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Месси дал пощёчину хавбеку «Атласа» во время матча

вчера, 12:54

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси ударил пощёчиной полузащитника «Атласа» Серхио Эрнандеса.

Это произошло в ходе матча 1-го тура Кубка североамериканских лиг, в котором «Интер Майами» одержал победу (2:1).

Инцидент произошёл после того, как игрок «Атласа» нарушил правила против Месси, что вызвало недовольство аргентинца.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:58
Не оконченность какая то в сюжете. Серхио надо было в догонку потрепать Лионеля по ягодицам..
jRest
jRest
вчера в 15:34, ред.
На пощёчину, конечно, это мало похоже. А вот на что похуже похоже очень. То, что видно на видео, похоже на - почесал за ушком. Налицо попытка сравнить соперника с братом меньшим. 😐
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 15:08
Мда если это пощёчина
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:48
точно))
поговорил как старший с младшим.
не то что было на Евро 2006, когда Роналду спровоцировал удаление Руни))
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:42
Это не пощёчина, а отцовское, дружеское наставление...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:33
После матча с мексиканской сборной на чм-2022 каждый сомбреро считает своим долгом задеть Месси. Провоцировать. Другие грязные приемы.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:31
Нашел кого то ниже себя 😁😁😁
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
AKH
AKH
вчера в 14:14
Быдло есть быдло, подари ему хоть 20 зм..
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:09
Заголовок провокационный это факт!
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:57
Думаю, Месси не сделал ничего противозаконного, это даже пощечиной не назовешь. Просто игроки пообщались между собой и обсудили игровой момент.
Comentarios
Comentarios ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:40
Заболотного на него нет
Futurista
Futurista ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:37
Ибра с дружеской вертухи уложил бы на газон)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:35
Не, но таки да, я поржал, причем реально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Спасибо, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И Браво советскому кино- Лучшему в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:34
Надо было так же по дружески пинка ему отвесить
cpaunm4gs7w8
cpaunm4gs7w8
вчера в 13:33
Нужно было в ответ звиздануть гнома по харе кулаком,чтобы знал своё место !
lazzioll
lazzioll
вчера в 13:33
два золотых мяча ему чтоб держал обеими руками и не распускал их)
Futurista
Futurista
вчера в 13:28, ред.
Не протягивай руки...протянешь ноги)...верно в разных контекстах)

Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 13:28
Нарушать правила на Месси нельзя. Но "пощёчина" хороша. 👍🤭
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:22
Мне интересно, осмелился бы Месси подобным образом поступить, к примеру, с Ибрагимовичем? Однажды малыш целый день ходил с чайной ложкой во рту, в знак протеста против Злата́на. Тогда они играли за Барселону и повздорили. Всегда надо быть человеком.
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:14
Ничего он не распускает, в данном эпизоде, точно.
Человек он плохой, давно известно, но сейчас, он ничего криминального не совершил. Надо быть объективным и непредвзятым.
Capral
Capral
вчера в 13:11
Оказывается, есть ещё такие, которые ниже пистона...
Но откровенно говоря, пощёчины я не заметил, даже наоборот, больше одобрительный жест.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:10
Кстати, он не первый раз руки распускает.
lotsman
lotsman
вчера в 13:09
Какая же это пощёчина? Зачем придумывать. Он просто дружески похлопал по щеке.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:00
Лео не хорошо обижать маленьких! Ведь Серхио заметно ниже и почти в два раза младше. Да и авторитета такого нет , нехорошо это...
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