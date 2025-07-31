«Спартак» продолжает переговоры о переходе защитника «Галатасарая»

«Спартак» продолжает обсуждать с «Галатасараем» возможность приобретения 26-летнего защитника Карлоса Куэсты.
Турецкий клуб оценивает колумбийца примерно в 8 млн евро.
Футболист хочет получать в «Спартаке» около 2–2,3 млн евро, тогда как его текущая зарплата в «Галатасарае» составляет 1,45 млн евро.
А то посоветую - возьмут его -он ВЫДАСТ КЛАССНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, а ОНИ, нехорошие, себе успех припишут.))
Нет уж! Сами.всё сами.
А то посоветую - возьмут его -он ВЫДАСТ КЛАССНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, а ОНИ, нехорошие, себе успех припишут.))
Нет уж! Сами.всё сами.
Как-то забываешь, что "красно-белый" Спартак в 1977-м году воссоздал из пепла "бело-голубой" до мозга костей Бесков.
Поэтому я бы не стал так категорично о назначении ГТ именно красно-белого бывшего игрока.
Просто НУЖЕН НАШ, РУССКИЙ ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР!
К большому моему сожалению, дефективные манагеры Спартака - видимо, по указке основного акционера - об ЭТОМ даже слышать не хотят: Европа - наше ФСЁ! ((
Как-то забываешь, что "красно-белый" Спартак в 1977-м году воссоздал из пепла "бело-голубой" до мозга костей Бесков.
Поэтому я бы не стал так категорично о назначении ГТ именно красно-белого бывшего игрока.
Просто НУЖЕН НАШ, РУССКИЙ ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР!
К большому моему сожалению, дефективные манагеры Спартака - видимо, по указке основного акционера - об ЭТОМ даже слышать не хотят: Европа - наше ФСЁ! ((