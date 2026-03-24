Гонка без «Спартака» и ЦСКА. Три команды сохранили шансы на чемпионство в РПЛ

сегодня, 10:00

Два фаворита и дерзкий андердог.

Новый сезон завязан на эпизодах. Его сюжет построен на индивидуальных выступлениях футболистов. Системы работают через раз, самые сильные и талантливые игроки выручают куда чаще. В результате у кого лидеры в порядке и обеспечивают победы – тот вышел на финиш чемпионата с неплохими шансами на первое место. Команды, у которых были перепады в игре, безнадежно отстали от вершины после двух третей пути. Тренерские отставки тоже отбросили многих в середину таблицы.

За восемь туров до конца компания Opta назвала фаворитом «Зенит». Команда Семака отстает на один пункт от коллектива нынешнего чемпиона Мусаева, но мастера статистики отдают «Зениту» титул с вероятностью в 58.5 %. Даже среди фанатов петербуржцев можно найти скептиков, которые посчитают такую оценку завышенной. «Краснодару» достается 37.8 %, а третьим идёт «Локомотив», как и в таблице. Москвичам отводят 2.8 %, им для чуда надо отыграть пять очков отрыва.

Статистические оценки помогают понять общую картину. Но когда очевидно, что три столичных кита – ЦСКА , «Спартак» и «Динамо», отложили амбиции на год, хочется детальнее разобраться с аргументами в пользу тройки лидеров РПЛ . Даже у «Локомотива», хотя они понимают сложность задачи, остаются математические шансы спутать карты ожидаемым лидерам сезона. У «Краснодара» и «Зенита» тоже хватает козырей. В разгар сезона концентрируемся на положительных моментах.

Аргументы за трофей у «Краснодара»

Тренер Мусаев выиграл РПЛ . Веский аргумент в пользу второго титула. Когда футболисты казанского «Рубина» Бердыева выиграли впервые, то сумели повторить достижение через год, невзирая на сопротивление «Зенита» и «Спартака». У «Краснодара» нет такого преимущества по очкам, как было у «Рубина» в 2009-м. Зато у «горожан» есть два безусловных лидера атаки. Сперцян и Кордоба суммарно забили 24 гола. Скептики укажут на общий уровень сопротивления в РПЛ , отличиться в лиге стало проще, но Эдуард и Джон точно в полном порядке. С такими мастерами проще возвращаться после осечек. «Краснодар» уступил «Рубину» в Казани, но им пригодились старые победы над ЦСКА и «Спартаком».

Невзирая на поражение от «Зенита» в первом круге, «горожане» лидируют. А вот календарь на апрель у них сложнейший. На выезде встретят «Ахмат», «Зенит» и «Спартак». Против «Балтики» лидер сыграет в родных стенах. Команда с составом и опытом «Краснодара» не должна бояться даже самых неудобных и колючих соперников. Осечка в Казани была щелчком по носу, но уже в ответном матче Кубка против ЦСКА Мусаев показал, насколько важно было выиграть РПЛ , чтобы изменилась психология коллектива. Сперцяну, Кордобе, Косте и Агкацеву будет сложно защитить титул. Но сохранили костяк стартового состава, а стиль оттачивали годами. Им легче настроиться на победную серию.

Аргументы за реванш «Зенита»

Главный фаворит не меняется много лет. «Краснодар» стал чемпионом не только благодаря проблемам «Зенита». Но когда команда Семака выжимает максимум из недешевого состава, то чемпионский кубок уезжает именно в Санкт-Петербург. «Зенит» проигрывал в чемпионате только «Ахмату» и «Оренбургу». Петербуржцы обыгрывали «Краснодар» и «Локомотив». При этом лишь дважды к концу марта «Зенит» забивал более трех мячей за тур РПЛ . Лишь в четырех матчах добирались до трех голов в чужие ворота. Нет тотального доминирования по счету, невзирая на понятный стиль игры. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» лидируют по владению мячом, именно эти команды стараются атаковать.

Получается не всегда, ведь по голам лучше всех «Локомотив» и «Краснодар», «Зенит» отстал. По ударам петербуржцы наравне со «Спартаком», но их выручает меткость. Пенальти тоже помогают. Не все решения арбитров в РПЛ вызывали такую реакцию Мажича, как скандальный выбор Кукуяна в кубковом матче «Зенита». Семаку не хватает разве что мощных нападающих, у Глушенкова и Соболева нет голевых рекордов в РПЛ . Зато фаворит забивает в нужный момент. Также Семак запросил и получил защитника ЦСКА Дивеева, ещё один аргумент весной. Сантос и Барриос в составе, как и молодые латиноамериканцы. Впрочем, им еще играть против «Краснодара» и москвичей, рано закупать шампанское.

Аргументы за победу «Локомотива»

У них самые низкие шансы. «Железнодорожники» ближе в таблице к «Балтике», чем к первому месту. Даже если поставить на неожиданный спад главных фаворитов, надо самим не терять очки. «Локомотив» покуражился в первом тайме против «Акрона», впервые в истории клуба забили в РПЛ столько мячей до перерыва, но на одном кураже далеко не заедешь. Команда Галактионова уступила «Рубину» в Казани, подчеркнув ряд слабостей в защите. Домашняя ничья против «Ахмата» тоже напомнила, что нет баланса в обороне. «Локомотив» хорош, когда у Батракова и его коллег есть настроение. И непонятно, верят ли в самом клубе в сенсацию? Во времена последнего чемпионства Семина верили, не испугались ни «Зенита», ни московских соседей.