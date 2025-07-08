МЮ решил отменить съёмки документального фильма о клубе

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вчера, 08:40

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» вёл тайные переговоры с Amazon о съёмках с сезона 2025/26, компания предлагала более 10 млн фунтов — рекорд для документальных фильмов телесети.

Владельцы клуба и руководство поддерживали идею, учитывая долг свыше 700 млн фунтов и отсутствие еврокубков после 15-го места в АПЛ .

В начале лета переговоры были остановлены из-за недовольства тренера , который счёл съемки отвлекающими для игроков.