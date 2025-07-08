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ЦСКА показал гостевую форму на сезон 2025/26

вчера, 13:13

ЦСКА опубликовал изображения новой гостевой формы. В заявлении клуба сказано:

Дизайн гостевого комплекта вдохновлен памятным 2005-м, когда армейцы завоевали Кубок УЕФА. Форма выполнена в белом цвете с красно-синими вставками по бокам, а узоры на футболке напоминают текстуру главного трофея в истории клуба. В форме ПФК ЦСКА использован передовой материал жаккард – его специальное плетение делает форму легкой, прочной и износостойкой. Комплект имеет технологию отведения влаги LIQUIDate®PRO, благодаря которой влага равномерно распределяется по всей поверхности ткани формы, что способствует ее быстрому испарению.

В этой форме «армейцы» сыграют в матче за Суперкубок России 12 июля в Казани против «Краснодара».

ЦСКА показал гостевую форму на сезон 2025/26

ЦСКА показал гостевую форму на сезон 2025/26

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Red blu
Red blu
вчера в 23:47
🔥 Свой выбор в пользу новой гостевой формы уже сделали:

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Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:01
Я тоже так умею, но не рискую))).
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:56
Мой знакомый художник тоже за ночь червонец рисует...)
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:14
Ну вот, видишь, значит, как художник, я ещё, что-то понимаю.)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:34
Логотип ЦСКА вошёл в топ-10 самых красивых эмблем по версии The Sun
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:54
Выздоравливай.
LOpp
LOpp ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:31
Привет Олег!
Кони уже на всем экономят)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:41
Было парочка. К тому же простыл и жара пришла гекстати
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:39
Это невозможно. Забанят на месяц
Glyba
Glyba
вчера в 17:32
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:44
    Выкладывай, "матерные" слова шифруй парочкой букв.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Что то какое то нервное состояние на тебя налетело?
    Вроде бы пока ещё прилётов к вам не наблюдалось...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Витя!
    "Вроде преобладает" или Только Ю.А.?))
    Тогда не умничай))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:53
    Олег, у меня с далёких 60-х осталось 5 кричалок про КБ, но все матерные.. Были ООО очень популярны
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:50
    Олег, может ты забыл что такое эмблема и где она находится. Могу помочь. Кстати КБ до сих пор из-за ромбика судятся.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:47
    А вроде как Латинская Америка преобладает. Отличить от Африки, или помочь?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:21
    За многолетний труд на зеленой ниве, наших товарищей из тёплого континента, в эмблему необходимо внести африканские нотки....)
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:20
    Но интересная.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:18
    Тяжёлая эмблема...)
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:09
    Эмблема осталась, и как мне кажется- самая симпатичная, из всех, в лиге.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 15:05
    В этой форме «армейцы» сыграют в матче за Суперкубок России 12 июля в Казани против «Краснодара».
    Вот и проверим будет ли она счастливая......
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:57
    Короче, кони отрекаются от эмблемы!)))
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:45
    Обижается ток слабый. У нас и СКА конявый
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 14:43
    Все эти кричалки, как правило, придумывали люди не очень образованные, от этого и слог такой смешной...)))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:41
    "Раздаётся стук копыт, показалось дышло. То московский ЦСКА из конюшни вышло!" !!!)))
    112910415
    112910415
    вчера в 14:37
    хм ... скромно и хорошо
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 14:36
    Даже кричалка была: "Раздаётся стук копыт, показалось дышло. То московский ЦСКА из конюшни вышло!"
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:33
    Красная победная
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:32
    В советское время ЦСКА называли «конюшней», а не "конями". И это было не официально, а среди болельщиков. Так что в советское время конь на футболке ЦСКА ни как не мог появиться. Армейский клуб, а в советское время в армии было строго, скромная звёздочка и ВСЁ.
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 14:25
    Очень даже симпатичная и стильная …футбольная форма у ЦСКА. А особенно девушка хороша..,)))
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