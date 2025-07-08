Клопп почти 10 часов беседовал с новым главным тренером «Лейпцига»

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сегодня, 00:48

По информации источника, глава глобального футбольного отдела компании «Red Bull» и спортивный директор «РБ Лейпциг» в течение почти десяти часов беседовали с новым главным тренером клуба о том, в какой футбол он будет играть со следующего сезона.

Прежде всего, специалист должен вернуться к прессингующему и переходному подходу, с которым он был близок к выходу в Бундеслигу с клубом «Хольштайн Киль» в 2021 году (команда тогда завершила сезон во втором по силе дивизионе на 3-м месте, отстав на два очка от «Гройтер Фюрта», а в стыковых матчах проиграла «Кёльну»).

Но поскольку этого больше недостаточно, «быки» в будущем собираются делать больший акцент на владении мячом. Цель — играть прямолинейно и вертикально, когда соперник глубоко обороняется. Команда также хочет при игре с мячом доминировать и давить. В этих фазах прессинг также должен стоять на первом месте.

Есть даже указание по идеальной основной расстановке. В будущем «Лейпциг» должен играть по схеме «4-3-3» или «4-2-3-1». Бывший рулевой Марко Розе часто отдавал предпочтение схеме из трёх защитников в прошлом сезоне. Вернер тоже использовал её в «Вердере», но заверил новых боссов во время переговоров, что это связано с составом бременской команды.