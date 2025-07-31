Слот: «Это лето стало историческим не только по затратам, но и по доходам»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал расходы «красных» на трансферы в этим летом.

Это лето стало историческим не только с точки зрения расходов, но и в плане доходов. Продавал ли «Ливерпуль» за последние пять или шесть лет таких игроков, как Жарелл Куанса, Трент Александер-Арнольд, Куимхин Келлехер и Луис Диас? Важно рассматривать ситуацию с разных сторон. Клуб всегда придерживался такой стратегии: мы много инвестируем, но также и получаем финансовые возвращения. Прошлым летом, после приобретения Федерико Кьезы, мы продали нескольких игроков, что принесло прибыль.