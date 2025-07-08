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Матеус Алвес прошёл медосмотр перед трансфером в ЦСКА

сегодня, 00:35

Лекка Де Камарго, агент полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса, сообщил о прохождении медосмотра его клиентом перед возможным трансфером в ЦСКА.

Сегодня Матеус прошёл оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра днём узнаем результаты.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:04
Посмотрим на игру Алвеса. Удачных игр ему в ЦСКА.
112910415
112910415
сегодня в 08:45
армейские скауты своё дело знают
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ tx5fydmp79sz (раскрыть)
сегодня в 08:24
Своих четверо в основе играют. Не в курсе?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:15
Посмотрим на его игру в чемпионате.
tx5fydmp79sz
tx5fydmp79sz
сегодня в 08:11
А как же свои воспитанники?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:05
Вот и чудно, ждём на поле)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:31
ЦСКА очень часто попадаются приличные игроки. Посмотрим и на этого....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:50
А Матеусом его в честь игрока сборной Германии назвали?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:58
Этот во вкусе ЦСКА - 20 лет, копейки стоит...
Возьмут, до ума доведут и если блеснет - оставят, нет - втридорога кому нибудь продадут...
Вот этой схеме всем надо учиться у армейцев....
А наши "хряков" великовозрастных ищут...))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:57
Я думаю он должен пригодится для ЦСКА . Удачи.
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