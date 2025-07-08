Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Бахрейна

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вчера, 12:10

На прошлой неделе Российский футбольный союз связался с Ассоциацией футбола Бахрейна с предложением организовать товарищеский матч национальных сборных в сентябре 2026 года.

Тем не менее решение еще не принято.

Главный тренер сборной Бахрейна рассматривает несколько вариантов и пока не сделал окончательный выбор.