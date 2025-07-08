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В «Интер Майами» считают, что Месси останется в клубе

вчера, 10:51

Руководство «Интер Майами» уверено в возможности продления контракта с 38-летним нападающим Лионелем Месси.

Текущий контракт аргентинца с командой действует до конца 2025 года.

Ранее появлялась информация о заинтересованности в услугах Месси со стороны нескольких клубов из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
x5h4fzv7need
x5h4fzv7need
вчера в 12:47
Да кому он вообще нужен?
tp983vyva4kz
tp983vyva4kz
вчера в 11:55
Для его блага это будет лучший вариант
112910415
112910415
вчера в 11:11
у них была возможность спросить напрямую !
Sergo81
Sergo81
вчера в 11:07
По хорошему нужно уже заканчивать с футболом. Хочется запомнить и его и Суареса звёздами. Следующий контракт это уже клоунада, объективно. Рон за счёт самодисциплины ещё протянет год-полтора, но тоже пора бы и на отдых. Они оба были великолепны. Такими их и запомним!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:05
Оставайся, Лео, в "Интере". Ты уже не мальчик, бегать из клуба в клуб нет смысла, давно уже всем всё доказал, не будешь бедствовать до конца жизни за счёт своего славного имени и пенсионных накоплений на сберкнижке.
А ТАМ практически всё надо начинать заново, кому - то что - то доказывать, жара, дождей мало, климат убийственный... Даже не думай куда - то переезжать. Не перейдёт, уверен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:01
Месси главная звезда МЛС. Спокойно завершмт карьеру и вести бизнес.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:00
Значит договорились - это точно !
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