Журналист вручил Конте «подарок от Моуриньо» — футболку «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Челси» Антонио Конте стал участником розыгрыша итальянского сатирического шоу. Во время пресс-конференции перед матчем Кубка Англии с «Халл Сити» журналист вручил специалисту футболку «Манчестер Юнайтед», представив ее как «подарок от Жозе Моуриньо».
Португальский специалист накануне оставил на футболке свой автограф, но он не знал, что ее в итоге вручат Конте.
«Антонио, это подарок от вашего нового друга, Жозе Моуриньо. Он нам сказал, что любит вас. Только взгляните, что он написал для вас на подарке: „Твой друг, Жозе“. Можете обещать, что в следующий раз, когда вы сыграете против него, вы разделите дружбу? Давайте же, Антонио! Вы станете друзьями навек!» - сказали итальянскому тренеру.
Конте посмеялся и попросил отдать ему футболку позже.
Таким образом журналисты хотели помирить двух наставников, отношения которых в последнее время оставались напряженными.
Моуриньо vs Конте. Полная история конфликта
Antonio Conte was presented with a special gift at his news conference today.— ESPN FC (@ESPNFC) 15 февраля 2018 г.
Full story: https://t.co/L92NfBS1JA pic.twitter.com/GP43KmWCuL
удачи Челси против бурсы , а главное - честных судей . Должны громить театралов !
удачи Челси против бурсы , а главное - честных судей . Должны громить театралов !
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Какой там помирить...
А о чем же тогда писать, если привыкли к грязи?
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Какой там помирить...
А о чем же тогда писать, если привыкли к грязи?