушевала, но чемпионат был завершён после паузы. «Ливерпуль» смог положиться на ван Дейка, Вейналдума, Хендерсона и знаменитую тройку форвардов: Салах, Мане и Фирмино. Они радовали голами в АПЛ. В Лиге чемпионов неожиданно вылетели от «Атлетико», но неудачу в Европе компенсировали 99 очков в АПЛ. Тот «Ливерпуль» был прекрасен.

4 место. «Манчестер Сити»-2023

Баллы: 2 093.

В первой пятёрке три команды — все под руководством почитаемого многими тренера Гвардиолы. «Манчестер Сити» вышел на пик формы в год победы в Лиге чемпионов. Не все участники рейтинга выигрывали серии трофеев, когда доминировали в европейском футболе, но «горожане» соединили приятное с полезным. Переиграли «Интер», а вратарь Эдерсон защитил преимущество после гола Родри. Холанд в финале не забил, зато его команда не повторила ошибки с решающей игры против «Челси» в 2021 году. Кроме ЛЧ, «горожане» выиграли АПЛ, опередив «Арсенал».

3 место. «Реал»-2014

Баллы: 2 099.

Переходим к классике: ведь «Реал» 2014 года под руководством Анчелотти открыл фанатам «сливочных» дорогу к серии побед в Лиге чемпионов. Благодаря соперничеству с «Барселоной» и клубами АПЛ блестящая команда из Мадрида нашла силы на камбэк против «Атлетико» и победу в овертайме. Гол Рамоса не забудут никогда. В составе были Касильяс, Карвахаль, Варан, Хедира, Ди Мария и Модрич. В атаке — великое трио ВВС: Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду. Анчелотти вернул «Реалу» кубок чемпионов после 12 лет неудач.

2 место. «Бавария»-2014

Баллы: 2 106.

Кто восхищается невероятно чистой работой «Баварии» Гвардиолы, тот не сомневается в высокой оценке. У немцев хватало великих команд в истории клуба, но доминировали именно в сезонах с Гвардиолой и Фликом. Впрочем, Хосеп не выиграл Лигу чемпионов с «Баварией». Зато команда играла красиво, пускай и вылетели в полуфинале от «Реала». Поражение 4:0 стало шоком для подопечных Гвардиолы. Уступили в Мюнхене после дублей защитника Рамоса и форварда Роналду. Зато в рейтинге забрались на одну позицию выше того «Реала».

1 место. «Барселона»-2012

Баллы: 2 110.

Предсказуемый победитель: Гвардиола добился от футболистов каталонской команды невероятного взаимопонимания. Также, как в случае с «Реалом» в 2014 году, у «Барселоны» был уникальный помощник. Месси забил в 2012 календарном году 91 гол за клуб и сборную — один из самых впечатляющих рекордов в футболе. Сочувствую каждому, кто не застал матчи той «Барселоны» в прямом эфире. Пусть они не выиграли Лигу чемпионов — их выбил будущий триумфатор «Челси», но нет сомнений в классе Пуйоля, Бускетса, Хави, Иньесты и Месси.

Как видите, на пик формы выходят не всегда коллекционеры трофеев. Здесь нет «Аякса», создавшего современный футбол; нет «Баварии» Беккенбауэра и «Ливерпуля» восьмидесятых годов XX века. Но все коллективы в списке оставили большой след в истории игры. По два раза упомянуты «Реал» и «Бавария», а на вершине — «Барселона». Тогда уважаемый новыми звездами Месси уничтожал всех, но оступился в борьбе с голкипером «Челси» Чехом. Поражения участников списка тоже красивая деталь, подчеркивающая человеческую природу божественной игры.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
12 июля в 08:51, ред.
Реал середины и конца 50, Бенфика начала 60,Бавария начала 70, Аякс начала 70, Ливерпуль конца 70 начала 80, Ювентус начала 80, Милан конца 80, Марсель конца 80 начала 90. Где они...???А Сантос начала 60..??? там половина непобедимой сборной Бразилии было. С Сантосом Реал избегал встреч,хотя бразилы очень хотели покатать Реал и они тогда могли это сделать
DXTK
DXTK
08 июля в 19:08
Странно что нету МЮ 99 года...............ведь тогда клуб взял требл.

