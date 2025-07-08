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ГлавнаяНовостиФутбольные достопримечательностиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

В Гонконге появился музей, посвящённый Криштиану Роналду

вчера, 08:47

В Гонконге открылся музей, посвящённый форварду сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Перед открытием очереди ожидали десятки людей, чтобы увидеть выставку с уникальными экспонатами, включая награду «Золотой мяч».

Организаторы сообщили, что Роналду скоро посетит музей, точная дата пока не известна.

Музей площадью 12 000 кв. футов демонстрирует около 40 экспонатов: майки, бутсы и трофеи, включая награды 2008 года и Золотую бутсу.

Также представлены копия спальни из Лиссабона и студия для контента (доступ только VIP).

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:09
Для него это очень хорошая реклама!
112910415
112910415
вчера в 09:52
в Гонконге ...
тут есть некий месседж !
но какой ?
catal
catal
вчера в 09:18
И сколько в Гонконге стоит билет? Вообще выбор страны, в которой Роналду успел поиграть, выглядел бы логичнее.
shlomo
shlomo
вчера в 09:10
Это все похоже на извращение уже.... или на глупый пиар.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:05
Где Гонконг и где дайвер? И ведь интересно же людям.
Китайских звёзд им не хватает, штоле...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:50
"Также представлены копия спальни из Лиссабона и студия для контента (доступ только VIP)." - Интересно сколько стоит это койка - место в сутки?)))
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