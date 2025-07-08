Пивоваров: «У Осипенко прописаны в контракте бонусы за гол+пас»

Генеральный директор московского «Динамо» рассказал, что контракт защитника клуба включает бонусы за результативные действия.

Как мы видим, Осипенко легко вписался в игру. Ему не нужна адаптация к Валерию Георгиевичу — он знает его требования, долго с ним работал. Он понимает тактику, манеру игры, стиль. Он сыгран с Данилом Глебовым. Думаю, не у многих защитников прописаны в контракте бонусы за гол + пас, а у него они есть. Детали раскрывать не будем, но такая особенность, на мой взгляд, необычна для клубов РПЛ .