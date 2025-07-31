Месси дал пощёчину хавбеку «Атласа» во время матча

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вчера, 12:54

Нападающий американского клуба «Интер Майами» ударил пощёчиной полузащитника «Атласа» .

Это произошло в ходе матча 1-го тура Кубка североамериканских лиг, в котором «Интер Майами» одержал победу (2:1).

Инцидент произошёл после того, как игрок «Атласа» нарушил правила против Месси, что вызвало недовольство аргентинца.