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Саудовский клуб готов заплатить любую сумму за Феррана Торреса

вчера, 13:54

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Саудовский клуб, название которого не раскрывается, намерен предложить форварду контракт на 60 млн долларов на 3 года.

Также команда готова заплатить за футболиста любую сумму, которую запросит «Барселона».

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Все комментарии
Шредер777
Шредер777
вчера в 19:37
Это дерево больше 20 не стоит
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 16:17
Думаю, Барселоне в таком случае надо просить миллиард у саудитов. Сразу поправят свое финансовое положение и расплатятся с долгами. Ферран Торрес не столь важный игрок для команды, он не попадает в основной состав. Каталонцы найдут себе другого форварда для ротации, возможно даже возьмут из Ла Масии.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:15
Самое время для Барселоны поправить свои финансовые дела. Сине-гранатовым нужно, поторговавшись, продавать Феррана тому, кому он понадобился. Команда без него справится. В крайнем случае, достанут из рукава ещё одного собственного воспитанника.
543wg828bzju
543wg828bzju
вчера в 14:07
Похоже Торрес уже согласен. А Барселона сейчас начнет борзеть.
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 14:05
Ну прям любую сумму?))
Понятно, что денег у Саудитов много, но любую сумму он не даст, не надо придумывать!
Особенно учитывая зп, которую они предлагают Феррану Торресу.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 14:02
Явно очень хотят его получить, вполне возможно их мечта сбудется.
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