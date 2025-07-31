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«Спартак» продолжает переговоры о переходе защитника «Галатасарая»

вчера, 13:38

«Спартак» продолжает обсуждать с «Галатасараем» возможность приобретения 26-летнего защитника Карлоса Куэсты.

Турецкий клуб оценивает колумбийца примерно в 8 млн евро.

Футболист хочет получать в «Спартаке» около 2–2,3 млн евро, тогда как его текущая зарплата в «Галатасарае» составляет 1,45 млн евро.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 18:27
А, вот, это уже прерогатива даже не спортивнооо директора, а совета директоров.
А то посоветую - возьмут его -он ВЫДАСТ КЛАССНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, а ОНИ, нехорошие, себе успех припишут.))
Нет уж! Сами.всё сами.
Termez Zidan
Termez Zidan ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:20
Ну кого посоветуешь тренером из России? Ну нет в России Бесковых,Лобановский,Морозовых
dz7btgyq3g2h
dz7btgyq3g2h
вчера в 16:18
Для спартака Турция образец футбольной державы.
derrik2000
derrik2000 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:40
Приветствую!
Как-то забываешь, что "красно-белый" Спартак в 1977-м году воссоздал из пепла "бело-голубой" до мозга костей Бесков.
Поэтому я бы не стал так категорично о назначении ГТ именно красно-белого бывшего игрока.
Просто НУЖЕН НАШ, РУССКИЙ ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР!
К большому моему сожалению, дефективные манагеры Спартака - видимо, по указке основного акционера - об ЭТОМ даже слышать не хотят: Европа - наше ФСЁ! ((
lotsman
lotsman
вчера в 15:11
Игрок понял что можно не плохо приподняться в зарплате и загнул палку.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:04
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 13:59, ред.
    Об этом ещё не было информации? Цена не заоблачная. Я даже слышал о нём, видимо когда смотрел один из матчей Галатасарая. Что настораживает? Турецкий клуб строит новую команду и Карлосу Куэсте в ней категорически нет места. Есть ещё один актуальный вопрос: -"Кто будет строить новый Спартак?". Может пришло время российского тренера с красно-белым прошлым?
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:43
    В Россию с наценкой...
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