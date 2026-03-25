Салах уходит из «Ливерпуля». Король «Энфилд Роуд» устал доказывать Слоту свою полезность

вчера, 15:11

Ссора с тренером повлияла на судьбу.

Салах побил множество рекордов АПЛ

В день трансфера вингера «Ромы» и сборной Египта в «Ливерпуль» было много критических оценок. Тренер Клопп и спортивный директор Эдвардс заплатили 42 миллиона за переход футболиста, которого в АПЛ запомнили по неудаче в «Челси» в молодости. Салах решил, что надо взять реванш. В «Роме» Мохамед выдал первые результативные сезоны на высоком уровне, а в «Ливерпуле» покорил сердца и чужие линии защиты. Египтянин переписал массу рекордов, и факты громче любых слов.

До Салаха лучшим снайпером АПЛ из Африки был Дрогба. У Дидье 99 мячей за «Челси», а у Мохамеда 189 только в АПЛ . Самым результативным вингером в истории дивизиона до Салаха был Райан Гиггз. У валлийца из МЮ 108 голов, а теперь планка намного выше. До Мохамеда рекорд по голам левой ногой принадлежал бывшему форварду «Ливерпуля» Фаулеру. Теперь это достижение в послужном списке Салаха. Египтянин принес фанатам «красных» первый в истории клуба кубок АПЛ .

Салах четыре раза выигрывал «Золотую бутсу АПЛ », повторив рекорд легенды «Арсенала» Тьерри Анри. Джеррард был лучшим снайпером «Ливерпуля» в Лиге чемпионов – хавбек забил 21 мяч. Салах ответил 45 голами в главном международном клубном турнире. Более того, рекорд Мохамеда является общим для всех футболистов, выступавших за английские клубы. Роналду не задержался в «Манчестер Юнайтед» достаточно долго, чтобы отобрать у Салаха ещё одно почетное звание.

Мохамед набивал 47 баллов по системе «гол плюс пас» за сезон. Речь о рекорде лиги, если говорить о сезонах, когда играли 20 клубов. Однажды Салах забил за чемпионат больше, чем три команды-участницы. Салах является единственным, кто в рамках АПЛ сделал хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде». Мохамед всегда старался ударно открыть сезон. Он забил 10 голов в первых турах АПЛ , и это тоже рекорд чемпионата. У Салаха есть месяц с 14 голевыми действиями.

Египетский вингер, списанный в «Челси», как и Де Брюйне, стал легендой не только нового английского клуба, но всей АПЛ . И если легенда «Манчестер Сити» не был коллекционером наград «Игрок месяца», то Салах и здесь первый. Семь раз Мохамед получал приз, догнал Кейна и Агуэро. Салах не только забивал сам, но и создавал голы для напарников. У Сеска Фабрегаса шесть сезонов в АПЛ с девятью или больше ассистами, а теперь рядом форвард, который скоро покинет «Ливерпуль».

Хороший танцор знает, когда надо уйти

Салах решил сообщить об уходе сейчас, чтобы все свыклись с мыслью. Для фанатов решение Мохамеда не стало шоком. Говорили о расставании раньше, но это моральный удар. У египтянина был контракт до 2027 года, но уйдет летом бесплатно, что улучшает шансы найти подходящую команду с внушительным личным контрактом. «Ливерпуль» не отпустил ветерана чуть раньше, когда клубы из Саудовской Аравии предлагали за его трансфер огромные деньги. Возможно, это ошибка клуба.

Также ошибочным стал конфликт тренера Слота и главной звезды. Хотя Арне и Салах примирились, обиду затаили обе стороны. Слот не знает, будет ли он тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне после свежих неудач. Но если будет, то уже без Салаха. Мохамед не вписывается в планы клуба, который потратил за сезон почти 500 млн евро, но не получил новых лидеров. Конечно, в 33 года египтянин не играл как раньше, но всегда грустно, когда заканчиваются сказки. Особенно о нормальных людях.

Салах редко вел себя как суперзвезда спорта. Однажды маленький фанат увидел Мохамеда в автомобиле. Ребенок так бежал за машиной, что споткнулся, упал и разбил нос. Теперь у этого парня есть уникальная фотография с кумиром и кровью на лице. Кстати, крови в Ливерпуле стало меньше, когда приехал Салах. Количество избиений мусульман в городе резко сократилось, как и количество ксенофобских комментариев в Сети. Салах стал своим. Его любят фанаты, а напарники называют Королём.

Для «Ливерпуля» это высшее звание, ведь Кенни «Король» Далглиш – любимец нескольких поколений. Салах тоже понравился многим людям игрой. Также он часто вел себя по-человечески с фанатами. Мохамед каждый год наряжал дома рождественскую елку, хотя это очень злило радикально настроенных мусульман. Но Салах делал это, поскольку его дочерям нравится елка. Они любят подарки на семейный праздник в Англии. Салах всегда поступал, как считал нужным.

Рой Кин это отметил:

Хороший танцор знает, когда покинуть сцену. Это случалось и с Криштиану. После всего, что Роналду сделал, его усадили на лавку, называя за глаза проблемой. Теперь так поступали с Салахом. Ты не можешь усадить такого футболиста в резерв и требовать, чтобы он боролся за место в основе после всего, что он сделал для «Ливерпуля».

Салах пока не определился с новым клубом

Решение уйти далось ему нелегко, но Мохамед свыкался с этой мыслью несколько лет. Салах конфликтовал когда-то с Клоппом, тогда с ним связывались люди из «Реала». Теперь поезд ушел, возраст не позволит перейти в клуб подобного калибра. ПСЖ и всем остальным египтянин в молодости тоже отказывал. Теперь выбирает один из нескольких интересных вариантов. Если жена и дочери хотят жить в Турции, то Салаха с радостью приютят в пансионате для известных футболистов – «Галатасарае».

Против этого клуба «Ливерпуль» недавно играл в плей-офф Лиги чемпионов. В Стамбуле турки победили. Салах легко справится с нагрузками местной лиги. Его семья не говорит на турецком языке, но бывший Константинополь – интересный город для жизни. Также журналисты из Ливерпуля говорят об американском варианте. Но тут все зависит от ситуации в США ближе к осени. Расстояния там огромные. Салаху придется часто отсутствовать, а он точно хочет проводить время с близкими.

«Сан Диего» готов платить приличные деньги 34-летнему футболисту. Как знаем по истории Месси, в МЛС большой форвард справится с защитой, даже если ему 38 лет. Салаха зовет в «Сан Диего» британский миллиардер родом из Египта. Также есть самый простой и банальный вариант. «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» устроят драку за крайнего форварда. Шейхи якобы готовы платить 1,2 млн евро за неделю. Салах уже заработал состояние, а за несколько легких лет может стать намного богаче.