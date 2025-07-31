Саудовский клуб готов заплатить любую сумму за Феррана Торреса

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вчера, 13:54

Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Саудовский клуб, название которого не раскрывается, намерен предложить форварду контракт на 60 млн долларов на 3 года.

Также команда готова заплатить за футболиста любую сумму, которую запросит «Барселона».