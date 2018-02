Журналист вручил Конте «подарок от Моуриньо» — футболку «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Челси» Антонио Конте стал участником розыгрыша итальянского сатирического шоу. Во время пресс-конференции перед матчем Кубка Англии с «Халл Сити» журналист вручил специалисту футболку «Манчестер Юнайтед», представив ее как «подарок от Жозе Моуриньо».

Португальский специалист накануне оставил на футболке свой автограф, но он не знал, что ее в итоге вручат Конте.

«Антонио, это подарок от вашего нового друга, Жозе Моуриньо. Он нам сказал, что любит вас. Только взгляните, что он написал для вас на подарке: „Твой друг, Жозе“. Можете обещать, что в следующий раз, когда вы сыграете против него, вы разделите дружбу? Давайте же, Антонио! Вы станете друзьями навек!» - сказали итальянскому тренеру.

Конте посмеялся и попросил отдать ему футболку позже.

Таким образом журналисты хотели помирить двух наставников, отношения которых в последнее время оставались напряженными.

Antonio Conte was presented with a special gift at his news conference today.



Full story: https://t.co/L92NfBS1JA pic.twitter.com/GP43KmWCuL