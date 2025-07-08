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ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаГермания. Бундеслига 2025/2026

Клопп почти 10 часов беседовал с новым главным тренером «Лейпцига»

сегодня, 00:48

По информации источника, глава глобального футбольного отдела компании «Red Bull» Юрген Клопп и спортивный директор «РБ Лейпциг» Марсель Шафер в течение почти десяти часов беседовали с новым главным тренером клуба Оле Вернером о том, в какой футбол он будет играть со следующего сезона.

Прежде всего, специалист должен вернуться к прессингующему и переходному подходу, с которым он был близок к выходу в Бундеслигу с клубом «Хольштайн Киль» в 2021 году (команда тогда завершила сезон во втором по силе дивизионе на 3-м месте, отстав на два очка от «Гройтер Фюрта», а в стыковых матчах проиграла «Кёльну»).

Но поскольку этого больше недостаточно, «быки» в будущем собираются делать больший акцент на владении мячом. Цель — играть прямолинейно и вертикально, когда соперник глубоко обороняется. Команда также хочет при игре с мячом доминировать и давить. В этих фазах прессинг также должен стоять на первом месте.

Есть даже указание по идеальной основной расстановке. В будущем «Лейпциг» должен играть по схеме «4-3-3» или «4-2-3-1». Бывший рулевой Марко Розе часто отдавал предпочтение схеме из трёх защитников в прошлом сезоне. Вернер тоже использовал её в «Вердере», но заверил новых боссов во время переговоров, что это связано с составом бременской команды.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:18
Говоря о прессинге, устроили булинг
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:59
Может втроем пиво пили и говорили о том о сем, в частности о футболе и время быстро прошло и посчитали, что провели беседу)))
AKH
AKH
сегодня в 09:11
Кадры решают все. Какой футбол не играй Лейпциг шансов у них кот наплакал. Они же всех продают.. Говори хоть 50 часов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:47, ред.
После слов Клоппа "Ну ладно,дружище,договорим завтра" Оле Вернер начал искать новое место работы...
Foxes
Foxes
сегодня в 08:46
Клопп любит поговорить.
srnnv3389v4t
srnnv3389v4t
сегодня в 08:31
Выглядит не как беседа, а как допрос с пристрастием.
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:03
что русскому хорошо, то немцу смерть))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 06:22, ред.
Кто там время отсекал ? За такое терпение и труд надо звезду героя давать!)

P.S. И да. Чтобы холеричный Клопп методично, на протяжении такого времени чето... кому-то втирал... Не, не верю.
f2ekabsuanuj
f2ekabsuanuj
сегодня в 06:12
О,чем можно болтать 10 часов,если мяч круглый, и за ним гоняются 22 чудака,бегают как по вертикали, так и по горизонтали
adekvat
adekvat
сегодня в 05:43
С водочкой да под хорошую закуску можно было и дольше пообщаться.
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 05:32
10 часов мозг выносил!
112910415
112910415
сегодня в 05:20
запрессинговал нового до полусмерти !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:43
Навязывают свое видение новому тренеру. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Capral
Capral
сегодня в 00:55
А Клопп, ваще, кроме прессинга знает другие слова? От его прессинга устал даже Салах. Вот поэтому, Клопп и взял паузу, что кроме прессинга, так ничего и не придумал...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:53
10 часов беседовали???)))

Баб обсуждали за "Баварским светлым"!))
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