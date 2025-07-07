Маслов покидает «Спартак»

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вчера, 22:08

«Спартак» объявил об уходе защитника после истечения срока действия контракта.

Игрок дебютировал в московской команде в 2018 году. В её составе он провёл 78 матчей, став серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.