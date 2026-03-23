«Реал» нашёл именитого тренера. Осталось убрать из команды Винисиуса и Беллингема

Инсайдеры сообщают о переговорах.

Перес определился с фаворитом на пост тренера

Клопп рассказывал о выходе на пенсию. Люди, которые его знают, не поверили. Чтобы наиграться с внуком и посмотреть сериалы, которые пропустил, когда работал в «Ливерпуле», немцу хватило нескольких лет. Клопп не умеет сидеть на диване. А выгуливать лабрадора-ретривера Эмму можно в пригороде Мадрида. Юрген работает куратором футбольных проектов «Ред Булл», он – начальник менеджеров от Бразилии до Австрии. На деле работа не приносит ему удовольствия. Клопп давно сделал все подсказки тренерам и спортивным директорам. Понимает, что футбольная империя «Ред Булл» проживет без его участия.

Немецкий тренер, известный по работе с «Боруссией» из Дортмунда и «Ливерпулем», ищет новый вызов. В предыдущих случаях он выбирал не главных фаворитов с душевными фанатами. «Шмели» девять лет не выигрывали Бундеслигу до первого титула Клоппа. «Ливерпуль» до Юргена никогда не был чемпионом Англии. Кубок чемпионов «красным» тоже вернул немец. Клопп добился своего в Англии. В АПЛ он будет тренировать только «Ливерпуль», но возвращение в проблемную команду не имеет смысла. Юргена никто из Ливерпуля не выгонял, он выгорел на старой работе. Сейчас отдохнул, поездил по миру, в том числе заглядывал в столицу Франции по делам.

ФК «Париж» во второй половине таблицы Лиги 1, но это первый сезон команды в элите. Также они могут похвастаться победой над ПСЖ в Кубке Франции, хотя после этого вылетели. ФК «Париж» – клуб семьи миллиардеров Арно, но там есть доля «Ред Булл». Клопп за ними присматривал, пил кофе и ел круассаны в Париже. В столице Франции Юрген встретил дедушку небольшого роста. На шумной парижской улице многие не запомнили бы старика, а футбольный человек сразу узнает Переса. Президент «Реала» после ухода Алонсо назначил временным тренером Арбелоа. Но даже если Альваро удивит победами в Лиге чемпионов и Ла Лиге, может уйти летом.

Перес увольнял тренеров, которые выигрывали престижные кубки. «Реал» тренируют или наставники, которых сложно назвать великими, или глыбы, которых клуб обычно не ценит. Флорентино отпускал и возвращал в команду Анчелотти и Зидана. Также в «Реале» работали Лопетеги и Солари, которых нельзя сравнить по легендарности с Карло и Зинедином. А Клопп есть среди лучших тренеров мира, поэтому Перес уже встречался с Юргеном в Париже.

Клопп хочет гарантий и власти в мадридском клубе

Перес не любит, когда менеджеры диктуют условия. Самоуверенный чемпион мира Хаби Алонсо не прижился в Мадриде, не задержался на много лет и не проведет перестройку команды, которой нужны перемены во всех линиях. Вратарь Куртуа все чаще получает травмы. В ближайшие годы Тибо покинет «Реал», ему скоро 34 года. В центре обороны понадобится новая кровь. Многие защитники «сливочных» получали травмы. Фланговые ставки не напоминают о лучших временах Карвахаля и Роберто Карлоса.

Инсайдеры доложили, что Клопп пришел на встречу с Пересом с планом действий. Именно так Хави получил работу в «Барселоне». Эрнандес, в отличие от других кандидатов, предложил концепцию развития. Но Клопп опытнее, чем испанец. Юрген предлагает убрать из «Реала» Беллингема, чей игровой стиль не подходит классической схеме «4-3-3» Юргена. Джуд не работает в прессинге на все деньги. Также Перес рад был услышать, что Клопп хочет избавиться от Винисиуса. Надо заработать, пока не ушел бесплатно.

Кроме звезд, на которых претендует «Манчестер Юнайтед» – «дьяволам» нужны нестарые футболисты, чтобы поддержать Фернандеша, Клопп может отпустить из «Реала» Себальоса. Также клуб готов расстаться Рюдигером и Алабой, чьи контракты истекают летом. В «Реале» хотят усилить центр обороны, оценивают Шлоттербека. И в центр поля есть варианты. В «Комо» растет Нико Пас. Тренер Сеск натаскивает аргентинца, который может вернуться в «Реал». Вариантов много, и Клоппу проще приглашать звезд, чем Арбелоа.

Ещё одним усилением «Реала» с новым тренером должен стать Тони Кроос. Легендарный хавбек, который возится с детскими командами в своей академии, согласится стать ассистентом Юргена, как Зидан был помощником у Анчелотти. Даже если Кроос не вырастет в великого главного тренера – хотя у него есть все задатки из-за высокого интеллекта, дуэт немцев станет усилением «Реала», где нет былой мощи и стабильности. Зато полно денег и есть Перес, который привык часто менять менеджеров.

Ла Лига ищет новые сражения игроков и тренеров

Моуриньо против Гвардиолы, Роналду против Месси. Испанский футбол поднялся на соперничестве ярких личностей из «Реала» и «Барселоны». В жизни некоторые футболисты дружили, но когда они встречались в чемпионате Испании, то обе команды дрались. Ямаль и Беллингем, Рафинья и Винисиус не создают ауру, которая продает билеты и права на телевизионные трансляции. В Ла Лиге прекрасно понимают, что потеря брендов Месси и Роналду сильно по ним ударила. Важно, чтобы в следующем сезоне в Эль Класико Клопп сражался против Флика – немцы с победами в Лиге чемпионов.

Также важно, чтобы Мбаппе получил в соперники не только вундеркинда Ямаля, а и кого-то старше. Холанд подходит идеально, «Барселона» мечтает заполучить норвежского форварда. Если Эрлинг удачно выступит на ЧМ -2026, то его точно позовут в Каталонию. В Мадриде тоже не прочь переманить форварда «Манчестер Сити». Клопп может стать аргументом, ведь немец лично убедил Салаха, Ван Дейка и Алиссона выбрать «Ливерпуль» ещё до побед в АПЛ и Лиге чемпионов. Юрген умеет уболтать. Гвардиола не только называл Клоппа самым сложным соперником, но и отмечал харизму немца.

Немец знает, что Перес не подарок, но Юрген ничем не рискует, возглавляя «Реал». Не получится – уедет домой в Германию гулять с псом. Получится – выиграет с «Реалом» трофеи, как Хайнкес, Анчелотти и Зидан. Клопп проигрывал большие финалы, в том числе, «Реалу». Но все видели, что «Ливерпуль» построил именно Юрген. В Мадриде не могут выехать на старых ресурсах. В команде молодые ребята, которым нужен авторитетный менеджер. Арбелоа может оказаться достаточно талантливым, чтобы выжать из команды максимум весной, но Пересу нужна звезда у руля. Клопп – идеальный кандидат.