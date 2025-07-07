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Маслов покидает «Спартак»

вчера, 22:08

«Спартак» объявил об уходе защитника Павла Маслова после истечения срока действия контракта.

Игрок дебютировал в московской команде в 2018 году. В её составе он провёл 78 матчей, став серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:11
Лафа закончилась. Теперь придётся потрудиться, чтобы найти другой клуб или другую сферу деятельности.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
подавал надежды, подавал ...
потом перестал подавать
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:03
Маслов? Он ещё в Спартаке был? Я и забыл уже, думал давно распрощались, думал что за древние новости на сайте публикуют?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:47
Скажу одно:

Спасибо за всё и хорошее и не очень,
пусть КБ брату где то больше повезет!
Поначалу смотрелся иногда отлично, соглашусь с ABir тренерская недоработка, а потом .... может и покатился...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:43
Удачи парню.....
Как говорится в пословице "Кашу Маслов не испортит"......
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:41
Этот тоже не подошел?
derrik2000
derrik2000 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:33
Хорошо начинал.
Я бы даже сказал, ОЧЕНЬ ХОРОШО.
То ли после травмы, то ли ещё почему, просто ЗАБИЛ на футбол.
Сколько раз выпускали на замену-подмену, по-моему, даже в основе выходил, а всё такой же варёный остался...
ddz56hq9hr38
ddz56hq9hr38
вчера в 23:02
Лучше зулуса купить какого--нибудь.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 22:59
Не знаю такого!
ABir
ABir
вчера в 22:33
Частично и тренерская недоработка, что молодой футболист - свой воспитанник не заиграл за основу первой команды
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:30
25 лет, а уже никому из сильных клубов не нужен.
Всё справедливо.
Боров здесь ни при чём.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19
Вообще не помню этого игрока. Видимо полировщиком стал в штате Спартака.
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