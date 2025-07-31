«Легия» – «Баник» Острава: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Легия» – «Баник» Острава, который состоится 31 июля 2025 года.

«Легия»

В первой игре «Легия» дважды проигрывала, но дважды смогла сравнять счет, и ничья стала закономерным итогом первого поединка. Команда на своем поле намерена сыграть более удачно в обороне и забить несколько мячей, которые вывели бы ее в следующий этап квалификации Лиги Европы. Тем не менее, польскому клубу важно исключить недооценку соперника, особенно после первого выездного с ним поединка.

27 июля «Легия» обыграла на выезде «Корону» (2:0), а 24 числа сыграла вничью в Лиге Европы с «Баником» из Остравы (2:2).

«Баник»

Чешский клуб очень хочет засветиться на евро-арене, однако из года в год в квалификации ему попадаются довольно сильные соперники. «Баник» хорошо сыграл в первой встрече, но не смог победить и теперь в Польше его ждет очень сложная игра, большую часть которой гостям придется играть в обороне. Тем не менее, чешские футболисты постараются дождаться своего шанса и ошеломить соперника.

24 июля «Баник» сыграл вничью с «Легией» на своем поле (2:2), а 19 июля уступил в чемпионате «Богемиансу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Легия» – 1.58

Ничья – 4.1

Победит «Баник» – 5.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Легия» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Баник» проиграл три из пяти последних поединков на выезде

До этого противостояния клубы никогда между собой не встречались в официальных или товарищеских встречах

Прогноз

Поставить на победу «Легии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Предполагаем, что «Легия» сможет одержать домашнюю победу за счет опыта и более классного подбора игроков.