Сотрудники «Химок» написали открытое письмо по вопросу долгов по зарплате

Сотрудники ФК «Химки» направили открытое письмо министру спорта Михаилу Дегтяреву, президенту РФС и президенту РПЛ с просьбой помочь в получении задолженности по зарплате после временной приостановки работы клуба. Если не последует ответ, авторы письма готовы обратиться в правоохранительные органы, а также в ФИФА , УЕФА , турецкую федерацию футбола и местные СМИ , поскольку экс-инвестора «Химок» связывают с финансированием клуба «Серик Беледиеспор». Письмо подписали 47 человек.

Уважаемые руководители! К вам обращается группа сотрудников АНО ФК «Химки», юридически еще существующего. Мы просим обратить пристальное внимание на ситуацию, в которой оказались более 100 человек. Это футболисты нашего основного и молодежного составов, тренеры, медицинский и административный штаб, работники офиса.

Как вам известно, «Химки» не получили лицензию на предстоящий сезон РПЛ и прекратили футбольную деятельность. У ряда сотрудников клуба закончились трудовые договоры, остальные были уволены, подписав необходимые документы. Однако подавляющее большинство из нас не получили не только компенсацию за расторжение отношений (честно говоря, мы на нее и не рассчитывали), но и заработную плату за несколько месяцев, в ходе которых команда «Химки» билась за сохранение места в РПЛ .

Также не получили заработанные деньги игроки и сотрудники, покинувшие клуб в зимнюю паузу. «Химки» остались должны даже тем, с кем расстались год и более назад. Их фамилии в РФС прекрасно знают, поскольку многие подавали жалобы в Палату по разрешению споров.

Потеря таких сумм весьма болезненна. Особенно для тех, кто жил от зарплаты до зарплаты и имел доходы, сопоставимые со средними по стране. Без средств к существованию остались наши семьи. Сейчас мы не имеем работы и вынуждены отказывать себе в обычных бытовых потребностях.

Скорее всего, наш клуб ждет банкротство. Это очень удобно для бизнесмена, который реально владел, финансировал и управлял автономной некоммерческой организацией «Химки». Как выяснилось, он больше не отвечает за долги клуба, хотя в действительности являлся гарантом и единственным источником его существования.

Нынешний генеральный директор Дмитрий Брехов находится в должности чуть более полугода. И вам, и нам хорошо известно, что, руководя клубом, он распоряжался не своими деньгами. Но где хозяин этих денег? Почему он снял с себя все обязательства? Какие активы клуба могут быть распроданы при банкротстве для погашения долгов, если из имущества у «Химок» — только телевизоры на базе? Все эти вопросы давно не выходят из головы.

Вы спросите — почему мы молчали, не получая зарплату с февраля.

Прежде всего потому, что среди сотрудников клуба не было равнодушных. Перед «Химками» стояла турнирная задача, мы добросовестно ее решали и в итоге решили.

Во-вторых, потому, что с нами обещали расплатиться. Обещали зимой и летом, утром и вечером, в праздники и будни. С обещаниями, в отличие от денег, проблем не было. А потом риторика изменилась. Нам не перестали обещать, но дали понять: на особо возмущенных или тех, кто вынесет сор из избы, акционер может обидеться. В этом случае они не получат вообще ничего либо будут отодвинуты в конец очереди.

Наглядным примером стали игроки и тренеры основного состава, которые, устав от обещаний, пригрозили бойкотом апрельской игры с «Зенитом». Это вызвало недовольство владельца и последующий отказ платить. По сути, «Химки» превратились в группу заложников: зарплаты нет — но молчи, иначе лишишься даже надежды.

В мае персоналу, офису и молодежке в очередной раз сказали: «С вами рассчитаемся, даем слово». И мы ждали. Но к концу июля рассчитались лишь с единицами, и то частично. Остальным продолжают обещать. Только теперь акционер (он же меценат, инвестор, владелец, спонсор, благотворитель), отвечая на мольбы сотрудников, называет себя бывшим и отправляет к генеральному директору. А генеральный директор — к акционеру.

На фоне этого бесконечного аттракциона информация СМИ о приобретении владельцем «Химок» турецкого клуба «Серик Беледиеспор», где уже начали появляться российские игроки, тренеры и функционеры, имеющие прямое отношение к «Химкам», стала для нас настоящим шоком.

Если это правда, мы не знаем, как комментировать такое без междометий.

Поэтому обращаемся к вам, Михаил Владимирович, Александр Валерьевич и Александр Александрович. К людям, облеченным властью. И не только футбольной.

В этом письме мы перечислили далеко не все нюансы печальной жизни клуба в последние годы. Рассчитываем на мирное решение наших проблем, но оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы. Надеемся, они разберутся с параграфами и поступками, от которых страдают десятки людей.