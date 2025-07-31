Месси дал пощёчину хавбеку «Атласа» во время матча

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси ударил пощёчиной полузащитника «Атласа» Серхио Эрнандеса.
Это произошло в ходе матча 1-го тура Кубка североамериканских лиг, в котором «Интер Майами» одержал победу (2:1).
Инцидент произошёл после того, как игрок «Атласа» нарушил правила против Месси, что вызвало недовольство аргентинца.
поговорил как старший с младшим.
не то что было на Евро 2006, когда Роналду спровоцировал удаление Руни))
поговорил как старший с младшим.
не то что было на Евро 2006, когда Роналду спровоцировал удаление Руни))
Спасибо, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И Браво советскому кино- Лучшему в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Спасибо, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И Браво советскому кино- Лучшему в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
https://youtu.be/Fd0L31XlF0I?feature=shared
Человек он плохой, давно известно, но сейчас, он ничего криминального не совершил. Надо быть объективным и непредвзятым.
Человек он плохой, давно известно, но сейчас, он ничего криминального не совершил. Надо быть объективным и непредвзятым.
Но откровенно говоря, пощёчины я не заметил, даже наоборот, больше одобрительный жест.
Но откровенно говоря, пощёчины я не заметил, даже наоборот, больше одобрительный жест.