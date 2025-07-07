Маслов покидает «Спартак»

«Спартак» объявил об уходе защитника Павла Маслова после истечения срока действия контракта.
Игрок дебютировал в московской команде в 2018 году. В её составе он провёл 78 матчей, став серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.
«Спартак» объявил об уходе защитника Павла Маслова после истечения срока действия контракта.
Игрок дебютировал в московской команде в 2018 году. В её составе он провёл 78 матчей, став серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.
потом перестал подавать
потом перестал подавать
Спасибо за всё и хорошее и не очень,
пусть КБ брату где то больше повезет!
Поначалу смотрелся иногда отлично, соглашусь с ABir тренерская недоработка, а потом .... может и покатился...
Спасибо за всё и хорошее и не очень,
пусть КБ брату где то больше повезет!
Поначалу смотрелся иногда отлично, соглашусь с ABir тренерская недоработка, а потом .... может и покатился...
Как говорится в пословице "Кашу Маслов не испортит"......
Как говорится в пословице "Кашу Маслов не испортит"......
Я бы даже сказал, ОЧЕНЬ ХОРОШО.
То ли после травмы, то ли ещё почему, просто ЗАБИЛ на футбол.
Сколько раз выпускали на замену-подмену, по-моему, даже в основе выходил, а всё такой же варёный остался...
Я бы даже сказал, ОЧЕНЬ ХОРОШО.
То ли после травмы, то ли ещё почему, просто ЗАБИЛ на футбол.
Сколько раз выпускали на замену-подмену, по-моему, даже в основе выходил, а всё такой же варёный остался...
Всё справедливо.
Боров здесь ни при чём.
Всё справедливо.
Боров здесь ни при чём.