«Спартак» продолжает переговоры о переходе защитника «Галатасарая»

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вчера, 13:38

«Спартак» продолжает обсуждать с «Галатасараем» возможность приобретения 26-летнего защитника .

Турецкий клуб оценивает колумбийца примерно в 8 млн евро.

Футболист хочет получать в «Спартаке» около 2–2,3 млн евро, тогда как его текущая зарплата в «Галатасарае» составляет 1,45 млн евро.