PS вы только фанатам Баварии и немецкого футбола не показывйте этот рейтинг где команда Гвардиолы 14 года оказывается наилучший клуб в их истории......а то они говорят мол Пеп все развалил такую великую команду Хайкенса..........но статистику обмонуть нельзя.......именно тогда в тот год Сборная Германия стала ЧМ.............как только Пеп ушел тут же немецкий футбол покатился по наклонной............
faneng
faneng
08 июля в 13:45, ред.
Во-первых, в финале ЛЧ-2008 Челси руководит не Сколари, а Авраам Грант. Сколари начал работать в Челси лишь с осени 2008 до весны 2009 (потом - Хиддинк).
Во-вторых, Бавария Гвардиолы на втором месте??? В 2014 году Бавария без вариантов проиграла Реалу в полуфинале ЛЧ с общим счетом 0:5. Где Бавария Хайнкеса 2013 года? Где Реал Зидана 2017 года???
SonicStar
SonicStar ответ zim289 (раскрыть)
08 июля в 12:24
Да ну? К примеру, за время Роналду в Реале клуб взял 4 ЛЧ, но всего 2 чемпионства в Испании. Почему Реал должен быть выше Барселоны? Если считать только трофеи, то получается условный Начо -легенда футбола и лучше мировых звёзд, у которых меньше кубков ЛЧ чем у него?
UncleZack
UncleZack
08 июля в 09:15
Самый высокий Эло рейтинг был у «Араньчапат»,великолепной сборной Народной Республики Венгрии середины 1950-ых.
Немного отстает от них Бразилия-1970 и Испания конца 2000-ых.
Никого из них нет в этом списке)))
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 07:03
Очень не серьезный материал. ПСЖ сегодняшний вынес бы любую из этих команд.
Барселона Энрике была сильней чем у Пепа
catal
catal ответ zim289 (раскрыть)
08 июля в 02:34
Судя по поверхностным сведениям это не самый сложный рейтинг. Победы дают в рейтинг очки, поражения - отнимают. Но изюминка всей системы в том, что это суммирование учитывает чужие победы и поражения. То есть силу команд в этой же системе, как коэффициент. Победа над сильным соперником даст больше очков в рейтинг. Поражение отнимет больше, если команда проиграла слабому. Ничего сверхъестественного.
Но в целом сам рейтинг не представляет особенного интереса, за системой стоит попытка предсказывать результаты... Вероятность побед и поражений по простейшей формуле, учитывающей рейтинг, в нете пишут, что есть результаты, но все мы знаем, что если бы она работала все бы сидели на ставках букмекеров с этой системой в башке, верно? И никаких поражений в ставках бы не было.
catal
catal
08 июля в 02:15
Финал 2020 года ПСЖ-Бавария запомнился еще 8 желтыми карточками. Игра к слову была равна, ПСЖ намного хуже работал с мячом, чем Бавария, но атаковал острее. Футбол командная игра и повезло больше тем, кто лучше играл как команда.
Что касается Реала, я никогда не считал Бензема выше какого-то уровня скажем так примерно выше среднего. Да, он забивал важные голы и как никто умел найти место ткнуть мяч там, где никакого пространства не было. Вдруг раз и гол. Но в среднем, в карьере в целом... нет. Обычный.
А вот Бейл... Бейл затмил все и вся. Это был гениальный чел.
Agamaga005
Agamaga005
08 июля в 01:04
На уровень Барселоны Гвардиолы никто не выйдет! С 2009 по 2012 уровень Барселоны был просто космический.
AKH
AKH
08 июля в 00:08
Все нынешнте рейтигги это 73о.. Заранее знаешь что на первле мечто пихнут 2:8.. 😀
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
07 июля в 23:23
Не сколари а грант тренил челси в московском финале
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 июля в 23:12
лучшие команды в истории футбола
Барса 2012 и Милан 1993.
и остальные.
zim289
zim289 ответ Brabus248 (раскрыть)
07 июля в 23:09, ред.
Рейтинг работает там, где можно что-то измерить в единицах измерения.
Например, самый высокий рост, самй длинный ….
Но здесь измеряется какая-то дичь.
В фтболе можно посчитать: кто больше взял кубков ЛЧ. Пожалуй, это и будет самым объективным критерием крутости клубов.
Brabus248
Brabus248
07 июля в 22:41
Рейтинг Эло хорош для шахмат, но для футбола - полная лажа.
Palex
Palex
07 июля в 22:38
Бавария Хайнкеса, сильне чем Бавария Флика
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