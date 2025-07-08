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Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Бахрейна

вчера, 12:10

На прошлой неделе Российский футбольный союз связался с Ассоциацией футбола Бахрейна с предложением организовать товарищеский матч национальных сборных в сентябре 2026 года.

Тем не менее решение еще не принято.

Главный тренер сборной Бахрейна рассматривает несколько вариантов и пока не сделал окончательный выбор.

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Все комментарии
Lazy87
Lazy87
вчера в 22:29
Не верю. Слишком крутая сборная. С Маршалловыми остравами в итоге играть будем, максимум Вануату
KTS25
KTS25
вчера в 21:19
Супер
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:02
Бахерейн ... Могут и ничью скатать, если повезёт ...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:54
Соперник уровня сб. России. Можно сыграть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:52, ред.
Наш дефективный Дюков вообще по какому принципу соперников выбирает ? Встаёт с перепоя и тупо тыкает не глядя пальцем в карту мира ? Похоже на то.
Futurista
Futurista
вчера в 13:38
Ни хрЕйна не выйдет с этого Бахрейна)...
112910415
112910415
вчера в 12:33
о таком счастье и не мечтали !
хоть бы не отказался Бахрейн ...
Vilar
Vilar
вчера в 12:28
Ну, кому нужны такие прогнозы: пальцем в ... небо.
Судьба сборной России до сентября 2026г. в руках гл.тренера сб.Бахрей, футбольного гиганта)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:24
О как... еще и Бахрейн пытается нос свой задрать ...
vtp84ys8f8kz
vtp84ys8f8kz
вчера в 12:23
Какая боль, какая боль, Россия-Бахрейн 10-0.
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