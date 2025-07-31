Саудовский клуб готов заплатить любую сумму за Феррана Торреса

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Саудовский клуб, название которого не раскрывается, намерен предложить форварду контракт на 60 млн долларов на 3 года.
Также команда готова заплатить за футболиста любую сумму, которую запросит «Барселона».
Понятно, что денег у Саудитов много, но любую сумму он не даст, не надо придумывать!
Особенно учитывая зп, которую они предлагают Феррану Торресу.
Понятно, что денег у Саудитов много, но любую сумму он не даст, не надо придумывать!
Особенно учитывая зп, которую они предлагают Феррану Торресу.