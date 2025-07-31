Футболист «Зенита» готов стать одноклубником Роналду. Чистое трансферное безумие

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сегодня, 14:44

Шейхи готовят 70 млн евро.

Агент Луиса Энрике мечтает о летнем трансфере игрока

У «Аль-Насра» появился новый тренер — Жорже Жезуш. Португалец понимает, что нужно укрепить состав, чтобы бороться с Бланом и Индзаги за чемпионство в Саудовской Аравии. Роналду пригласит на приветственный ужин Жоау Феликса, который уже подписал контракт с «Аль-Насром». А вот колумбийский форвард Джон Дуран ушел в аренду в «Фенербахче» Моуриньо. Опытный левый вингер Садио Мане тоже может покинуть клуб, что значит, что Роналду нужны новые напарники. Справа, возможно, сыграет молодой бразилец Уэсли, хотя, скорее всего, Жезуша не устроит футболист с рыночной стоимостью около 4 млн евро.

Саудовская Аравия — страна будущего, как говорит наставник «Аль-Насра». В этом будущем шейхи готовы тратить много денег на усиление составов местных футбольных клубов. Важно упомянуть одну деталь: у агента правого вингера Луиса Энрике почти нет клиентов. Жуниор Мендоса заработал деньги на трансферах бывших игроков «Шахтера». Он ведет дела Алекса Тейшейры, Дугласа Косты и Луиса Адриано — экс-нападающего «Спартака». Проблема для посредника в том, что самым молодым игроком в списке ему уже 34 года. Ветераны скоро завершат карьеру, и Мендосе нужны трансферы, чтобы получать привычные щедрые комиссионные выплаты.

В списке клиентов агента видим двух футболистов «Зенита» – Луиса Энрике и Маркуса Вендела. Мендоса пытается отправить хавбека домой после неудачного трансфера в «Ботафого». Сделка сорвалась по вине бывшего клуба Луиса Энрике. Между фигурантами истории есть связь: Мендоса любит позиционировать себя как представителя семейства «Зенита». У него на странице есть фотография с новичком команды Семака — хавбеком Жерсоном. Петербуржцы оккупировали бразильский рынок, завели там друзей среди руководителей разных клубов и агентов. Но если говорить о представителе Луиса Энрике, то ему выгодно избавиться от клиентов, связанных с заявкой «Зенита».

Вендел не хочет играть в Санкт-Петербурге, что подтверждал не словами, а делом. Его штрафовали за неявку на сборы. Затем футболист попрощался со всеми в клубе, потому что думал, что перешел в состав чемпионов Бразилии — «Ботафого». Этот клуб с наценкой продал «Зениту» контракт Энрике. На рынке стоимость вингера оценивали в 22 млн евро, а петербуржцы заплатили в полтора раза больше — 33 млн евро. Луис не разгонял всех левых защитников в РПЛ . Новый игрок не принёс «Зениту» трофеев в год юбилея клуба. Он был в основе, но легко представить команду и без Энрике, даже если Глушенков не закроет правый фланг.

В «Зените» ждут официальные документы от саудовцев

Обратите внимание, что генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев после вопроса о переходе Луиса Энрике в «Аль-Наср» не стал говорить о фейках. Он уклонился от ответа, прикрывшись формальностями. Никто не посылает официальный запрос о трансфере, пока не получит согласие продавца и футболиста. В случае с «Зенитом» и саудовскими шейхами, у которых есть общие интересы на рынках энергетических ресурсов, решение о Луисе Энрике примут на более высоком уровне, чем уровень менеджеров «Зенита». Достаточно одному из членов семьи монархов позвонить в Санкт-Петербург — и сразу могут начаться официальные переговоры.

При этом всем в мире футбола очевидно, что Луис Энрике не стоит 70 млн евро. И это не проблема «Зенита». Правый вингер из Бразилии в российских турнирах играл как футболист за 20 миллионов евро — и это скорее отсылка к возрасту, а не к его уровню. Техничному крайнему форварду всего 24 года, в теории он может набрать форму. Но нет примеров, чтобы молодой футболист значительно вырос в Саудовской Аравии. Редкие талантливые, нестареющие футболисты, оказавшиеся там, чаще падали в цене. Дуран забивал «Баварии» в Лиге чемпионов, когда играл за «Астон Виллу», а теперь его рыночная стоимость падает.

«Аль-Наср» заплатил клубу из Бирмингема 77 млн евро за трансфер молодого форварда, который стал джокером Унаи Эмери. В Англии сейчас работает хитрый спортивный директор Мончи, создатель успешной «Севильи», поэтому не удивляет успех переговоров. Рыночная оценка Дурана составляла около 40 млн евро, «Астон Вилла» подписала его за 30 млн евро, а продала за 77. Не удивимся, если «Зенит» сможет повторить такой трюк. Шейхи не переживают о переплатах: «Аль-Хиляль» забрал у «Зенита» Малкома за 60 миллионов, хотя рыночная стоимость была вдвое ниже. За Энрике они с радостью переплатят.

Трансфер Малкома помог клубу из Санкт-Петербурга свести дебет и кредит. Такие трансферы были раньше, когда отправляли Витселя и Халка в китайские клубы. Ничего нового — это обычная часть стратегии. Чтобы подписывать футболистов сборной Бразилии, как Жерсон, и коллекционировать нападающих, — например, добавлять Даку к тройке форвардов — нужно время от времени осуществлять громкие продажи. Паредес уходил к катарским шейхам в ПСЖ , для «Зенита» в расставании с Луисом Энрике не будет ничего нового. Также вспомнят Малкома, ведь он играет на позиции молодого коллеги. В «Аль-Хиляле» недовольны бразильцем, ему пора искать новый клуб.

Печально для Семака, что громкая ставка на Луиса Энрике не принесла тренеру новых трофеев. Но когда фанаты «Зенита» слышат, что где-то предлагают даже не семьдесят, а пятьдесят миллионов евро за Энрике, то готовы отправить его в новый клуб хоть завтра. Такому футболисту можно найти замену. Оценка отражает медленную адаптацию и невысокую результативность форварда. Луис Энрике мог бы заиграть в «Зените», где меньше проблем, а на этапе перестройки Семаку нужны самостоятельные футболисты. Даже молодой Гонду сможет закрыть позицию правого инсайда, если аргентинец Лусиано наберет хорошую форму в августе.