В Гонконге появился музей, посвящённый Криштиану Роналду

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вчера, 08:47

В Гонконге открылся музей, посвящённый форварду сборной Португалии и «Аль-Насра» .

Перед открытием очереди ожидали десятки людей, чтобы увидеть выставку с уникальными экспонатами, включая награду «Золотой мяч».

Организаторы сообщили, что Роналду скоро посетит музей, точная дата пока не известна.

Музей площадью 12 000 кв. футов демонстрирует около 40 экспонатов: майки, бутсы и трофеи, включая награды 2008 года и Золотую бутсу.

Также представлены копия спальни из Лиссабона и студия для контента (доступ только VIP).