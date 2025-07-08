ЦСКА показал гостевую форму на сезон 2025/26

ЦСКА опубликовал изображения новой гостевой формы. В заявлении клуба сказано:

Дизайн гостевого комплекта вдохновлен памятным 2005-м, когда армейцы завоевали Кубок УЕФА . Форма выполнена в белом цвете с красно-синими вставками по бокам, а узоры на футболке напоминают текстуру главного трофея в истории клуба. В форме ПФК ЦСКА использован передовой материал жаккард – его специальное плетение делает форму легкой, прочной и износостойкой. Комплект имеет технологию отведения влаги LIQUIDate®PRO, благодаря которой влага равномерно распределяется по всей поверхности ткани формы, что способствует ее быстрому испарению.