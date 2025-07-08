МЮ решил отменить съёмки документального фильма о клубе

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» вёл тайные переговоры с Amazon о съёмках с сезона 2025/26, компания предлагала более 10 млн фунтов — рекорд для документальных фильмов телесети.
Владельцы клуба и руководство поддерживали идею, учитывая долг свыше 700 млн фунтов и отсутствие еврокубков после 15-го места в АПЛ.
В начале лета переговоры были остановлены из-за недовольства тренера Рубена Аморима, который счёл съемки отвлекающими для игроков.
А сейчас? Какой жанр? Комедия? Ужасы? Триллер?
Команда на 15 месте, без еврокубков, униженная и оскорбленная. Кстати, так и можно назвать документалку - Униженные и оскорбленные.
А сейчас? Какой жанр? Комедия? Ужасы? Триллер?
Команда на 15 месте, без еврокубков, униженная и оскорбленная. Кстати, так и можно назвать документалку - Униженные и оскорбленные.
Удивительно, что эти люди вообще думают о таких вещах, при живых бывших игроках вроде Кантона, высказавшихся что не стал бы болельщиком МЮ смотря на современную игру клуба.
Удивительно, что эти люди вообще думают о таких вещах, при живых бывших игроках вроде Кантона, высказавшихся что не стал бы болельщиком МЮ смотря на современную игру клуба.