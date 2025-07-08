В Гонконге появился музей, посвящённый Криштиану Роналду

В Гонконге открылся музей, посвящённый форварду сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Перед открытием очереди ожидали десятки людей, чтобы увидеть выставку с уникальными экспонатами, включая награду «Золотой мяч».
Организаторы сообщили, что Роналду скоро посетит музей, точная дата пока не известна.
Музей площадью 12 000 кв. футов демонстрирует около 40 экспонатов: майки, бутсы и трофеи, включая награды 2008 года и Золотую бутсу.
Также представлены копия спальни из Лиссабона и студия для контента (доступ только VIP).
тут есть некий месседж !
но какой ?
тут есть некий месседж !
но какой ?
Китайских звёзд им не хватает, штоле...
Китайских звёзд им не хватает, штоле...