Стало известно, кто может заменить травмированного Мусиалу в «Баварии»

«Бавария» вновь рассматривает 27-летнего игрока «Челси» Кристофера Нкунку на фоне травмы Джамала Мусиалы.
По информации источника, мюнхенцы уже связались с Пини Захави, агентом Нкунку.
Однако интерес к вингеру также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
В январе немецкий клуб пытался приобрести француза, но не был готов заплатить за него 70 млн евро.
Ценники переписываются каждый день, а жёлтые вообще не рассматриваются))
Ценники переписываются каждый день, а жёлтые вообще не рассматриваются))