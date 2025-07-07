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Голкипер «Динамо» раскритиковал решения Карпина. Тренер узнал слабое место новой команды

07 июля 2025, 16:48
Карпин Валерий

Главное интервью недели.

Первая задача Карпина – изменить атмосферу в раздевалке

Россияне и легионеры «Динамо» не всегда дружат. Вряд ли есть вражда, как в «Зените» в разгар конфликта Денисова и Халка, но сигналы о трениях поступали давно. Поэтому не удивило интервью Лунёва, в котором голкипер усомнился в выборе капитана команды тренером Карпиным. Российские футболисты «Динамо» обиделись, когда Личка выделил парагвайца Бальбуэну. Два года назад тренер так объяснил свой выбор:

Бальбуэна хорошо ведёт себя в раздевалке. Я попросил у игроков написать мне список кандидатов на должность капитана. Появилось 4-5 имен, и я принял решение, что капитаном станет Фабиан. Он лидер коллектива, играл здесь раньше, он капитан сборной Парагвая. Повязка также могла быть у Фомина или Паршивлюка, который сегодня не играет в основе. Но капитаном будет Бальбуэна.

Ревность – страшная штука. Между легионерами и россиянами появились трения. Иногда видели их результат на поле. Форвард Тюкавин, не замеченный в скандальных эпизодах, после поражения от «Зенита» в августе прошлого года сказал, что Нгамалё в том матче пошел бить пенальти вне очереди. Камерунец не переиграл Латышонка, «Зенит» победил «Динамо» 1:0, хотя москвичи заслуживали другого результата. Вбили ещё один клин между легионерами и россиянами, а раздражения никто не скрывал.

А теперь выступил Лунёв. При желании его заявления можно списать на неумение Андрея давать интервью. Бывают такие люди, что не скажут – словно огрызаются. Возможно, они просто не привыкли общаться иначе. Футболисты часто употребляют матерные междометия. Им сложно просто говорить на литературном языке. Но даже если сделать поправку на нюансы, Лунёв не только критикует совмещение Карпиным должностей в сборной и клубе, а также прошелся по решению выдать капитанскую повязку Бителло:

Удивил капитан Бителло. Всё же очевидно. Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Логичнее было бы отдать повязку Кутицкому из тех, кто сейчас на поле.

Директор «Динамо» Пивоваров сказал, что повязку Бителло отдал тренер Карпин. Не стоит раздувать из мухи слона, но критика Лунёва полезна, ведь она указывает на слабое место в цепочке. В любом гранде РПЛ важно наладить отношения между иностранцами и россиянами. Это сделать проще, если легионеры идут на контакт, учат язык и интегрируются, а россияне им помогают. Когда нет сближение, то создают прекрасную почву для сорняков конфликтов, которые отвлекут Карпина и футболистов от продуктивной работы.

Голкипер Лунёв после интервью может жевать орешки на скамейке

Вратарь, когда его попросили уточнить позицию о назначении Карпина, заявил журналисту, чтобы тот съел орешки и подумал. Валерий Георгиевич Карпин не оценит такой совет. Он накормит орешками не только Лунёва, а каждого в заявке «Динамо», кому не нравится выбор тренера. Карпин вряд ли предложит футболистам подраться, как сделал Черчесов с хавбеком Денисовым в прошлом. Но тот давний конфликт в «Динамо» напоминает, почему хорошие по игре атакующие команды порой годами не могут выиграть трофей.

Публика видит вершину айсберга и не знает подноготную. У «Динамо» атакующий футбол и проблемы в обороне – это вершина. А нюансы, вроде разделения раздевалки на кланы своих и чужих, скрыты от глаз. Есть близкие к клубу журналисты, но они фильтруют правду, поскольку хотят получать новые порции эксклюзивного контента от тренера, менеджеров и футболистов. Чужая душа потемки, а вот выбор первого номера «Динамо» пройдет при свете дня. Карпин может поставить Лунёва в основу, ценя его опыт и честность.

Да, Андрею не нравится, что Бителло был капитаном в спарринге. Вратарю не по душе, что Карпин устанет при перелетах и отвлечется на поединки сборной России. Зато тренер понял, кто его не любит в команде. Возможно, Лунёв знает, что у «Динамо» будет другой основной голкипер, поэтому решил подлить масла в огонь и упростить расставание. И не факт, что новым вратарем окажется знакомый полевым игрокам Лещук. А если Карпин не будет менять голкиперов, то ему важно поговорить с Лунёвым и понять причины нервозности.

Вратарь «Динамо» может побаиваться тренера Кафанова. Наставник покинул «Ростов», может воссоединиться с Карпиным в Москве. У Кафанова неплохой вкус на вратарей, но вряд ли он фанат игрового стиля Лунёва. У «Динамо» есть также третий голкипер Курбан Расулов, ему всего 19 лет. Москвичи не боятся молодых вратарей, Антон Шунин, который сейчас играет в теннис и рад общению с семьей без футбола, тоже рано начал. Лунёв допускал ошибки, как и Лещук до этого, а теперь опытный вратарь не уверен в своей позиции.

А предмет спора прост. Повязку на рукаве Бителло в спарринге легко понять с точки зрения элементарной психологии. Это было верное решение. Да, игрок не приехал на сборы Лички вовремя, его тогда оштрафовали. Но дальше Бителло играл качественно. Без него «Динамо» работает хуже, бразилец нужен Карпину в основе. А за пределами поля важно пресечь конфликты. Никто не раскачивает лодку, она в футбольных клубах сама постоянно качается, ведь в заявке почти 30 амбициозных мужчин, а на поле будет только одиннадцать.

