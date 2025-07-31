Главные транжиры в истории футбола. Гвардиола первым потратил на трансферы свыше 2 миллиардов евро

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сегодня, 11:57

В списке есть неожиданные фамилии.

Гвардиола потратил два миллиарда евро на новичков только за десятилетие. А если считать с начала карьеры, то Хосеп подбирается к расходам в размере двух с половиной миллиардов евро. Ещё один тренер в шаге от отметки в два миллиарда, а 14 наставников потратили свыше миллиарда евро. Артета недавно вошел в элитный список, и пора назвать всех, ведь в рейтинге есть сюрпризы.

14-е место. Микель Артета – 1.02 млрд евро

Тен Хаг и Гасперини на пороге, они пройдут отметку в один миллиард евро в ближайшие годы. Джанпьеро так высоко, ведь давно работает в футболе, на его веку было 166 новичков с денежной компенсацией. Артета совершил всего 31 сделку, но разница в ценах. В среднем Микель тратит по 33 млн евро на футболиста.

13-е место. Жорже Жезуш – 1.07 млрд евро

Португалец совершил 141 трансфер и выиграл 24 трофея в разных лигах. Недавно Жезуш возглавил «Аль-Наср». Роналду надеется, что опытный наставник завоюет с ним титулы в Саудовской Аравии, где Жорже уже работал на «Аль-Хиляль». Жезуш перешагнул дикую отметку, но средний чек равен 7.4 млн евро за игрока.

12-е место. Луис Энрике – 1.11 млрд евро

Средняя стоимость одного трансфера испанца – 22 млн евро. Дорого, но у Луиса Энрике были победы в Лиге чемпионов с «Барселоной» и ПСЖ . У тренера 16 трофеев. Нельзя сравнивать с показателем Артеты – 7 выигранных кубков, но здесь учтены победы в качестве ассистента Гвардиолы. Энрике хорош, он умеет подписывать игроков.

10-11-е места. Маурисио Почеттино – 1.15 млрд евро

Бывший наставник ПСЖ и «Тоттенхэма» потратил за карьеру 1.15 миллиарда евро на новичков. Совершил 57 сделок, а средняя стоимость трансфера выше, чем у его соседа по рейтингу Клоппа. В отличие от Юргена, Почеттино выиграл лишь три трофея. Маурисио может конкурировать с Артетой по неэффективности крупных расходов.

10-11-е места. Юрген Клопп – 1.15 млрд евро

Клоппа могут выбить из десятки, если немец не вернется из творческого отпуска и не возобновит карьеру тренера. Но выбьет Юргена не Почеттино, ведь он работает со сборной США . У Клоппа было много трансферов – 86, средний показатель получается 13.4 млн евро за игрока. У Артеты, напомним, 33 миллиона евро.

9-е место. Томас Тухель – 1.22 млн евро

Тухель не увеличит сумму в ближайшее время, ведь возглавил сборную Англии. У него тоже 13 трофеев, как у Клоппа, а потратил чуть больше за счет работы в щедрых клубах. «Челси» и ПСЖ сыграли между собой в финале Клубного ЧМ . Бывшие клубы Тухеля всегда активны на рынке, а вот личный средний чек тренера не рекордный – 16.7 млн евро.

8-е место. Унаи Эмери – 1.28 млрд евро

Испанец обошел Тухеля и Клоппа по сумме расходов, но средняя цена трансфера у него ниже – 12.9 млн евро. Наставник «Астон Виллы», «Вильярреала», «Севильи» и «Спартака» оказался очень высоко в мировом рейтинге. Хотя легко понять причину: Эмери тренировал ПСЖ , когда туда пришел Неймар за 222 млн евро.

7-е место. Мануэль Пеллегрини – 1.29 млрд евро

Легендарный наставник из Чили тренирует «Бетис», а раньше он работал на «Реал» и «Манчестер Сити». Пеллегрини принимал в свои команды Роналду, Де Брюйне, Кака, Стерлинга и Фернандиньо. У Мануэля хороший вкус на футболистов, хотя бывали и промахи. Бразилец Кака не заиграл в «Реале», да и в «Вест Хэме» случались дорогие ошибки.

6-е место. Антонио Конте – 1.36 млрд евро

Нытики часто получают желаемое. Так устроен мир, где человеку сложно выдержать чужие жалобы. Конте обожает кивать на низкий трансферный бюджет. В его тренерской карьере 105 сделок на данный момент, стоимость одного трансфера 12.9 млн евро. Показатель Конте чуть ниже, чем у Клоппа. В основном Антонио много тратил в «Челси».

5-е место. Массимилиано Аллегри – 1.48 млрд евро

Гедонист Аллегри менял напряжение в футболе на наслаждения в личной жизни. Массимилиано не помешан на футболе, как Гвардиола. Известный бабник тратил чужие деньги на футболистов и свои миллионы на женщин. Тренер «Милана» в шаге от отметки в полтора миллиарда. Именно при Аллегри «Ювентус» подписал Роналду.

4-е место. Диего Симеоне – 1.52 млрд евро

Диего много лет на одном месте. В «Атлетико» его ценят. Симеоне до сих пор самый высокооплачиваемый тренер мира. Он получает 34 млн евро в год до уплаты налогов. Средний чек чуть выше, чем соседей – 15.5 млн евро за игрока. Но дорогие сделки подводили Симеоне: Лемар и Феликс не сделали «Атлетико» сильнее.

3-е место. Карло Анчелотти – 1.83 млрд евро

У Анчелотти второе место по количеству сделок в рейтинге. Карло совершил 126 трансферов в 9 разных клубах. Также он выиграл 31 трофей, больше кубков только у лидера рейтинга. Самый дорогой трансфер Анчелотти провернул недавно – подписал Беллингема в «Реал», но Бэйл идет следом. Средний чек у Карло равен 14.5 млн евро.

2-е место. Жозе Моуриньо – 1.96 млрд евро

Португалец вторым в истории перешагнет отметку в 2 миллиарда евро. Осталось потратить немного денег с «Фенербахче». Жозе на первой строчке по количеству сделок – 131 трансфер. Среднее значение равно 14.9 млн евро за игрока. Моуриньо завоевал 26 трофеев, в его коллекции две победы в Лиге чемпионов.

1-е место. Хосеп Гвардиола – 2.48 млрд евро

Гвардиола потратил два миллиарда за девять с половиной трансферных сезонов. Он может увеличить показатель, и тогда первым пройдет отметку в 2.5 миллиарда за карьеру. Хосеп выиграл 39 трофеев. В среднем испанец тратил по 28.8 млн евро на игрока. Как и Артета, Хосеп обожает именно дорогие трансферы.

Показательно, что в рейтинге присутствуют только действующие тренеры, кроме Юргена Клоппа. Безумные расходы отражают рост цен на футболистов в миллионах евро в 21 веке. С учетом инфляции список немного отличался бы, но невозможно перевести старые суммы с приемлемой точностью. Деньги дают тренерам, которым доверяют. Гвардиола выиграл много ценных трофеев, руководители «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» с радостью вручили ему 2.48 млрд евро на новичков.