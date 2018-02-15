«Спортинг» добыл волевую победу над «Астаной»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Астана» вышла вперед уже на 7-й минуте, однако потом пропустила 3 гола от лиссабонского «Спортинга» и осталась в меньшинстве. Ответный матч состоится 22 февраля.

Астана, «Астана Арена»

«Астана» – «Спортинг» – 1:3 (1:0)

Голы: Томасов 7 — Фернандеш 48 (пен), Мартинш 50, Думбия 55.

«Астана»: Эрич, Аничич, Логвиненко, Бейсебеков, Шомко, Шитов, Кляйнхайслер (Станоевич 57), Маевский, Томасов (Муртазаев 86), Твумаси, Деспотович (Малый 64).

Главный тренер: Станимир Стойлов.

«Спортинг»: Патрисиу, Пинто, Коатес, Коэнтрау (Батталья 57), Пиччини, Фернандеш, Руис, Карвалью, Думбия (Монтеро 61), Акунья, Мартинш (Рибейру 84).

Главный тренер: Жорже Жезуш.

Предупреждения: Коатес 25, Логвиненко 47, Карвалью 76, Бейсебеков 80, Маевский 81.

Удаление: Логвиненко 62 (вторая желтая).

Судья: Рудди Буке.

Напомним, что в январе «Астана» рассталась с ключевым нападающим Жуниором Кабанангой.