«Тоттенхэм» прекратил переговоры с Алдервейрелдом по новому контракту

«Тоттенхэм» больше не ведет переговоров с защитником Тоби Алдервейрелдом по новому контракту.

28-летний бельгиец хотел получить новый пятилетний договор с зарплатой, значительно превышающей лимит команды, составляющий 110 тысяч фунтов в неделю. По текущему соглашению Тоби зарабатывает 50 тысяч.

Разногласия между сторонами слишком велики, поэтому клуб свернул переговоры.

Действующий контракт бека рассчитан до лета 2019 года, он может быть автоматически продлен еще на год.