Фабрегас: «Иньеста по-прежнему хорош»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассыпался в комплиментах хавбеку «Барселоны» Андресу Иньесте, с которым он ранее играл в одной команде. Напомним, что «Челси» и «Барселона» встретятся в рамках матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Иньеста по-прежнему хорош, на его позиции возраст не имеет такого критического значения. Футболистам с таким талантом и классом вполне под силу играть еще лет двадцать. Конечно, физика важна, сейчас в футболе без нее никуда, но Иньеста своим интеллектом компенсирует этот недостаток.

Был ли Андрес моим кумиром в юности? Эй, вы делаете его слишком старым, он всего на три года старше меня. Я не считал Иньесту кумиром, ведь мы играли с ним вместе. Я считал его напарником. Восхищаюсь этим человеком».

Ранее Фабрегас назвал команду мечты из пяти человек.