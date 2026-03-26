За ними следят «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Топ-10 тренеров, которые будут свободны этим летом

сегодня, 10:00

А теперь к данным специалистам проявит интерес и «Тоттенхэм».

Тренерская работа состоит из увольнений, такова жизнь. Порой люди этой профессии меняют клубы очень часто, редко когда сидят долго на одном месте. И вот этим летом грядут новые назначения. Вероятно, что новыми специалистами обзаведутся «Реал» и «Манчестер Юнайтед», но и не только они, конечно.

К счастью для боссов этих клубов, есть несколько проверенных временем тренеров, которые либо доступны прямо сейчас, либо станут доступны летом.

Давайте посмотрим на 10 топовых тренеров из этой категории.

Томас Франк (без работы)

Прошло всего пара недель, как преемник Франка уже лишился работы. Тудор теперь тоже на рынке свободных агентов. Томас продержался гораздо дольше – целых восемь месяцев! Датчанин явно не оправдал ожиданий болельщиков и экспертов в «Тоттенхэме», но его стабильная работа на протяжении нескольких сезонов в «Брентфорде» должна позволить ему найти работу в крепком клубе. «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Борнмут» вполне могут подойти под эту категорию.

Рубен Аморим (без работы)

Учитывая работу Аморима в «Манчестер Юнайтед», его следует вписать в историю как одного из худших тренеров Премьер-лиги последнего времени. Состав у команды отличный, но набрать столько очков… Впрочем, там была очень солидная неустойка, португалец покидал Манчестер в отличном настроении, так что себя Рубен худшим точно не назовет. Прямо сейчас Амориму придется перезапускать карьеру. Наверняка в действительно топовый клуб его не позовут, но команда, которая играет в еврокубках из топ-5 лиг, вполне может рискнуть.

Дидье Дешам (сборная Франции)

Этим летом Дешам уйдет из сборной, не просто так Зидан так долго ждет свободного места в сборной. Зинедин из тех личностей, которые если вцепятся в свое, то уже никому не отдадут. Все во Франции понимают, что следующим тренером сборной будет именно Зидан. Поэтому его в этом списке нет, вот наша отдельная статья на тему будущего Зизу. Интересно, как именно уйдет Дешам, каким сложится мундиаль для французов… Скоро уже узнаем.

Ну и будет интересно посмотреть на следующий шаг Дешама – возьмет ли он паузу в работе? Он уже так плотно связан с работой в сборной, что в клубе Дидье и представить сложно. У Дешама отличная репутация — финал Лиги чемпионов с «Монако», титул чемпиона Франции с «Марселем», работа в «Ювентусе», не говоря уже о сборной Франции. Дидье может попасть в любой из топ-клубов мира. Может быть, «Реалу» стоит позвонить Дешаму? Спросить, как у него дела.

Хави Эрнандес (без работы)

Прошло почти два года с тех пор, как Хави покинул «Барселону» после бурных последних нескольких месяцев. Проявлять терпение и ждать подходящей следующей работы — мудрый шаг, но и засиживаться не стоит. Пока рано делать выводы о Хави как тренере. Его футбол не был той прекрасной тики-такой, которую от него можно было бы ожидать.

Фелипе Луис (без работы)

Это очень интересная история. «Фламенго» недавно уволил Фелипе Луиса, который за короткое время выиграл кучу трофеев — чемпионский титул, Кубок Бразилии, Суперкубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Бразильские СМИ писали, что Луис планировал возглавить «Челси», поэтому у него возникли напряженные отношения с боссами клуба, но в итоге ему якобы предложили не «Челси», а «Страсбур». Подстава года. На такой вариант Давид не рассчитывал, как и руководство «Фламенго» не рассчитывало продлевать контракт с перспективным тренером.

Энцо Мареска (без работы)

Если бы Леви всё ещё работал в «Тоттенхэме», можно было бы предположить, что Мареска был бы лучшим кандидатом на должность главного тренера. Даниэл просто обожал назначать на этот пост бывших тренеров «Челси». Посмотрим, что будет с Гвардиолой летом. Может быть, Энцо вернется в «Манчестер»?

Оливер Глазнер («Кристал Пэлас»)

Этот тренер вошел в историю английского футбола, выиграв Кубок и Суперкубок с «Кристал Пэлас». Австриец суров, шутить не любит, но зато может давать результат. Ходили слухи, что Оливер планирует попасть в топ-клуб. Якобы даже вел переговоры с « МЮ ». Но при такой игре могут оставить и Каррика. Вариант с «Челси» выглядел бы неплохо, если Росеньор скоро останется без работы. Но за ситуацией в лондонском клубе пристально следит Фелипе Луис.

Маурисио Почеттино (сборная США )

Карло Анчелотти и Томас Тухель недавно продлили свои контракты со сборными Бразилии и Англии, трудно представить, что Почеттино последует их примеру. Маурисио неоднократно заявлял о своем желании вернуться в «Тоттенхэм», и, похоже, все складывается так, что это наконец-то произойдет. Он может вернуться даже при условии, что «шпоры» вылетят в Чемпионшип.

Андони Ираола («Борнмут»)

В отличие от Гласнера, который ясно дал понять, что не собирается оставаться в клубе, Ираола хранит молчание о своем будущем. У него в «Борнмуте» всё складывается хорошо. Допускаем, что тренер продлит свой контракт, истекающий в конце сезона, и продолжит строить будущее вместе с «вишнями».

Хаби Алонсо (без работы)

Вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов, унизительное поражение в Кубке Испании от «Альбасете» и два поражения подряд в Ла Лиге. Нервы не выдержали – Алонсо остался без работы. Под руководством молодого тренера мадридцы не всегда показывали убедительную игру, редко демонстрируя стиль, который был у его «Байера».

Но в Ла Лиге он набирал в среднем 2,37 очка за игру – это очень мощно чисто математически. Может быть, проблема «Реала» заключалась не в Алонсо? И очень скоро потеря для «Реала» обернется приобретением для другого топ-клуба (например, для «Ливерпуля» или «Манчестер Сити»).

Бонус: Юрген Клопп. Немец сделал паузу в карьере. Сложно сказать, когда именно он будет доступен, хотя у нас есть отличная теория. А вот тренеры в нашем списке, вероятно, будут готовы к работе уже летом.