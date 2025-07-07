Голкипер «Динамо» раскритиковал решения Карпина. Тренер узнал слабое место новой команды

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07 июля 2025, 16:48

Главное интервью недели.

Первая задача Карпина – изменить атмосферу в раздевалке

Россияне и легионеры «Динамо» не всегда дружат. Вряд ли есть вражда, как в «Зените» в разгар конфликта Денисова и Халка, но сигналы о трениях поступали давно. Поэтому не удивило интервью Лунёва, в котором голкипер усомнился в выборе капитана команды тренером Карпиным. Российские футболисты «Динамо» обиделись, когда Личка выделил парагвайца Бальбуэну. Два года назад тренер так объяснил свой выбор:

Бальбуэна хорошо ведёт себя в раздевалке. Я попросил у игроков написать мне список кандидатов на должность капитана. Появилось 4-5 имен, и я принял решение, что капитаном станет Фабиан. Он лидер коллектива, играл здесь раньше, он капитан сборной Парагвая. Повязка также могла быть у Фомина или Паршивлюка, который сегодня не играет в основе. Но капитаном будет Бальбуэна.

Ревность – страшная штука. Между легионерами и россиянами появились трения. Иногда видели их результат на поле. Форвард Тюкавин, не замеченный в скандальных эпизодах, после поражения от «Зенита» в августе прошлого года сказал, что Нгамалё в том матче пошел бить пенальти вне очереди. Камерунец не переиграл Латышонка, «Зенит» победил «Динамо» 1:0, хотя москвичи заслуживали другого результата. Вбили ещё один клин между легионерами и россиянами, а раздражения никто не скрывал.

А теперь выступил Лунёв. При желании его заявления можно списать на неумение Андрея давать интервью. Бывают такие люди, что не скажут – словно огрызаются. Возможно, они просто не привыкли общаться иначе. Футболисты часто употребляют матерные междометия. Им сложно просто говорить на литературном языке. Но даже если сделать поправку на нюансы, Лунёв не только критикует совмещение Карпиным должностей в сборной и клубе, а также прошелся по решению выдать капитанскую повязку Бителло:

Удивил капитан Бителло. Всё же очевидно. Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Логичнее было бы отдать повязку Кутицкому из тех, кто сейчас на поле.

Директор «Динамо» Пивоваров сказал, что повязку Бителло отдал тренер Карпин. Не стоит раздувать из мухи слона, но критика Лунёва полезна, ведь она указывает на слабое место в цепочке. В любом гранде РПЛ важно наладить отношения между иностранцами и россиянами. Это сделать проще, если легионеры идут на контакт, учат язык и интегрируются, а россияне им помогают. Когда нет сближение, то создают прекрасную почву для сорняков конфликтов, которые отвлекут Карпина и футболистов от продуктивной работы.

Голкипер Лунёв после интервью может жевать орешки на скамейке

Вратарь, когда его попросили уточнить позицию о назначении Карпина, заявил журналисту, чтобы тот съел орешки и подумал. Валерий Георгиевич Карпин не оценит такой совет. Он накормит орешками не только Лунёва, а каждого в заявке «Динамо», кому не нравится выбор тренера. Карпин вряд ли предложит футболистам подраться, как сделал Черчесов с хавбеком Денисовым в прошлом. Но тот давний конфликт в «Динамо» напоминает, почему хорошие по игре атакующие команды порой годами не могут выиграть трофей.

Публика видит вершину айсберга и не знает подноготную. У «Динамо» атакующий футбол и проблемы в обороне – это вершина. А нюансы, вроде разделения раздевалки на кланы своих и чужих, скрыты от глаз. Есть близкие к клубу журналисты, но они фильтруют правду, поскольку хотят получать новые порции эксклюзивного контента от тренера, менеджеров и футболистов. Чужая душа потемки, а вот выбор первого номера «Динамо» пройдет при свете дня. Карпин может поставить Лунёва в основу, ценя его опыт и честность.

Да, Андрею не нравится, что Бителло был капитаном в спарринге. Вратарю не по душе, что Карпин устанет при перелетах и отвлечется на поединки сборной России. Зато тренер понял, кто его не любит в команде. Возможно, Лунёв знает, что у «Динамо» будет другой основной голкипер, поэтому решил подлить масла в огонь и упростить расставание. И не факт, что новым вратарем окажется знакомый полевым игрокам Лещук. А если Карпин не будет менять голкиперов, то ему важно поговорить с Лунёвым и понять причины нервозности.

Вратарь «Динамо» может побаиваться тренера Кафанова. Наставник покинул «Ростов», может воссоединиться с Карпиным в Москве. У Кафанова неплохой вкус на вратарей, но вряд ли он фанат игрового стиля Лунёва. У «Динамо» есть также третий голкипер Курбан Расулов, ему всего 19 лет. Москвичи не боятся молодых вратарей, Антон Шунин, который сейчас играет в теннис и рад общению с семьей без футбола, тоже рано начал. Лунёв допускал ошибки, как и Лещук до этого, а теперь опытный вратарь не уверен в своей позиции.

А предмет спора прост. Повязку на рукаве Бителло в спарринге легко понять с точки зрения элементарной психологии. Это было верное решение. Да, игрок не приехал на сборы Лички вовремя, его тогда оштрафовали. Но дальше Бителло играл качественно. Без него «Динамо» работает хуже, бразилец нужен Карпину в основе. А за пределами поля важно пресечь конфликты. Никто не раскачивает лодку, она в футбольных клубах сама постоянно качается, ведь в заявке почти 30 амбициозных мужчин, а на поле будет только одиннадцать.

Лунёву стоило провести с Карпиным беседу с глазу на глаз, а публичные препирания говорят о слабости позиции человека, который пошел в атаку. Валерий Георгиевич не слабее чешского тренера Лички. «Динамо» не поменяло отличного тренера на плохого специалиста. Раз в клубе хотят сохранить бунтаря Бителло, то логично поощрить его капитанской повязкой в одном поединке. Лунёв отреагировал слишком бурно, но это полезное выступление. Теперь Карпин знает, что до него в «Динамо» было разделение на кланы.

Латиноамериканцы держались вместе, а российский форвард Тюкавин хотел видеть капитаном россиянина. Также Константин посмеялся после слов Лунёва и назвал Андрея своеобразным человеком. Но вопрос о капитане после ухода Бальбуэна открыт. Тюкавин очень молодой, Фомин не всегда зажигает, а Глебов недавно в клубе. Но если опорник показал себя вожаком, то постоянным капитаном «Динамо» может стать новичок из «Ростова». Карпин может провести выборы капитана и выяснить позицию большинства.