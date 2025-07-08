В «Интер Майами» считают, что Месси останется в клубе

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вчера, 10:51

Руководство «Интер Майами» уверено в возможности продления контракта с 38-летним нападающим .

Текущий контракт аргентинца с командой действует до конца 2025 года.

Ранее появлялась информация о заинтересованности в услугах Месси со стороны нескольких клубов из Саудовской Аравии.