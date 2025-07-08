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Пивоваров: «У Осипенко прописаны в контракте бонусы за гол+пас»

вчера, 09:31

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что контракт защитника клуба Максима Осипенко включает бонусы за результативные действия.

Как мы видим, Осипенко легко вписался в игру. Ему не нужна адаптация к Валерию Георгиевичу — он знает его требования, долго с ним работал. Он понимает тактику, манеру игры, стиль. Он сыгран с Данилом Глебовым. Думаю, не у многих защитников прописаны в контракте бонусы за гол + пас, а у него они есть. Детали раскрывать не будем, но такая особенность, на мой взгляд, необычна для клубов РПЛ.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 14:37
В Динамо сбор каких-то недалёких т.н. руководителей, что графин, что пивнойварщик. Погоны президента и гендира напялили и корчут из себя вещателей свежей информации из недр клубных тайн, разглашая содержание личных договоров игроков.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:26
Повторять чужое не буду, Осипенко этой опцией ("гол+пас") хотят активизировать вне исполнения одиннадцатиметровых штрафных ударов.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:13
Думаю, что в Динамо результативность Осипенко значительно снизится. В Ростове он исполнял одиннадцатиметровые удары и поэтому так много забивал, но в Динамо штатным пенальтистом команды является Тюкавин, а в его отсутствие пенальти пробивает Карраскаль. Осипенко и близко не подпустят к точке, а с игры много голов он не сможет забить.
5f22qb5wjmkc
5f22qb5wjmkc
вчера в 12:34
Не знают как уже удержать в команде.
f72yf8vze5yr
f72yf8vze5yr
вчера в 12:23
Очень необычная система для защитника!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:31, ред.
Почему мы обсуждаем детали действующего контракта футбольного клуба Динамо с защитником команды Максимом Осипенко? С какой стати в этом участвует Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров? Мне кажется, что у Динамо не всё в порядке с информационной безопасностью. А высказывания Андрея Лунева о Карпине и ситуации внутри команды меня просто поразили. С такими настроениями титулы не выигрывают. Что делать Карпину? Сильной рукой наводить порядок, не стесняться применять жёсткие меры к возмутителям спокойствия. Лунева целесообразно отстранить от тренировок с командой, а в последствии расторгнуть контракт.
112910415
112910415
вчера в 11:09
обводки, прессинги не оплачиваются ?
rwyd7xhshwcy
rwyd7xhshwcy
вчера в 10:15
Теперь его от одиннадцатиметровой отметки при пенальти и дрыном не отгонишь
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:52
Лишних денег не бывает ☝️😜
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