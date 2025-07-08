В «Интер Майами» считают, что Месси останется в клубе

Руководство «Интер Майами» уверено в возможности продления контракта с 38-летним нападающим Лионелем Месси.
Текущий контракт аргентинца с командой действует до конца 2025 года.
Ранее появлялась информация о заинтересованности в услугах Месси со стороны нескольких клубов из Саудовской Аравии.
А ТАМ практически всё надо начинать заново, кому - то что - то доказывать, жара, дождей мало, климат убийственный... Даже не думай куда - то переезжать. Не перейдёт, уверен.
А ТАМ практически всё надо начинать заново, кому - то что - то доказывать, жара, дождей мало, климат убийственный... Даже не думай куда - то переезжать. Не перейдёт, уверен.