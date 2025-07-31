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Слот: «Это лето стало историческим не только по затратам, но и по доходам»

вчера, 14:10

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал расходы «красных» на трансферы в этим летом.

Это лето стало историческим не только с точки зрения расходов, но и в плане доходов. Продавал ли «Ливерпуль» за последние пять или шесть лет таких игроков, как Жарелл Куанса, Трент Александер-Арнольд, Куимхин Келлехер и Луис Диас? Важно рассматривать ситуацию с разных сторон. Клуб всегда придерживался такой стратегии: мы много инвестируем, но также и получаем финансовые возвращения. Прошлым летом, после приобретения Федерико Кьезы, мы продали нескольких игроков, что принесло прибыль.

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Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 16:46, ред.
Думаю, что Слот лукавит. Вы упустили возможность получить доходы, не сумев отобраться на клубный Чемпионат мира, где между участниками разыгрывались большие призовые. Всех тех денег, что вы получили за продажу своих игроков не хватит чтобы покрыть расходы. Арнольд - 10 миллионов, Келлехер - 21 миллион, Куанса - 35 миллионов. Это мелочь. Только за Луис Диаса нормально получили, 75 миллионов. Исторические доходы у Ливерпуля были когда продали Коутиньо Барселоне за 135 миллионов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:25
Ну так это же хорошо . 👍 😉
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