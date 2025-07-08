Стало известно, кто может заменить травмированного Мусиалу в «Баварии»

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вчера, 13:42

«Бавария» вновь рассматривает 27-летнего игрока «Челси» на фоне травмы .

По информации источника, мюнхенцы уже связались с Пини Захави, агентом Нкунку.

Однако интерес к вингеру также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В январе немецкий клуб пытался приобрести француза, но не был готов заплатить за него 70 млн евро.