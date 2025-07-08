Выстрелил самый скромный из бразильских клубов. «Флуминенсе» в полуфинале – откровение турнира

1751957580

08 июля 2025, 09:53

Заслужили уважение.

У соотечественников более сильные составы

Бразильцы обучены продавать — за их футболистами европейцы следят с юного возраста. И тогда же начинается борьба за потенциальных звёзд. О чём речь: «Реал» ухватил Эндрика, Винисиуса и Родриго ещё до того, как им исполнилось 18 лет! Так что Клубный Чемпионат мира стал бы отличной площадкой для демонстрации главных активов. У «Палмейраса» такой был – но по нему за год до этого договорились с «Челси». Речь идёт о юном лидере «зелёно-белых» Эстевао — вингере, который уже к 18 годам котируется в 60 млн евро по версии портала Transfermarkt. Кроме него погоду в команде могли бы задавать экс-футболист «Барселоны» Витор Роке и Паулиньо, игравший за «Байер», а также собирался сформировать крепкий костяк опытных латиноамериканцев: Ричард Риос, Рафаэль Вейга и Факундо Торрес.

У «Ботафого» и у «Фламенго» не было таких ярких звёзд — но тем же «красно-чёрным» нужно найти покупателя для Уэсли. Ранее «Зенит» пытался подписать этого вингера; весной ходили слухи об интересе к нему со стороны «Ман Сити», к «Ливерпулю» и МЮ — что больше похоже на бразильский PR , когда игрока выставляют на продажу всей страной. В период КЧМ -2025 снова активизировался «Зенит», а также подключился «Эвертон». Обеим командам при этом хватает качественных латиноамериканских исполнителей.

По версии портала Transfermarkt, у «Флуминенсе» самая низкая стоимость состава среди бразильских клубов — 86 миллионов евро. Ни ярких талантов, за которыми выстроилась бы очередь, ни группы признанных звезд на континенте. Проще говоря, в полуфинале можно было бы представить «Палмейрас» или «Фламенго», в крайнем случае — «Ботафого». Но никак не «Флуминенсе».

Последние годы складываются скверно

«Трёхцветные Рио» по результатам переживают не лучшие времена. Коллектив в последнее время даже близко не приближался к борьбе за чемпионство — разве что в 2022 году они составили компанию «Интернасьоналу» и «Палмейрасу» в гонке за титул, но тогда последние победили с большим запасом. В остальном — обычно шестая-седьмая строчка; в тёмные времена — 13-я.

В текущем сезоне после 12 туров сохраняется высокая плотность в таблице — в тройке лидеров идут «Фламенго», «Крузейро» и «Ред Булл Брагантино», на расстоянии трёх очков расположилась «Баия». «Флуминенсе» тоже входит в группу преследователей — от лидера они отстают на четыре очка. В то же время на этом отрезке команда уже допустила грубую осечку с аутсайдером — 0:2 от «Форталезы».

Единственная радость для «Флуминенсе» на этом отрезке — Кубок Либертадорес-2023, который обеспечил команде путёвку на КЧМ -2025. В группе команда разгромила «Ривер Плейт», в плей-офф прошли «Архентинос Хуниорс», «Олимпию» и «Интернасьонал», а в финале победили «Бока Хуниорс».

Воспользовались расстановкой сил в группе

«Флуминенсе» миновал группу смерти – повезло куда больше, чем «Ботафого». Те угодили в квартет с «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико», этим всё сказано. Да, всё же вышли в плей-офф – но затратили при этом гораздо больше сил. «Трёхцветные Рио» же попали в более простую компанию. В группе F было понятное расслоение – фаворит квартета в лице Дортмунда и аутсайдеры – «Мамелоди» и «Ульсан». «Флуминенсе» в этой цепочке претендовал на второе место и выход в плей-офф.

Вдобавок выяснилось, что «Боруссия» растеряла форму и не так уверенно провела турнир (хоть и добралась до четвертьфинала — там уступила «Реалу»). В первом туре «Флуминенсе» разделил очки с немецким грандом. Дальше переломил ход встречи с «Ульсан Хёндэ» и добыл победу (4:2), а на финише сыграл вничью с «Мамелоди Сандаунз». Понятно, что даже в такой группе «трёхцветные Рио» испытали серьёзные проблемы — как с японцами, так и с командой из ЮАР ; результат был очень близким, а с «чёрно-жёлтыми» тоже повезло. С другой стороны, именно такой состав — наиболее благоприятный; в другой группе было бы гораздо тяжелее.

Трудяги из Бразилии уже творили сенсацию, теперь терять нечего

Все четыре бразильских клуба вышли в плей-офф, причём «Палмейрас» и «Фламенго» — с первой строчки. Палмейрас воспользовался раздраем в «Порту», который провалил турнир, а Фламенго после победы над «Эсперансом» неожиданно обыграл «Челси» и обеспечил себе лидерство. При этом тяжёлые соперники достались всем — «Фламенго» и «Флуминенсе» вообще пришлось играть с европейскими грандами.

Вот тут-то «Флу» и сотворил пока главную для себя сенсацию на турнире. Попали на не самый свежий, но всё ещё грозный «Интер». Тогда всё сложилось в пользу бразильцев. Быстрый гол подарил важное преимущество и позволил отойти на свою половину, играть вторым номером. Владение – не самая сильная сторона «нерадзурри», так что «трёхцветные Рио» просто ждали ошибок соперника. Гол в концовке подарил «Флуминенсе» путёвку в четвертьфинал, а «Интер» отправился в отпуск (тогда же Мартинес выдал высказывание, с которого разгорелся конфликт с Чалханоглу).