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Журналист вручил Конте «подарок от Моуриньо» — футболку «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:17

Наставник «Челси» Антонио Конте стал участником розыгрыша итальянского сатирического шоу. Во время пресс-конференции перед матчем Кубка Англии с «Халл Сити» журналист вручил специалисту футболку «Манчестер Юнайтед», представив ее как «подарок от Жозе Моуриньо».

Португальский специалист накануне оставил на футболке свой автограф, но он не знал, что ее в итоге вручат Конте.

«Антонио, это подарок от вашего нового друга, Жозе Моуриньо. Он нам сказал, что любит вас. Только взгляните, что он написал для вас на подарке: „Твой друг, Жозе“. Можете обещать, что в следующий раз, когда вы сыграете против него, вы разделите дружбу? Давайте же, Антонио! Вы станете друзьями навек!» - сказали итальянскому тренеру.

Конте посмеялся и попросил отдать ему футболку позже.

Таким образом журналисты хотели помирить двух наставников, отношения которых в последнее время оставались напряженными.

Моуриньо vs Конте. Полная история конфликта

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 21:57
    Igorello97
    Igorello97
    вчера в 19:53
    Пранкеры задолбали.
    Foxes
    Foxes
    вчера в 19:22
    Чем ответит Конте?
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 18:48
    Так раньше Моуриньо дарили футболку Конте и он посмеялся, а вот насчет этого презента в других источниках пишут что Конте он не был рад и тем более не смеялся
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    вчера в 18:45
    парику от переводчика)
    dimagas1
    dimagas1
    вчера в 18:29
    Конте должен послать ответ гетры или трусы)))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 18:26
    Таким образом журналисты хотели помирить двух наставников, отношения которых в последнее время оставались напряженными.
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    Какой там помирить...
    А о чем же тогда писать, если привыкли к грязи?
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    вчера в 18:25
    Сколько Жозе отвалил лямов журналюге?))
    dark_Akex
    dark_Akex
    вчера в 18:23
    Потом напишут что нашли в Лондоне труп английского журналиста с колумбийским галстуком.
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