Лунёву стоило провести с Карпиным беседу с глазу на глаз, а публичные препирания говорят о слабости позиции человека, который пошел в атаку. Валерий Георгиевич не слабее чешского тренера Лички. «Динамо» не поменяло отличного тренера на плохого специалиста. Раз в клубе хотят сохранить бунтаря Бителло, то логично поощрить его капитанской повязкой в одном поединке. Лунёв отреагировал слишком бурно, но это полезное выступление. Теперь Карпин знает, что до него в «Динамо» было разделение на кланы.

Латиноамериканцы держались вместе, а российский форвард Тюкавин хотел видеть капитаном россиянина. Также Константин посмеялся после слов Лунёва и назвал Андрея своеобразным человеком. Но вопрос о капитане после ухода Бальбуэна открыт. Тюкавин очень молодой, Фомин не всегда зажигает, а Глебов недавно в клубе. Но если опорник показал себя вожаком, то постоянным капитаном «Динамо» может стать новичок из «Ростова». Карпин может провести выборы капитана и выяснить позицию большинства.

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Все комментарии
catal
catal
09 июля в 10:49
Читаю, и понимаю. Читаю комменты и понимаю.
Вы не поймете ни одни других, ни другие одних. Почему?
Потому что в комментах проходит только одна мысль, объединяющая очень многих людей. Она выражается в формуле - если вы чем то не довольны, как внутри команды 2 лагеря, значит недовольства не существует, оба лагеря на самом деле живут в мире, а кто не согласен с этой точкой зрения - слишком глубоко копает или сознательно вредит. Точка.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
08 июля в 16:03
С какой Петлёй наш Витя общался 5 лет назад, канеш. - загадка...
Петля зарегистрировался на Соккере в 2022-м году 18 марта.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
07 июля в 21:08
Нет нет, любезный, не надо пятиться назад, потому что, именно вы настаивали на том, чтобы Нагеля использовать по полной, и именно вы возмущались после его увольнения из Баварии.))) И не надо вспоминать Клоппа, хотя да, я, еще пять лет назад, в споре с ПЕТЛЁЙ утверждал, что немцу не хватает свежих идей и ему нужен отдых, в чем, он, сам, спустя несколько лет и признался... Что касается Магата, то да- он тренер старой формации, но он знает как работать и как добиться дисциплины в команде, а главное, он ко всему- еще и пожарник, а именно сейчас, сборной нужен спаситель, потому что немецкий футбол загруз, и основательно в своей безыдейности. А что может дать Нагель- молодой, неопытный, спесивый, да еще и невоспитанный? Ничего. Исключительно, благодаря своему крёстному Л.Маттеусу, он сейчас у руля сборной.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
07 июля в 20:55, ред.
Кто о чем......а вы все о Нагельсманне.........



PS Не надо фантазировать на тему что Нагель начнет всех побеждать, я такого никогда не говорил, выдумывать и выдавать это за мои слова........
баск
баск
07 июля в 20:41
Вы уж слишком глубоко копаете, как мне кажется, и тем самым создаёте новые сущности без достаточных на то оснований)

Существует неплохая логическая презумпция, называемая "бритвой Оккама", согласно которой если появление некоторой неприятности можно объяснить чьей-то глупостью или некомпетентностью, то в источнике неприятности не стоит искать глубинного..

В данном случае речь о глупости, проявляемой в последние дни Лунёвым.
Ну разговорился парень, возомнил себя независимым экспертом по делам своего клуба, каковым по определению не имеет права быть, пока он игрок Динамо..

Ничего, поправили.
Клубное руководство уже разъяснило ему его ошибку, Лунёв признал её и дал слово резко ограничить свою медийную активность.
Проблема, думаю, исчерпана.
Capral
Capral
07 июля в 20:19
Конечно, пузатый чех оставил после себя, ту еще обстановочку в команде, хотя, штрейкбрехеры, в лице человека с рыбьими глазами и человека с рыбьей фамилией, воду мутили и портuли воздух еще и при Славише. Ничего удивительного: Макаров дулся на чеха за нехватку игровой практики, Нгамальо, хам-грубиян, вообще выгнал с тренировки, ну и многое другое... А вот, чего не хватает Лунёву, понять не могу. Практику постоянно получает, всегда в старте, что еще надо? Поменьше надо ляпать языком и следить за базаром. Вобщем, придется Карпину хорошо попотеть, чтобы вычистить всю мерзость из команды... Терпения Валере и мужества.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
07 июля в 19:56
А кто-то прочил Нагелю большой успех и требовал его в сборную. Ну, и?
DXTK
DXTK
07 июля в 18:59, ред.
Кто то Карпину пророчил трофей с Динамо.........а теперь главное чтобы не слили к зиме.......со скандала Карпин начал............не хорошо........ хотя что от спартаковца можно ждать.........

Карпин должен вроде сгладить углы чтобы не было разлада в команде, сплотить ее, а своей капитанской повязкой будто еще больше усугубляет проблему внутри коллектива,......... и кто то после этого будет ждать от Динамо хороших результатов

Я бы так сказал о совмещении Карпина в сборной и в клубе............... Карпин не Лобановский, чтобы совмещать тренерство с Динамо и со сборной........

PS Динамо как всегда не повезло с тренером........
112910415
112910415
07 июля в 17:58
Вот это глубина, вот это психологизм!
Kosmos58
Kosmos58
07 июля в 17:42
Нам бы их проблемы ...
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