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МЮ решил отменить съёмки документального фильма о клубе

вчера, 08:40

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» вёл тайные переговоры с Amazon о съёмках с сезона 2025/26, компания предлагала более 10 млн фунтов — рекорд для документальных фильмов телесети.

Владельцы клуба и руководство поддерживали идею, учитывая долг свыше 700 млн фунтов и отсутствие еврокубков после 15-го места в АПЛ.

В начале лета переговоры были остановлены из-за недовольства тренера Рубена Аморима, который счёл съемки отвлекающими для игроков.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:14
Жесть конечно, откуда такие долги в 700 млн
catal
catal
вчера в 09:25
Речь шла о будущем, указан ведь сезон 25-26, видимо Глейзеры считают, что нынешний сезон станет великим и документальный филь по нему будет успешен.
Удивительно, что эти люди вообще думают о таких вещах, при живых бывших игроках вроде Кантона, высказавшихся что не стал бы болельщиком МЮ смотря на современную игру клуба.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:21
А о чем снимать? снимать можно было во времена Ферги. Той командой все восхищались.
А сейчас? Какой жанр? Комедия? Ужасы? Триллер?
Команда на 15 месте, без еврокубков, униженная и оскорбленная. Кстати, так и можно назвать документалку - Униженные и оскорбленные.
Vilar
Vilar
вчера в 09:19
Правильно сделал, а то игроки после слов: "Внимание, вас снимает скрытая камера!" начнут позировать, на тренера не обращать внимания))
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:14
Нужно игру восстанавливать, а не чепухой заниматься.... правильно сделал тренер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:00
"В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» вёл тайные переговоры с Amazon" - "Всё тайное всегда становится явным"...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:43
Лучше бы они в кино снимались)))
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