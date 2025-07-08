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Стало известно, кто может заменить травмированного Мусиалу в «Баварии»

вчера, 13:42

«Бавария» вновь рассматривает 27-летнего игрока «Челси» Кристофера Нкунку на фоне травмы Джамала Мусиалы.

По информации источника, мюнхенцы уже связались с Пини Захави, агентом Нкунку.

Однако интерес к вингеру также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В январе немецкий клуб пытался приобрести француза, но не был готов заплатить за него 70 млн евро.

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Все комментарии
8vsheu7p5y3e
8vsheu7p5y3e
вчера в 15:57
Может сможет раскрыться в Баварии получше
ums86ewwp5jz
ums86ewwp5jz
вчера в 15:56
Так себе замена конечно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:35, ред.
Зная ситуацию в Баварии, сейчас клубы имеющие потенциальную замену Мусиалу, потирают ручки...
Ценники переписываются каждый день, а жёлтые вообще не рассматриваются))
Capral
Capral
вчера в 14:28
Мусиалу вряд ли кто-то заменит. Остаётся только ждать и надеяться, когда игрок появится на поле, будучи здоровым. Торговались за 70млн? Это нормальное состояние Баварии, поэтому и остались без замены Мусику и играют, фактически без атаки.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:58
Опять гастарбайтер... Правда в этот раз ну очень дорогой. Не понимаю, почему Бавария в него так вцепилась? В Бундеслиге тоже пришло время ввести жёсткий лимит на легионеров - не более трёх иностранных игроков на поле одновременно. В 80-е годы подобная мера помогла итальянскому футболу.
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