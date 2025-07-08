Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Бахрейна

На прошлой неделе Российский футбольный союз связался с Ассоциацией футбола Бахрейна с предложением организовать товарищеский матч национальных сборных в сентябре 2026 года.
Тем не менее решение еще не принято.
Главный тренер сборной Бахрейна рассматривает несколько вариантов и пока не сделал окончательный выбор.
хоть бы не отказался Бахрейн ...
хоть бы не отказался Бахрейн ...
Судьба сборной России до сентября 2026г. в руках гл.тренера сб.Бахрей, футбольного гиганта)))
Судьба сборной России до сентября 2026г. в руках гл.тренера сб.Бахрей, футбольного гиганта)))