Матеус Алвес прошёл медосмотр перед трансфером в ЦСКА

Лекка Де Камарго, агент полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса, сообщил о прохождении медосмотра его клиентом перед возможным трансфером в ЦСКА.
Сегодня Матеус прошёл оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра днём узнаем результаты.
Лекка Де Камарго, агент полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса, сообщил о прохождении медосмотра его клиентом перед возможным трансфером в ЦСКА.
Сегодня Матеус прошёл оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра днём узнаем результаты.
Возьмут, до ума доведут и если блеснет - оставят, нет - втридорога кому нибудь продадут...
Вот этой схеме всем надо учиться у армейцев....
А наши "хряков" великовозрастных ищут...))
Возьмут, до ума доведут и если блеснет - оставят, нет - втридорога кому нибудь продадут...
Вот этой схеме всем надо учиться у армейцев....
А наши "хряков" великовозрастных ищут...))